Njezin sadašnji raskošni kraljevski dom teško što može nadmašiti, a ovako izgleda kuća u kojoj je živjela s prvim suprugom; Prodaje se za 1,8 milijun dolara

Do kuće u kojoj vojvotkinja od Sussexa sada živi obični smrtnici ne mogu doći, područje Frogmore Cottagea na imanju oko dvorca Windsor strogo je čuvano, a kako se radi o kući koju je kraljica Elizabetha II. darovala svom unuku, princu Harryju, i njegovoj supruzi Meghan Markle, ne može ni promijeniti vlasnika.



No, zato svi kojima nije problem izdvojiti 1,8 milijuna dolara, mogu kupiti kuću u Los Angelesu u kojoj je Meghan svojevremeno živjela sa svojim prvim suprugom, producentom Trevorom Engelsonom, s kojim je bila u braku od 2011. do 2013. godine.



Šarmantna kuća u kolonijalnom stilu na području Hancock Parka površine je 210 četvornih metara, a sve četiri spavaonice, dvije s kupaonicama, nalaze se na katu.



U prostranom prizemlju je veliki dnevni boravak s kaminom, kuhinja s malim stolom za doručak, blagovaonica...

Nakon razvoda preselila u Toronto

Kuća ima odvojenu garažu, travnato dvorište i vanjski prostor za blagovanje u sjeni balkona koji pruža zaštitu od jakog kalifornijskog sunca.



Nakon raspada braka s Engelsonom, Meghan se preselila u Toronto gdje je snimala seriju "Suits", a nije poznato kome je pripala kuća u Los Angelesu. U Torontu, gdje je upoznala princa Harryja, Meghan je živjela u trosobnoj gradskoj kući.



Njezin sadašnji dom, Frogmore Cottage, gdje živi s Harryjem i sinčićem Archiejem, temeljito je preuređen, a prema pisanju britanskih medija, to je tamošnje porezne obveznike koštalo oko 3,6 milijuna dolara.

No, vojvotkinja Meghan uskoro bi se mogla vratiti u svoj rodni grad, ona i Harry navodno planiraju američku turneju, a jedna od postaja bit će i Los Angeles gdje živi njezina majka Doria Ragland. Prema nekim informacijama, mladi kraljevski par čak planira kupovinu kuće u Los Angelesu kako bi Meghan češće mogla biti blizu majke s kojom je jako povezana.



Meghan želi svoje mjesto u Los Angelesu, voli grad, način života i klimu, ona je kalifornijska cura i tamo bi joj bilo lakše, imala bi više slobode, neovisnosti i kontrole nad svojim životom daleko od kraljevskog protokola i britanskih medija.



U Velikoj Britaniji je vojvotkinja, u Los Angelesu bi mogla biti kraljica, tvrde dobro upućeni.