'Kao grom iz vedra neba stigao je poziv...': Tomo je rođeni Livnjak koji konobari u Splitu, bavio se duhovnom glazbom, ali 'udaljio' od vjere zbog prilike koja se pruža rijetkima

Prije mjesec dana kao grom iz vedra neba je stigao taj poziv... Poziv koji nisam očekivao, ali uvijek sam mu se nadao. Pozvan sam na audiciju za englesku verziju The Voicea. Iskreno, ogroman šok sam doživio kad sam vidio taj mail. Nije bilo šanse odbiti poziv. Spremio sam se i bez pripreme uputio u London. Sve se odvilo u dva dana - još uvijek s uzbuđenjem u glasu prisjeća se mladi pjevač Tomislav Marić (21). Rođen u Livnu, odrastao u Žepču, s trenutnom adresom u Splitu u koji je došao zbog Građevinskog fakulteta.

Bilo je više od stotinu tisuća prijavljenih, a Tomislav, u glazbi poznatiji kao "ToMa", pozvan je u krug u koji je odabrano tek četiri tisuće ljudi.

- Samo sam o tome razmišljao dok sam nestrpljivo čekao svoju audiciju. U glavi sam samo vrtio "Mali Tomo iz još manjeg Žepča, otišao u Split pa da završi u Londonu - nemoguće". Nakon dobrih dva sata čekanja prozvali su moje ime - Tomizlav Marik - priča nam.

I tu je krenula zabava koja se nastavila s još dva kruga natjecanja.

- Uz mene u skupini je bilo još desetak talentiranih momaka i cura, ne zna se tko ima zanimljivije boje glasa. Ja sam sebi već presudio - vraćam se doma kako sam i došao. Al' iz nekog razloga me nisu još pustili doma. Još jednom sam čuo ime Tomizlav Marik što je značilo da sam još samo jedan korak do velikih vrata mog engleskog sna... Krug se suzio na nešto više od tisuću ljudi koji su preostali na showu. I tada sam sebi rekao da sam učinio više nego što sam očekivao. Tu je moje putovanje stalo. U "top 1000" - veli Toma i iskreno, ali i ironično dodaje da nekima možda smiješno zvuči to što se hvali i što je sretan ulaskom u "top 1000".

Ali mi znamo da je to velika stvar i postignuće. Svake sezone na natjecanje se prijavi više od 100.000 ljudi iz svih dijelova Europe, a biti odabran u "top 1000", i to na početku karijere sa samo 21 godinu nije mala stvar. Za nas je to najava velikog talenta koji će uskoro doživjeti svojih pet minuta.

- Za mene je ovo ogroman uspjeh za nekoga tko ima 21 godinu i na samom je početku svojeg sna. Još jedno iskustvo, i to kakvo, stavljeno u torbu i idemo dalje. Nikad jači i nikad spremniji za nove pobjede - kratko dodaje ToMa, za kojeg pišemo da je na početku karijere, ali on se glazbom bavi od malih nogu i svoje prve glazbene korake je napravio koračajući s vjerom.

Na sceni duhovne glazbe se profilirao, a sada je odlučio predstaviti i svoju drugu, pop-stranu.

- Pjevam od malih nogu, što najbolje znaju moji roditelji i dva brata koji su jedva dočekali odlazak u Split da malo uživaju u miru u kući. Sa starijim bratom Igorom sam upisao Osnovnu glazbenu školu u Žepču i od tada sviram gitaru i sve glasnije pjevam. Osnovna škola mi je bila veliki vjetar u leđa jer je potvrdila moje afinitete za pjevanjem. Tako sam veći dio svog djetinjstva proveo na raznim festivalima - uživajući na pozornici s mikrofonom i sanjajući o vlastitim koncertima - progovara Tomo o prvim glazbenim koracima.

Dječji festivali obilježili su mu prve nastupe, kojih se, kroz smijeh kaže, ne želi prisjećati.

- Ne pitajte kako je bilo, nije za pohvaliti se. Prvi ozbiljniji nastup bio je u drugom razredu srednje škole, kad je glazbena skupina DominikS s mojom autorskom pjesmom pobijedila na Bonofestu u Vukovaru - nastavlja u simpatičnom tonu.

Nakon dječjih festivala nastupile su ozbiljnije gaže - Bonofest u Vukovaru, Uskrsfest u Zagrebu, nastup pred 60.000 ljudi na dočeku Svetog Oca u Sarajevu za koji kaže da mu je bio najdraži, nastupi sa Zborom "Mihovil" na koncertima poput "Progledaj srcem", "Gospel Spektakl"...

- Dolazim iz vjerske obitelji, školovao sam se u katoličkoj školi, pjevao po crkvenim zborovima... cijeli život sam okružen vjerom. I to je ogroman dio mene, i nikad neće prestati biti dijelom. Prve glazbene korake sam započeo u skupini DominikS, nastupivši na brojnim festivalima u Hrvatskoj i BiH. DominikSi su mi dali priliku pokazati ovaj dar koji imam, glas i stihove koje pišem i više puta moje pjesme su osvajale nagrade kao najbolje. Pjesme koje sam tada pisao i danas znam čuti na radiju - kaže talentirani pjevač koji je karijeru, kako smo već spomenuli, počeo s duhovnom glazbom a onda se od nje udaljio i "zaplivao" u pop-vodama.

Zašto si se"udaljio' od vjere?

- Moj odmak od duhovne glazbe krije se u tome što je to najintimniji dio moje glazbe, ono što želim podijeliti vrlo rijetko i manjoj publici. Glazbu sam uvijek zamišljao kao svoj životni poziv, ono čime se želim baviti kad odrastem. Na volim razmišljati o duhovnoj glazbi kao onoj koja će mi izgraditi karijeru i donijeti publicitet. Duhovna glazba je molitva, a molitva je intima. Vjera je moj mir, utočište. Ne samo meni, svima je. Htjeli to ljudi priznati ili ne, svatko se u nevolji prvo sjeti Boga a tek onda SOS broja - odgovara.

Tomin prvijenac "Ljubiš, ali ne voliš" označila je početak suradnje s diskografskom kućom Hit Records. Nedavno mu je izašao spot za najnoviji, drugi singl "Noć za kraj" koji je snimio nakon što ga je "otkrio" švedski producent.

- Nova pjesma dokaz je da društvene mreže treba dobro iskoristiti. Autorski tim s kojim sam pjesmu pisao je iz Švedske - producentska kuća koja iza sebe ima brojne europske hitove. Andreas Bjorkman, jedan od autora, pronašao je moj profil na Instagramu i javio se s poslovnom ponudom. U dva dana smo dobili "Noć za kraj" - moj drugi singl. I Adriana Pupavac je stavila svoj potpis na pjesmu koja je službeno stavljena na YouTube, a može je se pronaći i na drugim streaming platformama. I ovu pjesmu prati videospot koji je radio izvanredni Andrija Jurčević - otkriva nam ToMa detalje o najnovijem singlu i spotu koji je sniman u Splitu, a koji već sad ima više od trinaest tisuća pregleda na YouTubeu.

Glazbeni uzori su mu Bruno Mars, Shawn Mandes, Sam Smith, Justin Timberlake... što se i osjeti u ritmovima najnovije pjesme na koju se "nakačite" već na prvo slušanje.

Toma osim što pjeva, svira, piše i pjesme.

- Svaki početak je težak. To će svatko reći i u pravu je. U moru talentiranih umjetnika treba imati dovoljno sreće za dobiti svojih pet minuta. Treba imati taj poznati X faktor. Imam sreću da sam još kroz svoju srednju školu stekao iskustva i poznanstva koja su me "stavila na mapu" i omogućila da danas mogu raditi ovo što radim. Svaki dan je novi izazov i svaki dan mi nudi nove situacije iz kojih dolazi inspiracija - svađe, radosti, ljubavi, prekidi... nabrajat ću do sutra. Ujedno, svaki dan osjećam i sve veću želju i potrebu za glazbom pa samim time inspiraciju nalazim u sve raznolikijim stvarima i situacijama. Tako pjesme pišem sve češće i na poslu, dok se vozim, i na kavi, plaži... situacije su nebrojene. Glazba je svugdje oko mene, htio ja to ili ne. Sa mnom je, u meni je i to je najveća inspiracija, sreća koju mi daje - kazuje ovaj vrijedni glazbenik koji je na putu do ostvarenja svoga glazbenog sna odustao od studija, a zaposlio se kao konobar u jednom poznatom splitskom restoranu.

- Priča s fakultetom je kratka priča. Nakon srednje škole odlučio sam nastaviti školovanje. Igrom slučaja odluka je pala na Split i Građevinski fakultet. Ta priča je pisana u vremenu kad nisam još bio dovoljno hrabar ili lud dignuti ruke od svega i krenuti u ovu bitku za glazbenim snovima. Ali sada s odmakom mogu reći da sam sretan izborom. Fokus mora ići ili na jedno ili drugo, na oboje ne može jer ni jedno nije lako zasebno. Stoga bolje imati jedan uspjeli projekt nego dva neuspjela. A iskreno, draža mi je pozornica s mikrofonom od ureda s laptopom. I tu leži moja odluka - kazat će Tomislav koji je odlučio što mu je prioritet i više ne dozvoljava da ga išta ometa u ostvarenju životnog sna.

Obitelj mu je, veli, najveća podrška - majka Monika, otac Draženko i braća Igor i Bruno.

- Jednostavno moram spomenuti ta imena. Mogu ja padati stotinu puta, oni će me gurnuti nazad u ring. Mogu poletjeti, oni će me vratiti. Obitelj mi je najveće blago, volim ih i zahvalan sam Bogu na njima - emotivno dodaje.

Od svojih glazbenih početaka gradi solo karijeru. Otkriva da se uvijek zamišljao kao solist i to nam kaže bez imalo sebičnosti i umišljenosti. Razlog je taj što je oduvijek vuk samotnjak.

Objavljene autorske pjesme dosad mu je čula publika koja sluša duhovnu glazbu. "Molitva" je uvrštena na popis sto najljepših hrvatskih duhovnih pjesama i dalje se vrti radijskim eterom, a "Tražim te" je jedna od prvih, pa Toma kaže da mi je samim time i jedna od dražih.

Na naše pitanje o svjetovnoj glazbi i autorskim pjesama kaže da i za to postoji poprilično debela bilježnica koja čeka da se snimi.

- Pjesama je mali milijun, ali još uvijek nisam dovoljno hrabar za otvoriti je u javnosti. To je još uvijek moj dnevnik - iskreno progovara.

Snimiti album mu je primarni cilj koji želi ostvariti, ali ne prije nego dođe vrijeme za to. Nepromišljenost nije Tomislavova "stvar". Svjestan je da za prave stvari treba vremena.

- Smatram da prvi album treba biti mali "bum", bljesak za početak jedne lijepe priče. A ja imam još dosta puta pod nogama da bih došao do tog cilja. Lagano se radi na njemu, dvije pjesme su već tu, ostatak je napisan, ali čekam. Ni sunce ne izlazi kad mu se prohtije - sve ima svoje vrijeme - strpljivo će protagonist naše priče, svjestan da će trebati vremena da uspije ostvariti sve ono o čemu sanja i za što do malena zna da je sposoban i rođen.

- Još neko vrijeme trebam tapkati u mraku, dok ne pronađem način kako široj javnosti pokazati svoje svjetlo. Uvijek previše filozofiram, pa tako i s glazbom. Samo neka sve ide kako treba i vjerujem da će doći na pravo mjesto. Nakon ljeta dat ću svaki atom svoga tijela da ispričam ovu priču svima. Jedno je sigurno - glazbom ću se baviti cijelog života i glazba je za mene oduvijek jedina opcija - otvorenih je karata mladi glazbenik.