Lice iza glasa koji će prepoznati svaki Splićanin i Dalmatinac: 'Svašta san radila, tržnica, omladinske emisije... Otac je htio da studiram pravo, ali ovo je bila ljubav'

Usprkos tome što eter vrvi zvukovima raznih radiopostaja, Radio Split ne gubi svoj kultni status u dalmatinskom podneblju, a glas Vedrane Dedić je jedan od onih koji mu daje prepoznatljivost. Prošle subote ova je dugogodišnja urednica u eteru obilježila 65. godišnjicu redovitog emitiranja Radio Splita, pa je zajedno s kolegom Rodoljubom Jovićem vodila cijelo prijepodne slavljeničku emisiju. Bila je to prilika da se slušatelji podsjete na rado slušane glasove i emisije, a i da se malo i proslavi:

- Bilo je lipo. Najveći problem bio je u tih pet sati prisjetit' se svih stvari iz prošlosti radija, a vodili smo strašno računa da ne bi nabrajanjem nekih imena slučajno nekog izostavili, što je naravno sasvim normalno. Zato nismo nikoga imenom spominjali nego smo zahvalili svim kolegama, suradnicima, dopisnicama, ljudima koji su tkali to 65-godišnje zdanje, lipo je bilo. Slušatelji su se puno javljali, puno toga što smo pripremili nismo uspili niti odslušati, ali bit će još prigode, cijela ova godina bit će u znaku 65 godina. Bilo je baš slatko - podijelila je s nama Vedrana dojmove uoči odlaska na dvotjedni godišnji odmor.

Ustaje u četiri i po

Inače, posljednje vrijeme najviše radi u jutarnjem programu - "dignem se u četiri i po jer moram radit' vijesti, pa ih pročitati u šest, a onda se javljati u program, ali kavu stignem popit' tek iza osam" - a u Redakciji je zadužena za teme iz sektora zdravstva pa često radi razgovore s ljudima te struke.

- Kad ujutro počnem govorit' u eter, ne želim nikoga tlačit', želim da sve bude jednostavno i prirodno, volim obazrivo uć' u domove tih mojih slušatelja, da im ne smetam, nego da ih potaknem dok bauljaju pospani po kući. Znam ljudi da vam je teško, ali učinite taj napor, ajmo.

Ispričajte nam, kako ste počeli na Radio Splitu?

Na radio sam došla sasvim slučajno, a možda i ne, to se sve nekako posloži, kad vratiš film unatrag. Znači, u ljeto 1981. završila sam srednju školu i položila prijemni na Pravnom fakultetu. Pročitala sam negdje da je 4. srpnja audicija na Radio Splitu, i ja sam se prijavila.

Pozvali su me, bilo nas je 130. Izabrana sam s grupom ljudi na probni rad, na Radiju su iz te ekipe ostali kolega Rodoljub Jović, glazbeni urednik Edo Gracin i ja. Sjećam se da smo najprije imali jedan pisani test, a onda snimanje glasa. To mi je bio prvi horor, bila sam u panici, s druge strane pulta stao je tonski tehničar Toni Eterović koji mi je rekao: “Ajmo Miki, na crveno”, ha ha, to je značilo kad se upali svjetlo da pročitam to šta su mi dali.

Očito je bilo dobro.

Da, ali od Prava nisam odustala. Moj tata je bio pravnik, reka mi je “moraš imat neki komad papira uvijek u ruci, završenu školu”, tu sam istrajala. I doista, ljeti bih radila na Radio Splitu, kroz godinu kako bih mogla, ali u svakom slučaju to me uvijek privlačilo. Uvijek mi je bio nešto lijepo, čarobno, nepredvidivo, tako različito od onog strogo posloženog u pravu. Međutim, pravo sam diplomirala i tako završila tu priču, no dileme nije bilo, uopće, radio je pobijedio. Još kad dodam toj priči ljubav koja mi se dogodila na radiju, brak, rođenje sina, tih 38 godina na Radio Splitu, a šta da kažem, proletilo je za tren. Radio Split je bio od jutra do mraka, u privatnom i poslovnom životu.

Što vam je bilo najdraže raditi?

Najdraže mi je bilo putovat', najdraže mi je odlazit' u male sredine, razgovarat s ljudima. Ne forsirat ih, ne gnjavit ih, dopustiti im da ispričaju svoju priču, uvjeriti ih da se ne boje mikrofona i da budu svoji, a ja da budem također svoja.

Neki reporterski rad na terenu?

Tako je, počela sam pod mentorstvom Bruna Stivičevića i Jadrana Marinkovića, tih godina bilo je ”Sridom – u sridu”, “Akcija-Reakcija”. Prvi zadatak mi je bio u Policijskoj upravi, "što treba za izradu putovnice i koliko traje?" I onda se sjećam da su mi rekli da će popodne biti emitiran prilog, ja sam naravno htjela odslušati, ali nisam mogla više od prvih 30 sekundi, odmah sam isključila radio. Nije mi se svidjelo.

Teški su počeci u redakcijama...

U početku su to bili neki prilozi koji su se posebno montirali. Bile su one teške nagre koje smo nosili, desni bok mi je uvijek bio modar kako sam hodala, a magnetofon me tukao po boku. A moji su doma govorili da sam više cipela izderala, nego novca zaradila, znaš da su uvijek honorari bili mali. Moj tadašnji direktor Ivo Bua, koji je onako malo govorio kroz nos, bi mi reka': “E moja Glavinovićka, ko bi za tebe zna' da nisi došla na Radio?” Svaka daljnja rasprava o povišici bi bila gotova.

Nikad novaca u novinarstvu!

A svašta sam radila, tržnica, naravno, pa preko dosadnih sastanaka, prve omladinske emisije, javljanja uživo, emisije iz turističkih središta, s otoka, a onda praćenje sjednica grada, Gradsko vijeće, sjednice Vlade u Splitu, ma svega je bilo.

S kim vam je bilo drago surađivati?

Sa Jadranom Marinkovićem, neko vrijeme smo zajedno radili jutarnji program. I to je bilo onako simpatično, sjeli bi jedan preko puta drugog, pa počeli malo grintanja, jutarnju priču, mislim da su slušatelji voljeli to. Ali eto, uvijek nas je bilo malo, pa sad jutarnji program radim sama.

Možete li usporediti koliko se promijenio posao radijskog novinara?

Strašno se promijenio! Sjećam se tih nagri, vrpca, montaža koje nisi mogao sam obavljati, bez tehničara. Uvijek je bilo čudo kako između dvije "glave" magnetofona uspije pogodit baš dio koji treba izrezat', pa neke čudesne škare, pa bi se ljepljivom vrpcom to lijepilo... A danas? Danas montiramo sami, možemo napravit čuda, računala su tu, imamo krasan program za montažu, digitalizirani smo. Stvarno, danas je puno lakše.

Što je s mladima, što novo donose na radio?

Znam kad smo počinjali - ovo je prava priča neke starije gospođe, haha - kad se sjetim prvih tekstova, uvijek bih uz urednički stol morala pratitit' što mi Vlado Caktaš radi od teksta. On bi križao, dopisivao, objašnjavao i uvijek bi trebalo ponovno pretipkati cijeli svoj tekst. A zadnja bi mu bila: “Jesam li bio dovoljno jasan šta treba promijeniti?” Mislim da danas u redakcijama nema više tog odnosa, mladi su prepušteni sami sebi, a oni, kao svi mladi, misle da sve mogu i sve znaju, pa se mi čudimo. Ali, dobro je imati mlade, svježe glasove, nove ideje, oni odlaze tamo gdje se nama više ne ide ili nam se čini da je sve viđeno i odrađeno i unose dašak novog.

Imbazdavanje i vrtal

Što mislite o radiostanicama koje samo puštaju glazbu, a povremeno pročitaju vijesti iz novina?

Ja radim na velikom radiju, mi želimo donijeti informaciju, otići u male sredine, čuti ljude... Meni je to ponekad smiješno, čuti njihove "razgovore" s meteorologom koji je ranije izmontiran, a ja točno čujem gdje je rez, čemu sve to? Ne mogu slušat' te radiostanice. Ja uvijek negdje "plutam" između radija koji imaju zanimljive emisije i zanimljive goste. Često slušam Drugi program, pratim program Radio Splita, poslušam konkurenciju, pogotovu kad su vijesti u pitanju, ne želim kad ja radim vijesti da mi nešto što je ovdje promakne.

Koji su vam planovi?

Godišnji odmor od dva tjedna, a u buduće radio, radio i opet - radio. Ja radio slušam uvijek, i na godišnjem, i na plaži, i u kući, na svakom kantunu, i u autu, i nikad mi ga nije dosta. Gledam da zdrava dočekam penziju, to brojim, još samo devet godina, jupiiii! A poslije malo slobode i onoga šta sam ostavljala za kasnije, kad budem imala vrimena. Znači, kad budem imala vremena bit će malo vrtla, malo šivanja jer sa 40 godina sam završila tečaj, to me baš opušta, a mama mi je poklonila "singericu".

Na tečaju me moja Đurđa naučila “imbazd je zakon”, "sve šta možeš, moraš najprije stavit' u probu". U radijskom poslu to je teško, ali montažom nekih priloga se puno toga može učinit'. I mislim da ću upisat još jedan tečaj, ali ne mogu to sad otkriti. I pročitat' ću sve ono što nisam stigla. Imam jedan mali vrtal na Šolti, pet puta sedam, osam metara, “za iživljavanje”. Uglavnom sadim začinsko bilje, ove godine na jednom dijelu su pome, sve su mi uspile, ma divota!