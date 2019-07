Sandra i Ivan točno znaju kakve sandale Splićanke obožavaju, otkrivamo u čemu su 'prešišali' moćnog Jimmyja Chooa, kao i kakav ćete model uskoro jako željeti; 'Bile su vrh elegancije, vraćaju se...'

Nema te žene koja se neće složiti da je ljeto jedno od najatraktivnijih godišnjih doba kad su u pitanju – cipele. Jer malo što tako slavi ljepotu ženske noge kao sandala, neovisno o tome je li riječ o onima s ravnim potplatom ili s vrtoglavo visokom potpeticom.



To dobro znaju splitski dizajneri cipela Ivan i Sandra Ledenko, koji već godinama kroje domaće smjernice kad je u pitanju omiljeni predmet ženskog ormara.



Kreativan bračni par i za ovo ljeto ima svoje adute, a zajedničko su im obilježje neutralne boje i raskošni modeli.



– Cipela nikada nije bila umjerenija u pogledu boja nego ove sezone – tumači Ivan Ledenko, koji je glavni postolar u obitelji.



– Nakon višegodišnje vladavine žarkih tonova, u modi su ponovno bež, konjak smeđa te crna, koja je nedvojbeno naša ovosezonska zvijezda. No, to ne znači da više ne radimo s bojama, jer neke žene jednostavno vole da su im cipele "vesele". Što se, pak, tiče modela, oni su iz godine u godinu sve ekskluzivniji.



Ivan i Sandra naglašavaju da su jedini ovosezonski ultimativni trend – bogati materijali. Na cijeni su cipele izrađene od neobičnih tekstura kao što su kožna čipka i mrežica, koje su u svijetu visokog dizajna potpuno izbacile bazične materijale.

Samo prirodni materijali

– Kožu nabavljamo u jednoj tvornici u Italiji koja surađuje i s modnim gigantom – brendom Gucci. Dakako, koristimo samo prirodne materijale koji su, uz stručnu izvedbu, najveća garancija za kvalitetu cipele. Meni je na prvome mjestu kroko koža, koja je vječni klasik, kao što su to mašne i vezice među ukrasnim detaljima – otkriva Sandra.



Iako je ime Ledenko već godinama sinonim za glamuroznu štiklu, njezini su kreatori sve poznatiji i po modelima ravnih sandala – a one su ovoga ljeta neizostavna šik cipela.

'Zdrava' balerinka



– Sve više žena želi i doslovno biti "čvrsto na zemlji". Osobno volim vidjeti ili jako visoku štiklu ili ravnu cipelu, te sam svojedobno sa starijim bratom Alenom, također dizajnerom cipela, osmislio "zdravu" balerinku čija je tabanica napravljena od spužve s aloe verom.



Naša najviša potpetica visoka je petnaest centimetara jer sve iznad toga ne može biti udobno i stabilno – dodaje Ivan Ledenko, kroz čije ruke prođe svaki par cipela, a u protekle 24 godine, koliko se on i Sandra zajedno bave ovim poslom, iz njihove je kaštelanske radionice "išetalo" više tisuća pari sandala, salonki i čizama.



Hrvatski pandan španjolskom kralju štikli Manolu Blahniku, koji su osobni dizajneri mnogih dama na našoj javnoj sceni, najavljuju još jedan veliki trend. Kako kažu, idućih godina ulicama će vladati "retro štikla" – sa srednje visokom potpeticom od oko sedam centimetara, kakve su se prije tridesetak godina smatrale vrhom elegancije.



– Vjerujemo da ćemo još dugo praviti i cipele s blagim špicem, koji smo inače predvidjeli prije šest godina, dvostruko prije nego što su postale opći trend – ističu Sandra i Ivan Ledenko, koji već neko vrijeme i na svjetskoj razini nameću nove smjerove u dizajniranju cipela.



Otkako su, naime, prije nekoliko godina otvorili trgovinu u strogom gradskom centru, najbrojniji su im kupci turisti, i to sa svih strana svijeta.



– Uskoro će se naše cipele moći kupiti i online. Do sada smo izbjegavali taj način prodaje jer glavninu asortimana radimo po mjeri, no većina naših klijenata su nam redovni kupci.



Osim toga, veliki je izazov kad toliko dugo uspijevaš nametati svoje vizije, pogotovo u ovo globalno doba interneta, kad se modni trendovi sve više stvaraju na društvenim mrežama – zaključuju najpoznatiji hrvatski dizajneri cipela, ističući kako su prije šest godina preduhitrili čak i jednog od najvećih dizajnera cipela današnjice, Britanca Jimmyja Chooa.



– Njegov tadašnji hit model – sandalu s remenčićima ukrašenim resicama – mi smo dizajnirali čitavu godinu prije njega.