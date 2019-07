Što kada se u ozbiljnim godinama toliko ludo zaljubiš da ne znaš gdje bi od sreće, ljubavi, strasti...? Ništa, prepustiš se i uživaš, a onda - ako imaš sreće - sve to prijeđe u ljubav. Jer kažu, zaljubljenost se dogodi, a ljubav je - odluka.

On je iz Splita, a ona iz Zagreba. Oboje u kasnim tridesetima, oboje s prtljagama bivših veza (uostalom tko od nas takve prtljage nema) i dogodila im se - ljubav.

Ma velika, prava, "najpravija" - ljubav.

A mi, njihovi prijatelji, guštamo gledajući ih tako sretne, zaljubljene, kako plešu, grle se i vole... Dobra energija se lako i s guštom upija.

I to traje već osam godina. Ona dolazi iz Zagreba u Split, a on iz Splita u Zagreb. Daljina im nije problem? Njima nikada, jer ljubav se ne računa u kilometrima.

A onda je taj Splićanin odlučio istetovirati preko jednog dijela tijela golemu tetovažu (fotografije gore u našoj galeriji) stabla ispod kojeg se dečko i cura ljube, a na nebu su ispisane ove riječi:

"And the moment that you came to change my life

You fired up my heart and made me smile"

Ili u prijevodu:

"U trenutku kada si došla promijeniti moj život,

zapalila si mi srce i natjerala me da se smijem"

To su riječi iz pjesme "Lola's Theme", britanskih "The Shapeshiftersa". Pjesma je bila top 1 u brojnim zemljama svijeta. A našem je to Splićaninu najdraža pjesma.

Puno je to tinte na tijelu ovog muškarca, i puno je boli dok mu je majstor Zele utiskivao tetovažu pod kožu. Ali puno je tu, kaže naš Splićo, i ljubavi.

I onda je najveća ljubav našeg Splićanina fotografirala tu tetovažu, a on ju je poslao "The Shapeshiftersima" i, eto, osvanula je na njihovim instagramima, da je cijeli svijet vidi.

A vi ako ste zaljubljeni, guštajte uz pjesmu "Lola's Theme", a ako niste, e onda znajte da nikad nije kasno...