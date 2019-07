Kako održavate (mušku) vitalnost u zrelijim godinama? Evo što kažu Splićani:



Mate Bonačić (70), umirovljeni profesor

- Najvažnije je redovito ić na preglede, bar nekoliko puta godišnje! Čujte, moje su godine već ozbiljne, logično je da svako malo nešto "zeza", tako imam problema s krvnim tlakom i šećerom, a i s krvožilnim sustavom kuburim, žile su sklone začepljenju, arterije, srčani zastoj čak, sve sam to pregrmio i držim pod kontrolom. Tablete, EKG, CT i ostali dometi medicine moj su "kruh svagdašnji", ali dobro je dok se još držim. Moram reći da sam se osjećao puno bolje unazad nekih pet-šest godina, dok nisam otišao u mirovinu; valjda me držala ta neka svakodnevna radna dinamika, što li. Sad sam se opustio, a to mi baš i ne odgovara.

Klement Bašić (58), poduzetnik

- Ključni čimbenik za kondiciju i dobro zdravlje je – ovo molim vas napišite velikim slovima – RAD. Dakle, puno radim i to mi godi zdravlju, pogotovo otkad sam prestao pušiti unatrag nekih pet godina. K tomu, pazim na prehranu koliko mogu, a kad imam vremena, volim otići u šetnju ili malo plivati u bazen. Moglo bi se reći da je dobitna formula vitalnosti umjerenost u svemu, osim u radu, tu sam ekstreman i - sudeći po kondiciji - organizam mi je na tome zahvalan.

Nenad Šerić (57), trgovac

- Ne pijem alkohol uopće, a i ne pušim, to je prvi uvjet za solidno zdravlje. Uz to pripazim na spizu, sve više dajem prednost onoj spremljenoj lešo u odnosu na pečenu i friganu, a da vam pravo kažem, u likara skoro da i ne idem. Ne, ne idem niti na preventivne preglede jer je to dvosjekli mač, možda je nekome i dobro, ali s druge strane likari ti nađu i ono čega nema, a kad te uhvate u to vrzino kolo, gotov si (smijeh). Najbolje otić samo kad nešto zaboli, tako ja radim i mogu vam reć da sve štima. U prilog mojoj vitalnosti govori i činjenica da imam krasnu malu kćer, dakle - sve pet.



Vibor Čulić (49), odvjetnik

- Vrlo jednostavno, pazim na prehranu, idem triput tjedno u teretanu, a nije mi mrsko ni prošetati. U alkoholu sam umjeren, pijem zanemarivo, doduše znam zapaliti nekad cigaretu, ali ništa strašno. Kao što vidite, upravo sam u pekari kupio jogurt a to je zdravo (smijeh).

Nikola Bajrić (56), pomorac

- Ne navigajem nego radim "kopneni" posao za jednu tvrtku koja nam je omogućila sistematski pregled jednom na godinu, to je dobra stvar. Ipak, još je bolja okolnost da mogu voziti bicikl, učinim barem petsto-šesto kilometara mjesečno, doduše više kad sam slobodan, kad puno radim manje, a tada se znam i udebljati. Naime, poprilično variram s kilažom jer mi spiza nije mrska, ali to evo zahvaljujući biciklizmu držim pod kontrolom. Za održavanje vitalnosti važno je još nešto: dobrovoljni sam davatelj krvi. Ne dozvoljavaju nam da je doniramo češće od svaka tri mjeseca, pa je to otprilike moj ritam. Osim što je blagotvorno za darovatelja kojemu se regenerira krv, humano je i može nekome spasiti život; zato svima kojima zdravlje dopušta toplo preporučujem da rade isto.