Nena i Frane svoj su impresivni nakit posvetili hrabrim ženama koje su prošle životne oluje; Pogledajte sjajne komade koje već naveliko nose Kanađanke i Australke

Ima li boljeg mjesta od jedinstvenog i velebnog ambijenta antičkog kamenoloma, Cave Romana u Vinkuranu, na modnoj reviji pod nazivom [email protected] AVE CEZAR, za predstaviti unikatni nakit zadarskog dvojca? Vjerojatno nema, s obzirom na to da se baš radi o avangardnom nakitu koji se savršeno uklopio u ambijent iz antičkog vremena.

Neobične oblike ovog zanimljivog nakita od oplemenjenog aluminija, lako možete zamisliti na predivnim Rimljankama odjevenima u toge, dok se lijeno izležavaju ispijajući vino u nekoj antičkoj vili. Svaki komad proizišao je iz glava, ali i ruku, inovativnog zadarskog dvojca koji se ujedinio pod imenom 2Rare Design.

Riječ je o Neni Ninčević Mandić i njezinu kreativnom partneru Frani Šuniću. Da priča bude zanimljivija, oni po struci uopće nisu modni dizajneri. Oboje rade u kulturnim institucijama grada Zadra, a Frane je ujedno i nagrađivani umjetnik.

– Zaista smo prezadovoljni cijelom revijom! Ambijent je jednostavno savršen, organizacija na nivou, no povrh svega mi je drago zbog komentara, i od struke, i od gledatelja – rekla nam je ponosna Nena, nakon što su se slegli dojmovi, dodavši da ona i njezin kolega Frane inspiraciju crpe iz svakodnevnog života.

'Sve je unikatno'

Vizualno moćan i lagan, ovaj nakit odmah je pronašao put do publike, a komadi iz nekoliko kolekcija koje su do sada predstavili nose se po cijelom svijetu, od Kanade do Australije i egzotičnog Bangkoka. Originalan dizajn zapažen je i pohvaljen na Milano Fashion weeku i Bipa fashion.hr.

Unikatan hand made nakit i modni dodaci ovog brenda, kravata, ogrlica, naušnica, prstena, narukvica i torbica, modernog su dizajna te se kombiniraju s prepoznatljivim autohtonim predznakom.

– Živimo u gradu koji je sam po sebi inspiracija, sve njegove kalete, more, otoci, sunce... Jednostavno, kako da čovjek koji ima imalo kreativnosti u sebi ostane ravnodušan na tu ljepotu? – naglasila je Nena, dodavši kako je jedna posebna kolekcija posvećena upravo najpoznatijem zalasku na svijetu, onom zadarskom, a nosi naziv "Hitchcock SUNset collection".

I ova posljednja kolekcija s istarske revije nosi simboličan naziv "Summer Storm".

– Ona je, baš poput cjelokupne ovogodišnje revije, posvećena hrabrim ženama koje su prošle kroz teške životne oluje i iz njih izišle snažnije i odvažnije. Najzanimljivije je od svega što je baš taj dan u Istri bila velika oluja te je došlo u pitanje i održavanje revije. Na kraju se održala, uz mnogobrojnu publiku i odlične reakcije – rekla je Nena.

Ovo je njoj i Frani šesta kolekcija, a svaka je drukčija. Vidi se naravno njihov potpis, no bitno je naglasiti da se ni jedan komad nakita u tim kolekcijama ne ponavlja. Nije serijski i rade ga ručno u Franinoj kućnoj radionici. "Zebra Life Collection" donijela je crno-bijeli i bakreno-crni nakit, u kolekciji "Let your summer scream" poigrali su se živim bojama, "Art Cube Collection" predstavlja najbolje od geometrije, dok je "Culture heritage" inspirirana kulturnom baštinom ovoga kraja.

Zajedničko svim kolekcijama je igra linija, formi i oblika modernog predznaka.

Upečatljivi komadi

– Kad žene vide naš nakit pomisle da je to teško za nositi. No vjerujte mi, vrlo je jednostavno ove komade iskombinirati sa svojim svakodnevnim odjevnim kombinacijama. I uvijek se iznenade kad shvate kako je lagan! Mi radimo uglavnom s aluminijem i bakrom, ali ne ograničavamo se materijalima. Tako da ga bez obzira na veličinu, a volimo raditi velike upečatljive komade, ne osjećate ga sebi – pojasnila nam je Nena.

Tako je njihova kravata inspirirana mediteranskim kaletama i Kalelargom prije godinu dana privukla znatiželjne poglede diljem Lijepe naše.

– Mislim da smo bili jedini u Hrvatskoj koji smo napravili prvu metalnu kravatu – pohvalila se Nena, pokazujući nam sliku impozantne, duge, bakrene kravate poznatog obrisa najpoznatije zadarske ulice.

– Zanimljivo je kako na izložbi i revijama na kojima sudjelujemo često muški dio publike dijeli komplimente, nekad više i od žena – kroz smijeh nam govori Nena, koja je prijateljstvo s Franom pretočila u uspješnu dizajnersku priču.

– Oduvijek sam u sebi imala tu želju za stvaranjem, tu kreativnu crtu, ali zbog kojekakvih životnih okolnosti nikad se nisam odvažila baviti time. No drago mi je da jesam, ovo je moj ispušni ventil, moj bijeg od stvarnosti. A još mi je draže kad žene prepoznaju naš nakit – priznala nam je Nena, koja za svoje modele uvijek traži posebne, drukčije žene.

– Ne volim uniformiranost koja je, nažalost, danas neizbježna. Većina se djevojaka danas vodi samo onim što je trenutno moderno, pa makar to bilo i skupo, a uzori su im influencerice. Robuju trendovima, što nije dobro. Kad sam bila mlada često sam "kopala" po bakinim ormarima i osmišljavala svoje kreacije. Treba jednostavno izići iz okvira svakodnevice, nositi ono u čemu se osjećaš najbolje, a ne što nam nalažu trendovi – savjeti su ove simpatične, mlade žene koja se ne boji sanjati i stvarati.