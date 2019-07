Najpametnija kuća u Dalmaciji: posjetili smo ljepoticu na četiri etaže, prvu otočnu kuću sličnog tipa, a ujedno i najluksuznije izdanje na Otoku sunca

Svako vrijeme nosi svoje, sa svakom novom sezonom na otoku Hvaru stasa neko novo grandiozno zdanje. No Villa "Gariful", kuća koju upravo gledate na ovim stranicama, uvijek će se pamtiti kao prva otočna pametna kuća. U hvarskim kuloarima slovi i kao momentalno najluksuznije zdanje na Otoku sunca, dok je neka ne pretekne.

I pazite ovo – izlazi iz svih hrvatskih prosjeka, jer njezine su četiri etaže niknule u samo šest mjeseci. To samo potvrđuje jedno: kad se ozbiljno radi, a ovdje se radilo vrlo pedantno i vrlo ozbiljno, tada i najluksuzniji objekti, pa čak i oni u zaštićenim gradskim jezgrama, mogu biti finalizirani u točno planiranom roku.

– Najteža nije bila gradnja, iako je bila zahtjevna. Najopsežniji dio posla bilo je uvođenje elemenata koji čine pametnu kuću. A u praksi to izgleda ovako – nakon ulaska u kuću odmah ste pred vratima lifta koji povezuje četiri etaže. Iz lifta vam tada stiže glas dobrodošlice. Nakon ulaska na jednu od etaža glasom podešavate sve što vam treba. Kažete: "Upali TV", on se pali, tako to radite s rasvjetom, klimom, štednjakom...

Pametna kuća ima svoje čari i olakšava život, no takve inovacije s druge strane otežavaju posao pri gradnji. Ali kad se hoće, sve se može, tako da smo u šest mjeseci iz potleušice koja je tu stajala dobili, usudili bismo se reći, najluksuzniju vilu na Hvaru. A s obzirom na sve elemente koji je čine, možda i jednu od istaknutijih u Dalmaciji – doznajemo iz Ville "Gariful".

Veliki prozori

Posebnom je čine veliki prozori, na sve četiri etaže okrenuti prema moru. Iz nje se gleda život grada, ljetni šušur na hvarskoj rivi, promenade turista i nanizane jahte. A prema moru otočić Galešnik, Paklenjaci, hvarski akvatorij. Villa "Gariful" smještena je u strogo zaštićenom centru, gdje se za bilo kakvu preinaku ili gradnju mora tražiti dozvola. A koliko se o tome vodi računa, pokazuje i konzervatorsko veliko "ne" želji vlasnika da na pročelje vile, njezino lice okrenuto prema moru, stavi velike staklene stijenke.

– Konzervatori su u tome bili vrlo odlučni i naveli su nam da ništa ne smije iskakati iz uobičajene gradske slike. Znači, nismo smjeli staviti velike staklene stijenke, nego samo prozore. U igri ne smiju biti ni PVC prozori, nego samo drvenarija, škure kao tradicionalni simbol Mediterana. Mi smo radi atraktivnosti htjeli staviti staklenu ogradu koja ne stvara barijeru pogledu. No struka je tu bila jasna – može samo tradicija i ništa drugo. Zbog toga smo napravili ogradu od kovanog željeza. U naše superluksuzno zdanje unijeli smo čisti Mediteran – govore nam.

A što je s kamenom? Dalmacija je od njega građena, leži na njemu, posvećene su mu pjesme, knjige. No svaki put kada ga treba naći za gradnju, sve je teže do njega doći. Dio kamena iskorišten je iz kućice koja je tu bila nekada. A kako joj je površina bila tek nekoliko kvadrata, kamena je nedostajalo, Zato je u igru ušao onaj od susjeda, brački, koji se divno povezao s hvarskim škojem. S kamenom se ništa ne ljubi ljepše nego Dalmacija, tako da je vila po želji vlasnika dobila upravo takvo ruho. U nju se uselila paleta bijelih tonova, razne nijanse koje usprkos bjelini ne stvaraju monoton izgled. A priču dižu zlatni detalji, koji donose upečatljivu dozu luksuza.

Kamen kao uzglavlje

– Kamen smo stavili i u spavaće sobe, ostavili smo ga kao ukras iznad uzglavlja kreveta, tako da je i on sam postao svojevrsna umjetnička instalacija. A kuća odiše luksuzom koji je nastao kao spoj najboljih materijala što smo ih kupovali po svijetu. Na sjedalicama je bijela koža, a kauči i fotelje obloženi su prvorazrednim tekstilom.

Posteljina je satenska, s tim da smo trakice s nje radili u turskom Izmiru, poznatom po tradicionalnom vrhunskom radu. Bjelinu prostora razbili smo zlatnim detaljima, svijećnjacima, sitnicama koje su se savršeno uklopile u priču. Svakoga impresionira činjenica da smo kuću izgradili u tako kratkom roku i tako je brzo i pedantno opremili, vodeći računa o svakom detalju – kažu nam.

Villa "Gariful" ima četiri etaže, od kojih svaka djeluje kao zasebni stan. Na četvrtom je izvorno bio zamišljen penthouse, no po želji vlasnika prenamijenjen je u teretanu, vjerojatno jednu od najljepših na obali, s obzirom na to da s njezine terase puca pogled na hvarski arhipelag. A svi znamo da je jedan od ljepših, s impresivnim zalascima sunca.

– Kad se prisjetim rada, mislim da je uz uvođenje odrednica pametne kuće možda najteže bilo izvesti kupaonice. A ono što ih čini osobitim je i to da su one svojim prozorima okrenute prema moru. Na sjevernoj se strani, onoj koja se proteže prema kaletama, nalazi hodnik sa stubištem, kojim se oni koji ne žele koristiti lift mogu penjati po etažama. Kuća je iskonski Mediteran, ali s elementima koji su u nju ugrađeni nosi i futurizam. I zato kažemo da je i pionir, ali i jedna od impresivnijih na širokom dalmatinskom području – kažu vlasnici Ville.