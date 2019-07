Umalo se uvrijedio. A pitanje uopće nije bilo provokativno. Nego informativno. Pitali smo ga koliko vrijedi u svjetskim okvirima. Ne on, naravno, nego ono što su on i njegova ekipa napravili.

Ekipa su, a poredat ćemo ih po abecedi, kao u školi: Darko Ivanovski, Marin Siriščević, Marjan Šteković i Boris Višić.

Zapravo, oni su samo dio ekipe, ali od njih četvorice sve je počelo, oni su još davno sanjali ovo što sada imaju. A imaju zatvoreni skate-park sa skate poolom, bazenom, i to jedan od pet najboljih Europi. Što vam ujedno dođe i kao odgovor na pitanje s početka teksta.

- Koliko u svjetskim okvirima vrijedi ovaj vaš park, kakva je to razina - bilo je pitanje upućeno Marinu Siriščeviću.

Očekivani odgovor bolje da vam ne spominjemo, stid nas je, no umjesto očekivanoga dobili smo ovaj:

- U Europi ovakvih zatvorenih skate-parkova nema više od pet komada, najbliži je u Austriji, eto kakva je to razina.

Marin Siriščević jedan je iz splitske ekipe skate sanjara koji su 2011. godine osnovali Skateboard klub "Kolo". I u istome je kolu ostao do danas. Ljubav je to, a ne đir.

- Je, osan smo godina maštali o ovakvome parku, očito je tribalo sazrit - smije se, zadovoljno, ponosno.

Imali su oni nešto slično i na Žnjanu, ali kad je potaracalo Žnjan, potaracalo je i njih. Pa su od Grada tražili stalni prostor, tamo gdje neće biti nikomu na oku da ih potaraca.

- Moramo se posebno zafalit Dariju Fariću, kotarskome vijećniku sa Žnjana, koji nan je puno pomoga u pronalasku novoga prostora - kaže Marin.

A Grad im je kao novi prostor ustupio 400 mračnih kvadrata u Domu omladine.

Eto vam. Toliko od nas. Za više ne pitajte.

- Kad smo lani prvi četvrtoga ušli, ovde nije bilo ničega, ni struje - prisjeća se Marin.

A vidi sad. Kotrljaju se skejtovi po šperploči kao u "Rollerballu", zuje, poskaču i obrću se u zraku poput debeloga bumbara u proljeće.

- Dobar đir se stvorija, to je najvažnije. Čista pozitiva - gušta Marin.

Sve je njegova ekipa iz "Kola" sama napravila. Baš sve. I sa svojom lovom.

- Da bi park bija ovakav kakav je sad, potrošili smo oko dvadeset iljada eura - priznaje Siriščević.

Nije, dakle, ovo dječja igra. A nisu više ni oni djeca.

- Svi smo prišli tridesetu, neki su i osnovali svoje familije, dobili dicu... - otkriva.

Kad god su bili slobodni, trčali bi u Dom omladine na bauštelu. Sve su svojim rukama napravili. Baš sve. I što ima veze da smo vam to već rekli, ovakve stvari treba stoput ponavljati.

- I pločice u WC-u smo lipili da uštedimo. Naučili smo radit stvari za koje nismo nikad mislili da će nan tribat - objašnjava Marin.

Cijeli park je, naravno, u drvu. A drvo je skupo. Kao da brod radiš. Jedna "kocka" 25x25 košta 250 kuna. A u "bazen" idu dva sloja. Plus "rebra". A to je još ništa prema vidama.

- Ja mislin da smo više od milijun vidi zavidali. Samo na vide smo oko pet iljada eura potrošili - govori Marin.

Prvi pravi splitski skate park, i hrvatski, otvoren je srijedom, petkom, subotom i nedjeljom od 17 do 21 sat. Ulaz je besplatan.

- Ne nudimo ništa osim prostora pa ne možemo ni naplaćivat. A i zašto bi naplaćivali, bitno je da ljudi dolaze i guštaju - kaže Siriščević.

Sad je trenutak za još jedno ponavljanje: ekipa iz "Kola" ubila se od posla, trali su se doslovno godinu dana, potrošili su svojih 20.000 eura i sada nikomu ništa ne naplaćuju. Niti za struju ne uzimaju!

- Režije plaćamo sami, od članarina, tako se pokrivamo - mirno će Marin, kao da ništa normalnije od besplatne usluge na svijetu nema.

"Kolo" trenutačno ima pedesetak članova, od kojih desetak, na smjene, stalno dežura u parku.

- A dežura li tko iz Hitne? - ovaj put zbiljski provociramo.

- Šta će nan Hitna, pa više ozljeda i lomova ima u nogometu nego u skejtanju - spremno će Marin.

Turistima je skate-park posebna atrakcija, ni na kraj pameti im nije da u Splitu mogu na ovako nešto naići. Nedavno im je i profesionalna ekipa iz Lyona bila.

- Prave stvari tek slijede, na jesen krećemo sa skejt školon i bajk školon tako da ova naša priča, o kojoj smo maštali od 2011. godine, tek počinje - zaključuje Marin Siriščević.