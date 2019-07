'Bolnice su pune ljudi koji se hrane tradicionalno, obolijevaju od raka, imaju visoki tlak, šećer...': ovaj bračni par posvetio se 'ekstremnom' režimu prehrane, kažu da im je otad zdravlje odlično

Vegan je osoba koja ne jede nikakvu hranu životinjskog podrijetla. Dakle, osim mesa, tu spada i druga strogo zabranjena hrana: jaja, mlijeko i njegove prerađevine, med i sva druga hrana, koja makar i u tragovima ima životinjsko porijeklo.

Hrana vegana sastoji se od voća, povrća i žitarica. I tako cijeli život. Prilično je to strog režim i za obične ljude, a kamoli ne za sportaše, koji trebaju obilje ugljikohidrata, masti i bjelančevina (proteina) kojih najviše ima upravo u mesu, ribi, jajima...

No, ima sportaša kojima veganstvo, tvrde oni, pomaže da postignu bolje rezultate. Takvi su i Dubravka i Damir Mesec. Natječu se na utrkama od 10 do 100 kilometara. Dubravki su najdraži maratoni, a Damiru su najdraži planinski ultramaratoni od 100+km. Dakle, izuzetno naporni sportovi.

- Vegani smo dugi niz godina, zbog etike, zdravlja i sporta. Hranimo se isključivo biljnom hranom, koja ni u tragovima ne sadrži hranu životinjskog podrijetla. Velika je razlika između vegetarijanaca i vegana zato što vegetarijanci ne jedu samo meso, a vegani ne jedu niti ostale životinjske proizvode poput mlijeka, jaja, sira, meda i dr. Također, ne koriste predmete koji su izrađeni od životinja, poput kože, vune i slično - pojašnjava nam taj bračni par koji živi u Našicama, uz opasku da se ne slažu s nutricionistima koji tvrde da je za dobrog sportaša potrebno meso i jaja, kao i whey protein koji se dobiva iz mlijeka, te hrana bogata aminokiselinama koje potječu iz hrane životinjskog porijekla.

Naime, bjelančevine, odnosno proteini su iznimno potrebni sportašima jer izgrađuju mišiće i sva tjelesna tkiva, i kad ih je premalo onda tijekom napora može doći do mišićnog katabolizma - gubitka mišićja i ugroze sportske karijere.

'Veganstvo nije prepreka'

No, Meseci navode da njihove brojne pobjede na utrkama svjedoče da veganstvo nije nikakva prepreka trčanju nego, štoviše, benefit koji sportaše može pogurati više i dalje, te da njihovi rezultati demantiraju uvriježeno mišljenje o sportskoj prehrani.

- Sve je više sportaša vegana koji postižu vrhunske rezultate, pošteđeni su bolesti i ozljeda, s lakoćom treniraju i osjećaju se izvrsno. Može se bez problema biti sportaš vegan, neovisno o sportu koji se trenira - kaže taj bračni par koje često pitaju kako uopće mogu živjeti na voću, povrću i žitaricama, te kako im ne nedostaje proteina za mišiće.

- To je često pitanje zbog neznanja i neinformiranosti, većina ljudi se hrani standardno zbog navike i tradicije, no u biljnoj hrani ima dovoljno proteina, pa čak i za one koji se dodatno iscrpljuju teškim treninzima. Tijelo se na biljnoj prehrani brže oporavlja od treninga i utrka, i tu leži prednost veganske prehrane. Mi smo prešli na veganstvo primarno zbog zdravlja i sportskih performansi, a vrlo brzo s time je došla i osviještenost prema okolišu i životinjama. Na sportske rezultate je sjajno utjecao novi način života. Tijekom dana većinom jedemo voće u velikim količinama, što nam čini bazu prehrane, a za ručak jedemo kuhani obrok koji se sastoji od povrća, mahunarki ili žitarica, kažu nam Meseci, koji su iskušali i ekstremnije načine prehrane.

Primjerice, Damir je tri godine bio isključivo na prehrani voćem i tada je, kažu nam, postizao najbolje rezultate i nevjerojatno se osjećao. Meseci uglas kažu: "Najbolja hrana na svijetu za ljude je voće".

'Zdravlje nam je odlično'

Nutricionisti pak upozoravaju da cjeloživotna prehrana voćem i povrćem i nije baš dobar izbor. Međutim, Meseci kažu da im je zdravlje odlično, te da suvremene i prihvaćene preporuke o prehrani ne treba uzimati zdravo za gotovo.

- Zdravlje nam je odlično, nikada nismo bolesni, ozlijeđeni, umorni, i uvijek smo puni energije. Prije nego što smo se počeli hraniti veganski, bili smo stalno bolesni i imali smo problema s ozljedama. Od dodataka prehrani povremeno suplementiramo željezo zbog napornih treninga, ali smo ga i prije veganstva uzimali puno češće jer smo često imali nisko željezo. Sada uopće nemamo problema s niskim željezom, ali ga preventivno povremeno uzimamo radi boljih performansi na treninzima i utrkama - navodi ovaj sportski bračni par.

A što je s istraživanjima koja navode da vegani i vegetarijanci češće pobolijevaju od nekih bolesti..?

- Prava istina je zapravo potpuno suprotna. Bolnice su krcate ljudima koji se hrane standardno, imaju visok tlak, šećer, kolesterol, začepljene krvne žile, obolijevaju od karcinoma, kao i od mnogih drugih bolesti. Sve se to može vrlo lako prevenirati prelaskom na biljnu prehranu baziranu na voću. Do sada se nismo susreli s takvim rezultatima istraživanja, niti znamo ikoga od naših prijatelja i poznanika vegana da ima zdravstvenih problema - kažu, navodeći da raste broj sportaša vegana.

- Ljudi se polako osvješćuju i prošle godine je porast veganske populacije porastao za 600% - zaključuju Meseci uz poruku: Biti vegan ne znači samo hraniti se biljnom prehranom, već imati i etički stav prema životinjama i okolišu. Vegani ne podržavanju mučenje i ubijanje životinja, a s time pridonose puno manjem zagađenju okoliša.

Osobna karta obitelji Mesec Dubravka ima 36 godina, profesorica je biologije i kemije te radi u srednjoj školi u Našicama. Trčanjem se bavi poluprofesionalno 12 godina, jedna je od najboljih hrvatskih maratonki. Bila je viceprvakinja Hrvatske u maratonu. Pobjednica je mnogih cestovnih utrka od 10 km do maratona u Hrvatskoj i šire. Najbolje istrčani maraton je istrčala u Barceloni u vremenu od 2:54, osvojivši šesto mjesto u ukupnom poretku u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Također, pobjednica je najpoznatijeg ultramaratona u Hrvatskoj: Zagreb - Čazma (61,2 km). Damir je trkač i profesionalni trener specijaliziran za trčanje, biciklizam i triatlon. Deseterostruki ironman triatlonac, bivši prvak Hrvatske u ironman triatlonu, ultra trail trkač, nacionalna klasa trkača. Do 35. godine je živio u Rijeci, a potom se preselio u Našice. U braku su dvije godine, a spojili su ih sport i veganstvo. Žive u Našicama i imaju curicu Petru.

Ne fale nam ćevapi Zaželite li se, primjerice, ćevapa ili bureka?

- Nikada. Čak niti na početku prelaska na veganstvo nismo osjećali nikakvu žudnju za hranom životinjskog podrijetla. Osjećamo odbojnost prema toj hrani. Ne jedemo ni veganske imitacije takve hrane. Mi jednostavno volimo biljnu prirodnu hranu, ponajviše voće, jer se od toga osjećamo fizički, duhovno i mentalno najbolje.