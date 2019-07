Izvadite iz ormara stolnjak iz 'bakine dote' na kojeg ste totalno zboravili, pokupite joj i rasparene vaze i zdjelice: stvorite doma romantičnu ljetnu oazu, evo i kako

Još uvijek nije kasno za dodavanje ljetnog ugođaja u vaš dom. Zašto se ne biste kod kuće osjećali kao na odmoru ako još morate pričekati na svoj termin odlaska?



Pronašli smo nekoliko jednostavnih ideja za stvaranje ljetnog osvježavajućeg šarma, pa odaberite nešto od ponuđenog. Za početak, trebate osmisliti cvjetni stolnjak ili pronaći zdjelu s ljetnim uzorkom. Možda baš takav imate u ormaru, ali ste na njega potpuno zaboravili. Vrijeme je da ga osvježite, ispeglate i stavite na stol.



Cvjetni uzorci su u trendu ovoga ljeta kao i uzorci na tkaninama namijenjenima uređenju interijera. Ako je druga oprema u kuhinji mirnih tonova, na stolnjaku mogu procvjetati jarke boje. Na takvom stolnjaku, zajedno s odabranim kolačićima, hrana će izgledati ukusnije.



Ljeti se travnjaci i domaći vrtovi šepure u cvijeću raznih biljaka, tako da neka grančica, ili buketić vrtnog cvijeća na dobro osvijetljenom stolu ne smije manjkati. Takav vrtni aranžman kreirate brzo i bez velikog truda.

Kolekcije od porculana često se dopunjuju i vazama različitih oblika i veličina. Sada je moderno staviti ih zajedno, ali moraju biti različitih veličina. Koliko će cvijeća biti u njima prepušteno je vašoj želji i mašti. Ili možete odabrati jednu veću vazu i napuniti je različitim cvijećem. Najljepša je kombinacija cvijeća s obližnje livade i domaćeg vrta.



Ako želite dodati tropski ugođaj u svoju spavaću sobu, najjednostavnije rješenje je posteljina s takvim uzorkom. Na mnogim dodacima i dekorativnim tkaninama za dom ove se godine nude bujni tropski uzorci koji će najljepše izgledati u bijeloj spavaćoj sobi. Kao točku na i možete dodati i u lonac zasađenu neku tropsku biljku koja uspijeva i u našem podneblju.



Neizostavna plava



Plava boja gotovo nikada ne izostaje u ljetnim kolekcijama za uređenje interijera. Često je to mornarsko plava koja naglašava različite morske simbole, ali ugođaj bezbrižnog morskog odmora može se postići i pastelno plavom bojom. Ove godine to je svjetloplava nijansa koja djeluje elegantno i smirujuće.



Možete je primijeniti na ukrasnim jastucima, stolnjacima ili zavjesama. Takva pastelno plava boja izvrsno se uklapa s bijelom bojom i prirodnom bojom drva.



Priroda je uvijek inspirativna, što svake sezone dokazuje novi izbor tekstila i porculana. Naravno, proljetno-ljetne kolekcije često koketiraju s morem i ljetovanjem. Na ljetnom stolu može se naći i cijela paleta boja, a s druge strane postoje i atraktivni uzorci.



Žuta, plava, bijela, ljubičasta i crvena boje su koje bi trebale dominirati, a svježe voće iz domaćeg vrta bit će za dekoraciju.

Opušteni ljetni ugođaj pojačat ćete i dodavanjem detalja od prirodnog materijala koji teksturom i nijansama postaju najupečatljiviji dio interijera.



Sada su pravi izbor košare, sjedalice i lusteri od ratana koji istodobno daju rustičan i elegantan pečat. U trendu su i printevi koji će brzo i pristupačno transformirati prostor neovisno hoćete li ih dodati kao ukras zidu, kupiti tepih za zid ili pod ili odabrati vazu s uzorkom. Prugasti uzorak jedna je od prvih asocijacija na more i odmor, pa je dovoljno da svom dnevnom boravku dodate poneki jastuk u prugasto plavoj ili ležaljku na balkonu presvucite u prugasto... Bit će pun pogodak.



Pletene košare različitih veličina mogu biti atraktivna dodatak bez obzira gdje ćete ih smjestiti - na pod li na police pa u njih staviti cvijeće, knjige, novine... Ukrasi ljeta mogu biti s dodacima školjki, palmi, algi...



I na koncu se vratimo biljkama. Ako tražite neku otpornu, dekorativnu, dugovječnu i nerazmaženu, maslina u loncu je odgovor na sve te zahtjeve, a još k tome neodoljivo asocira na Mediteran, stvoren za hedonizam.