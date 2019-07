Neumorni Andro Vlahušić u sasvim je novom biznisu iza kojeg stoji njegova kćer: ne igra se s prijestoljem nego s tajnom ljepote i dugovječnosti

Kći je željela imati kozmetiku, a naš susjed destileriju i onda smo napravili probne uzorke. Osnovu čine rogač, smokva, smilje, grožđe, dunja, kantarion, kozje mlijeko, znači sve ono što imamo u Imotici, Putnikovićima i Vitaljini – sve je prirodno

Već dvije godine Andro Vlahušić nije gradonačelnik Dubrovnika, ali to za njega nije razlog da miruje.



U političkom smislu aktivan je u Narodnoj stranci – reformistima, ali zanimljivo je kako se bivši čelnik grada bacio u sasvim druge vode, točnije vodice, losione i kreme, pa se tako na društvenim mrežama pohvalio bavljenjem prirodnom kozmetikom, a sve je okupljeno pod zajedničkim imenom "Arbotega".



– To je ideja moje kćeri koja je završila farmaciju i radi u ljekarni u gradu, htjela je imati nešto u svojoj struci. Dakle, to je Ivanina priča. Drugo, u Primorju postoji poljoprivredno gospodarstvo Butigan Vlaha Butigana.



Čovjek je branitelj, invalid Domovinskog rata, te su i on i supruga počeli uzgajati smilje i odlučili napraviti destileriju i mi smo im u tome pomogli. Pomogli smo im naći tržište, pomogli smo im kao susjedi i prijatelji i oni su tako otvorili veliku i lijepu destileriju u Dubrovačkom primorju.



Već tri godine više od 50-ak obitelji iz cijeloga Primorja, s Pelješca, iz doline Neretve bere lovoru i smilje i destiliraju to u Imotici.



U razgovoru s kćeri, sinom i suprugom odlučili smo spojiti dvije stvari. Kći je željela imati kozmetiku, a naš susjed destileriju i onda smo napravili probne uzorke. Ivana je sa svojim prijateljima s fakulteta i s jednim snažnim hrvatskim farmaceutskim laboratorijem krenula u testiranje i izradu kozmetike.



Osnovu čine rogač, smokva, smilje, grožđe, dunja, kantarion, kozje mlijeko, znači sve ono što imamo u Imotici, Putnikovićima i Vitaljini – sve je prirodno.



S destilerijom s kojom imamo poslovnu suradnju, partnerski i susjedski odnos, de facto smo sve te proizvode destilirali i gledali što možemo, vidjeli smo kakvi su mirisi, a ekipa u Zagrebu je onda dalje radila – govori Vlahušić.

'Arbotega' jednostavno zvuči dubrovački

Kako je priča dobivala konkretne konture, tako se povećavao i broj ljudi uključenih u projekt.



– Angažirao sam Orsata Frankovića, ponajboljeg hrvatskog i dubrovačkog dizajnera, za kompletan dizajn. Predložio je nekoliko imena i na kraju smo se svi zajedno odlučili za ime "Arbotega". Arbotega je arboretum, apoteka i art botega. "Arbotega" jednostavno zvuči dubrovački.



Arboretum u Trstenom je jedan od najpoznatijih na svijetu, drugo je najstarija apoteka u Europi, a treće, art botega, umijeće je trgovanja, po čemu je Dubrovnik bio poznat, tako da je ispalo prekrasno ime; zaštitili smo ga, jedinstveno je u svijetu i postoji samo u Dubrovniku.



To smo testirali i radili gotovo više od dvije godine. Pomagao sam savjetima, sa svime, a teksturu, mirise, izvore – radili su moja kći i njezini prijatelji; dizajn je prepušten Orsatu, svatko je radio svoj dio posla – ističe Vlahušić, koji je najviše zadužen za marketing i logistiku, a u šali kaže kako je kao "joker zovi" u kvizu "Milijunaš" jer ga svi zovu kad nešto zapne.



Napominje kako nije radio na samim proizvodima niti sudjeluje u dnevnom poslu. Prepustio je to djeci, smatra to njihovim proizvodom. "Ako oni i padnu, meni je draže da padnu sami, nego da tata pomogne", mišljenja je Vlahušić.



– Najizazovnije je bilo postići da se od prirodnih, dubrovačkih materijala s ovog područja dobije kvalitetan proizvod i zato smo izabrali najbolji hrvatski laboratorij koji to radi.



Oni ne samo da se bave proizvodnjom, nego su jedan od najjačih laboratorija za testiranje kozmetičkih proizvoda i proizvoda hrane, ovlašteni su od Ministarstva zdravstva i dobili su sve moguće licencije. Svaki proizvod je testiran i radi se po dobroj laboratorijskoj praksi, što znači da to nije OPG, to je prava poluindustrijska proizvodnja u kojoj je svaka bočica jednaka.

Nismo propustili ni jednu kontrolu



Oko dvije godine trajalo je testiranje, i to je vodila kći i njezin tim. Jer, trebalo je vidjeti da preparati nisu štetni, da su korisni, da mogu izdržati određene temperature. Tako da je to bilo prilično komplicirano, mislili smo čak prošle godine izići na tržište, međutim, nismo htjeli propustiti ni jednu kontrolu kvalitete – govori Vlahušić.



Na tržištu su nekih mjesec i pol dana.



– Nismo radili ni marketing ni promociju upravo zato jer čekamo reakcije prijatelja, tako da je to još testna faza. U samoj je proizvodnji predviđeno da postoji ta testna faza i moram reći da su reakcije nevjerojatno dobre. Ljudi koji su dobili proizvode – od farmaceuta, liječnika, dermatologa, samih kupaca – kažu da su super – kazuje Vlahušić.



Otkriva i koji se proizvodi nude.

Ima je na Srđu koliko hoćeš

– Imamo tri linije proizvoda. Sunčana kolekcija zove se "Lokrum Sun". Ako želiš u Dubrovniku reći što je kupanje, more i sunce, onda je to Lokrum. Tu imamo jedan lijepi losion od kozjeg mlijeka, a drugi dio je kantarion.



Kantarion je gospina trava, ima je na Srđu koliko god hoćeš, to je u našem susjedstvu, a tu su od organskih stvari med i maslinovo ulje.



Druga linija su "Arbotega" dnevne i noćne kreme: Kontonjata sorbet, Mantala mist, dnevna krema od smokve, Royal everlasting na bazi smilja, Everlasting zlatno ulje također na bazi smilja. Imamo jednu posebnu liniju koja se zove "Cvijeta Zuzorić Beauty" jer je Cvijeta Zuzorić, prvo najljepša Dubrovkinja, druga stvar prva feministkinja u Europi, treće – živjela je 96 godina i mi tvrdimo da smo u našem proizvodu pronašli tajnu ljepote i dugovječnosti Cvijete Zuzorić.



To je jedan poseban serum i Orsat je dizajnirao prekrasnu kutiju, što stvarno izgleda fantastično. To je najkvalitetniji proizvod u gradu – govori Vlahušić.

Socijalna crta – Imamo lijepo upakirane proizvode koji se mogu naći u dubrovačkoj Zračnoj luci i hvala Franu Luetiću i njegovu timu što su nam pomogli i podržali nas jer smo tamo počeli prodavati prve proizvode.



Nalazimo se u ljekarni "Čebulc" i hvala Maji Čebulc i njezinu timu. Nalazimo se i na Stradunu, u trima trgovinama, te u Zagrebu u jednoj trgovini. To je sve ono što radimo, kapilarno, web-stranicu je izradio Nikša Vlahušić, koji radi u DURA-i.



Od naših vrijednih Butigana do pedesetak, i to primarno branitelja, koji beru lovoru i smilje i donose u destileriju s kojom surađujemo, znači imamo tu socijalnu crtu – dodaje bivši gradonačelnik.

Školovali se berbom buhača, pelina i smilja – U gradu se kao jedan od glavnih problema doživljavaju bankomati i činjenica je da nema ništa domaće. Percepcija je kroz godine da Dubrovnik nema vlastitu proizvodnju, svi suveniri su iz Kine.



Ovdje se vraćamo "Dalmacijabilju". Moja mati i mi smo se odgojili, brali ne znam koliko kadulje, de facto smo se školovali nas tri brata i sestra, završili smo fakultete i škole zato što smo brali buhač, pelin, smilje i prodavali ga "Dalmacijabilju" u Primorju.



Sve se zatvorilo i jedino radi ova destilerija kojoj pomažemo raditi. Radio sam puno stvari u životu, ali ovo sve skupiti i krenuti s pričom bilo je vrlo zahtjevno.



Angažirali smo dizajnericu Kristinu Mirošević iz Muzeja crvene povijesti koja će raditi vizualno oblikovanje za prezentaciju.



Naša tvrtka zove se "Mirisi Dubrovnika" d.o.o., kći je osnivač, sin je direktor, ali cilj je da u Dubrovniku za nekoliko godina otvorimo muzej i prikažemo kozmetiku i mirise našega kraja.