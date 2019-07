Medvjedić Matija prebačen u utočište u Kuterevu, navikava se na nove životne uvjete: prvih par dana pokazivao je brutalne simptome, pogledajte kako napreduje

Nakon što je u veljači ove godine na cesti pronađen medvjedić bez majke, nazvan Matija, smješten je u Zoološki vrt u Zagrebu. Sada, kada je Matija porastao, postalo je jasno da njegov povratak u prirodu više nije moguć jer je ključno razdoblje odrastanja proveo odvojen od svojeg prirodnog staništa i majke, pa je jedino rješenje za njega život u utočištu.



Prema informacijama Ivana Crnkovića, voditelja utočišta u Kuterevu, Matija je nakon dolaska iz zoološkoga vrta prvih dana intenzivno urlao, a sklon je i sisanju vlastitih šapa, što može dovesti do samoozljeđivanja. Medvjedić je imao težak životni početak ostavši bez majke, no stručnjaci vjeruju da će, uz mnogo rada i pomoć iskusnog osoblja, problemi u njegovu razvoju biti prevladani te da će se uspješno rehabilitirati i adaptirati u utočišu Kuterevo.



Medvjedi iznimno pate u zatočeništvu i stoga je novim Zakonom o zaštiti životinja u Hrvatskoj zabranjeno njihovo držanje u zatočeništvu, a dopušteno je držanje u utočištima i, nažalost, u zoološkim vrtovima.

Medvjedić spašen od sigurne smrti na staroj cesti Zagreb-Rijeka dobio novi dom: 'Ima zdrav tek, a dali smo mu i ime'

„Utočišta za medvjede jedina su mjesta koja oponašaju njihovo prirodno stanište, u kojima oni mogu imati društvo drugih pripadnika svoje vrste i proživjeti život bez ljudskog uznemiravanja", kažu u udruzi Prijatelji životinja koja je prethodnih mjeseci iskazala zabrinutost za Matiju i apelirala na mjerodavne da ga premjeste u utočište za medvjede.



Trenutačno stanje popularnog Matije potvrđuje da je zabrinutost bila opravdana. Da medvjedi izrazito teško podnose male ograničene prostore pokazuje i slučaj medvjedice Nelly koja je živjela u zatočeništvu jedne obitelji u Cerni. Nesretna Nelly nije uspjela dočekati premještanje u utočište jer je prošli mjesec umrla u dubokoj starosti i s dosta patnje, a cijeli život provela je u neprimjerenim uvjetima bez zdravstvene skrbi koja bi joj smanjila zdravstvene poteškoće i intenzivnu muku i agoniju.



Ostali ilegalno i neprimjereno držani medvjedi u Hrvatskoj čekaju odlazak u utočišta. Svi oni pokazuju, prije svega, psihičke probleme u obliku stereotipnog ponašanja koje je posljedica stresa i nedostatka prirodnih podražaja, a također su primjetne i fizičke poteškoće poput ozljeda od napada drugih životinja, upaljene oči, poteškoće pri kretanju itd.

Sve te ispaćene životinje, uključujući medvjede kod Macole, trebale bi uskoro biti premještene u utočište u Kuterevu ili u neko od inozemnih utočišta kroz program izmještanja svih medvjeda koji u Hrvatskog žive u zatočeništvu. Međunarodna organizacija Four Paws u stalnom je kontaktu s djelatnicima Ministarstva poljoprivrede te zajednički rade na realizaciji plana dogovorenog u travnju ove godine. Organizacija Four Paws preuzela je na sebe cjelokupno organiziranje i financiranje plana izmještanja zatočenih medvjeda, od veterinarskih pregleda do logistike i smještaja, pa u suradnji s udrugom Prijatelji životinja intenzivno radi na pripremanju prijevoza i na premještanju preostalih medvjeda.



Nakon realizacije ovoga plana moći će odahnuti sve domaće i inozemne organizacije koje su učestalo zaprimale prijave zgroženih turista o držanju medvjeda jer je u civiliziranome svijetu držanje divljih životinja neshvatljivo i neprihvatljivo. Pohvalno je što je Ministarstvo poljoprivrede, u sporazumu s organizacijom Four Paws, zajamčilo da privatnim osobama neće dopustiti novo držanje medvjeda, kako je Zakon o zaštiti životinja i predvidio.