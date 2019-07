Šok u modnom svijetu: dizajner i sin arapskog šeika pronađen mrtav

Spring / Summer 2020 Look 2 Creative Director: @khalid_qasimi Stylist: @tom_van_dorpe Casting: @shelleydurkancasting Hair: @louisghewy Make-Up: @thom.walker Show Production: @studioboum Music: @mimixumusic Front of House Photography: @mitchell_sams Footwear: @cesarepaciotti Socks: @falke Sunglasses: @komono #qasimi #qasimiSS20 #lfwm

A post shared by QASIMI (@qasimi_official) on Jun 8, 2019 at 12:36pm PDT