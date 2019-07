Vratila se iz Kanade u Dalmaciju i u svom gradu 'srušila' tradicionalni način učenja jezika: Anu za prijevode traže i iz Vlade i s Pantovčaka, evo o čemu se tu zapravo radi

Prije mjesec dana na malim ekranima smo imali prilike vidjeti i čuti dio konferencije za medije koju je organiziralo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na čelu s ministrom Darkom Horvatom i prilikom koje je austrijska kompanija "Facc Operations GmbH" (FACC AG), jedan od globalnih lidera za projektiranje, razvoj i proizvodnju komponenti i sustava za zrakoplovnu industriju, odabrala Hrvatsku za investiciju od 30 milijuna eura koje će uložiti za izgradnju tvornice u kojoj će se proizvoditi dijelovi unutrašnjosti za putničke i privatne zrakoplove.

Većinski vlasnik kompanije FACC je kineska državna tvrtka "Aviation Industry Corporation", a među ministrom Horvatom, predsjednikom Nadzornog odbora FACC-a Ruguang Gengom i predsjednikom Uprave Robertom Machtlingerom, na sastanku u Vladi RH, gdje je strane ulagače primio premijer Andrej Plenković, u prvom planu zamijetili smo Makaranima poznato lice, našu 33-godišnju sugrađanku Anu Babić koja je novinarima usmeno prevodila konferenciju s engleskog na hrvatski jezik.

Odlazak u Zagreb

Ana je prije šest godina u Zagrebu osnovala tvrtku "Translector" za poduku odraslih učenju engleskog i hrvatskog jezika, sudsko tumačenje, prevođenje i lekturu. Međutim, ona engleski i hrvatski jezik ne podučava na standardan način, nego svojom inovativnom metodom učenja utemeljenoj na kombinaciji umnih mapa, glazbe, videozapisa i praktičnoj primjeni naučenoga što dokazano pospješuje i ubrzava učenje jezika.

Ana sa svojim suradnicima održava individualne tečajeve kao i obuke za zaposlenike unutar jedne tvrtke, uglavnom grupe do 10 ljudi. Ana rođena i školovana u Makarskoj, diplomirala je kroatistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Splitu, nakon čega je položila ispit za stalnog sudskog tumača za engleski jezik, a poslije toga je otišla u Kanadu gdje je provela pola godine jer joj je bilo važno boraviti na engleskom govornom području.

Ana je u Zagreb prije šest godina došla isključivo zbog raspisanog natječaja za podučavanje zaposlenika engleskom jeziku, a koji je objavila jedna velika hrvatska tvrtka. Natječaj je poništen jer se na njega nije prijavila nijedna škola stranih jezika, a tražili su individualne sate engleskog jezika za 14 rukovoditelja. Uspjela je stupiti u kontakt s direktoricom ljudskih potencijala tvrtke, kojoj je na sastanku prezentirala svoju metodu učenja engleskog i njome je oduševila. U Zagreb se preselila doslovno u tjedan dana, iznajmila stan i poslovni prostor, a prije toga je otvorila tvrtku "Translector"... Međutim, na kraju joj se "jako zainteresirana" direktorica ljudskih potencijala više nikad nije javila!?

Nema popravnog

Ali, Ana nije očajavala, već dapače, osnažila se i krenula dalje... Usmenom predajom i preporukama svojih prijatelja i obitelji počela je ''dobivati'' klijente kojih je do danas na stotine oslobodila straha govorenja engleskog jezika i još toliko obučila engleskom i hrvatskom jeziku... Već godinu dana kao vanjski suradnik radi usmeno prevođenje za potrebe Ministarstva gospodarstva, a osam godina je sudski tumač i vrši lekturu, te podučava engleski i hrvatski jezik.

- Usmeno prevođenje je jako velik izazov jer tu nema druge prilike, što se izgovori u tom trenutku, to je to, nema popravnog, moram biti fokusirana isključivo na govor i misli mi ne smiju poletjeti ni na što drugo. Međutim, bez obzira na to što radim na najvećim državnim, međudržavnim i diplomatskim razinama, sve su to ipak ljudi, svatko tko radi može napraviti grešku i ako pogriješiš, svijet neće stati... Otkako sam to nekako postavila u svojoj glavi, greške se ne događaju jer se opustim i ne analiziram, pa kada krenem, mogu prevoditi u komadu devet dana. Kada usmeno prevodim u Vladi uglavnom je riječ o sastancima sa stranim gospodarstvenicima koji dolaze u Hrvatsku zbog ulaganja ili raspitivanja o investicijskoj klimi, a radila sam i na večeri kod predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović, na ručku kod premijera Andreja Plenkovića kada bi primali strane delegacije.

Dosadno i naporno

No, vratimo se malo unatrag... Ana se nakon Kanade vratila u rodnu Makarsku u kojoj je započela držati tečajeve engleskog jezika, premda je zamišljala da će se više baviti prevođenjem, a manje nastavom jer joj se nije sviđao standardni način podučavanja i učenja:

- Meni je sve to bilo nekako dosadno jer se pola godine uči jedno glagolsko vrijeme pa pola godine drugo i na kraju nakon 12 godina učenja nekog jezika, dođe do toga da ne znamo izgovoriti sedam rečenica. I onda sam došla u priliku da me ljudi na jednom tečaju pitaju mogu li ja njih učiti engleski jezik, ali pod uvjetom da ne učimo puno gramatike, da koristimo nekakve metode da oni brže zapamte jezik, da koristimo multimediju, a ne samo udžbenike, da oni sami mogu birati u koje vrijeme će dolaziti na tečaj i da im domaći rad ne bude rješavanje zadataka jer im je to dosadno i naporno.

Malo sam razmislila i odlučno krenula u istraživanje kako bih vidjela je li uopće moguće tako nešto sklopiti, pa sam pohađala različite tečajeve u Hrvatskoj i inozemstvu i pokušavala naći nešto drukčije po čemu učenje jezika neće biti samo radna bilježnica i rješavanje gramatičkih zadataka - kaže nam Ana koja je onda paralelno počela istraživati glazbu i njezin utjecaj na učenje. Na koncu je razvila svoju metodu učenja engleskog jezika, a koja se sastoji od pet elemenata kombinacijom umnih mapa, glazbe, videozapisa i praktičnom primjenom naučenoga.

Igra asocijacija

Kaže da svatko ima različite potrebe za učenjem jezika, pa tko god dođe kod nje učiti engleski ili hrvatski dobije svoj vlastiti program... Jedna se osoba, naime, želi osposobiti za putovanja, druga želi voditi poslovne sastanke na engleskom jeziku, a treća bi se htjela osloboditi straha od govorenja, pa ove tri osobe nikako ne mogu raditi prema istom programu jer su im ciljevi različiti.

Tako se individualni program provodi na način da se klijentima ponudi puno videolekcija jer je poanta situacijsko učenje. Primjerice, osoba koja će učiti jezik za putovanja, mora proživjeti sve moguće situacije koje će je dočekati na putovanju, tako da se ne uči teoretski, već praktično. Nakon odgledanog videa koji traje do pet minuta, započinje se s korištenjem umnih mapa i različitih alata da bi se to novo znanje pohranilo u trajnu memoriju.

Riječ je o razradi lekcija igrom asocijacija jer ljudski um ne može zapamtiti nešto nepoznato dok se ne spoji s nečim poznatim, a primjena ovisi o tipu osobe jer je netko vizualan, netko auditivan i onda se prema tim karakteristikama učenja određene osobe slažu različite umne mape. Tu je i primjena klasične glazbe u pozadini, a koja pomaže održati koncentraciju.

Strah od govorenja

Najčešći razlog zbog kojega joj se ljudi javljaju za poduke je strah od govorenja engleskog jezika jer ih je sram govoriti i misle da je to puno gore nego što doista znaju. Kada trebaju nešto izgovoriti slažu konstrukcije u glavi, razmišljaju koje glagolsko vrijeme trebaju upotrijebiti i tu se zaustavlja svaka komunikacija...

- Tu počinjemo koristiti engleski jezik kroz emocije jer nam je tada bitno što ćemo a ne kako reći, pa pokušavam naći nešto što je klijentima emotivno blisko da se oslobode i da prestanu razmišljati o tome kako će nešto izgovoriti. Čim im stvorim sigurne uvjete u uredu, onda idemo vani na kavu, pričamo na engleskom...

I korak po korak, govorenje na engleskom jeziku postane im jednako prirodno kao i govorenje na hrvatskom jeziku. Ili ako Englezi uče hrvatski jezik, ista je stvar - pojašnjava Ana koja i sve više stranaca svojim inovativnim metodama podučava hrvatskom jeziku.