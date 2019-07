Volite Ikeu, ali vam se čini da su svi stanovi postali isti? Pogledajte kako genijalno i za malo novca možete preobraziti mnoge njihove komade, gosti će vam ostati 'paf'!

Vjerojatno smo se svi susretali s istom mukom, pronalaskom komada namještaja, baš one police, sjedalice, stolića za kavu, pokretnog malog stola, one "točke na i" koja nam neizostavno treba da bi naš dom izgledao upravo onako kako smo ga zamislili.



Imamo dvije mogućnosti, pronaći odličnog meštra koji će nam s fotografije ili skice napraviti komad iz snova. Na takvu izvedbu često treba čekati mjesecima, a konačna cijena često sruši sve planirano.

Ali postoji i verzija dva, i vjerujte nam na riječ, novčano je isplativija, brža, a može biti i vrlo zabavna.



Riječ je o "do it yourself" ili DIY projektu, onom kad sami od već nabavljenog komada stvarate genijalni novi uradak. Ponekad nam baš treba baš nešto takvo, djelo s vlastitim potpisom, kreacija koja iz nas izvlači zumjetnika, na kraju krajeva kod nekih, a to nije rijetkost, i zanimljiv i vrlo unosan hobi.



E sada, osnovno je pitanje, gdje nabaviti potreban materijal? Naš je prijedlog IKEA-in asortiman koji nudi upravo takve komade, uvijek u trendu, lako sklopive, brzo dostupne, i s mogućnošću preobrazbe u vrlo efektne djeliće prostora.



Jedino što se od vas traži je prostor za rad, boje za drvo, lak, po potrebi brusni papir. I prije toga ideju što zapravo u svom domu želite imati.



Prije svake radne akcije dobro promislite, jer kada krenete u posao, neke stvari se ipak tako lako ne mogu vratiti na početak.

Nudimo vam nekoliko fenomenalnih inspiracija...



1. Žuti mobilni 'ormarić'



Evo primjera kako se iz obične drvene komode na kotačiće može napraviti atraktivan prijenosni komad namještaja, i to u hit žutoj boji. Već ga vidimo u ljetnoj kuhinjici, pokraj bazena, na roštiljanju... Kako do ovoga doći? Kao prvo drvo po potrebi prebrusite brusnim papirom, ali onim sitne granulacije.



Treba dodati podlogu, pa krenuti s bojom. U ovom slučaju u žuto su obojane donje police, dok je gornja ploha dobila tek za koju nijansu tamniju smeđu boju.



Drvenarija je potom za zaštitu samo prelakirana. Ladice su također dobile novo ruho, na prvotne otvore instalirane su metalne kapice, kao točka na i zanimljivoj preobrazbi.



2. Crna sjedalica



Ovo je preobrazba laka i za početnika, a traži samo staru metalnu sjedalicu. I uz nju komad debla širine 20-ak centimetara. I kako to spojiti? Ništa lakše, sjedalici skinite metalni krug, i umjesto njega fiksirajte komad debla.



Naravno, prije nego što ga postavite izbrusite mu koru.



Pričvrstite ga na postojeću sjedalicu, i evo ga, imate multifunkcionalan hit komad.



3. Sivi 'kantunalići'



Noćne ormariće ili 'kantunale' u golublje sivoj boji je tako teško pronaći u trgovinama, a riječ je o boji koja je mnogima favorit.



4. Bijela duga komoda



Sjećate se, jedno su vrijeme bile moderne baš ovakve komode, duge, bijele, sjajne. Njima kao kontrast se suprostavljalo crnilo TV ekrana, koji je najčešće bio postavljen točno iznad njih. Od tada se trend promijenio, pa je visokom sjaju primat preuzeo matirani stil.



A da komodu ne bi bacali, jer ta je forma još uvijek u modi, s druge strane je i jako poželjna budući da štedi prostora, možemo je malo modernizirati. Lako je i za početnika. Prvo joj skinimo nogice. Potom na gornju plohu stavljamo drvene daske s izraženim godovima, pomalo rustikalnog izgleda.



I pod tri skinimo vratnice na mjestima gdje već postoje otvori, kako bi komodi dali još malo modernog izgleda. U tri koraka smo dobili nov komad namještaja koji sada dobiva i sjedilačku funkciju. Pa ako na nju stavite jastuke, imate i dodatnog mjesta za goste.



5. TV konzola



Evo nam još jednog primjera uradi sam promjene, koja zahtjeva vrlo malo rada. Dakle, komodu obrusite kako bi skinuli nečistoće, stavite prvi sloj, potom nanesite dvije do tri ruke boje, u ovom slučaju mliječno bijele, nešto nalik slonovoj kosti, i na ladice stavite metalne ručkice. Dobili smo pravi primjer elegancije.





6. Bijele visoke sjedalice



A što napraviti s njima? Kupljene u originalnoj boji jasena, obojite ih u bijelo. Dajte im dvije ruke boje, da se dobije punina. A kada se boja osuši, onda nanesite drugu boju, recimo plavu ili tirkiznu na donji dio nogica.

Prvo izmjerite dužinu do koje želite ići s drugom bojom. Onda na toj razini nogice zamotajte izolir trakom. I na donji dio stavite dvije ruke željene boje. Kada se boja osuši, pažljivo skinite izolirajuću traku.



7. Crne barske sjedalice



Ovo je način kako standardne barske sjedalice mogu dobiti modernu verziju. Za ovakvu transformaciju pripremite metalik zlatni sprej kojim se ciljani dio sjedalice, dijelovi nogica, te pomična cijev, isprejaju s 30-ak centimetara udaljenosti.



Čavle na višim dijelovima konstrukcije premažite također sprejem, ali na način da ga prvo nanesete na karton, pa u tu tekućinu brzo uronite vrh štapića za uši. I njime prebojite zakovicu. Što nam još treba? Komad pleksiglasa kojim ćemo pokriti dio kruga što je prije služio kao nogar. Te komad tkanine po kojem će krojaču po mjeri napraviti jastučić.



8. Dječji vlakić postaje okvir



Evo prave DIY transformacije, kojom jednu od najprepoznatljivijih Ikeinih dječjih igračaka, drveni vlakić s tračnicama, možete pretvoriti u atraktivnu kuhinjsku ploču.



U prostor unutar okvira se može napraviti ploča za pisanje ili ploha koja može poslužiti kao podsjetnik.



9. Baršunasti predmet želje



Ovo je primjer boho stila koji diže svaki prostor, a što je najzanimljivije, tako ga je lako napraviti u kućnoj maloj radinosti. Prepoznatljiva Ikeina metalna stalaža može se sjajno preoblikovati na način da joj se skine gornja ploha.



Na nju stavimo mekani jastuk s dugmadima u željenoj boji, a nogice obojamo metalik zlatnim lakom.



10. Narančasta komodica



Recimo da želite osvježiti cijeli prostor. Recimo da ste iz bijele faze odlučili krenuti u kolorit. A ne želite puno potrošiti... Evo male preobrazbe koja će od vašeg prostora napraviti "skroz drugu pismu".





11. Podnožnik bračnog kreveta



Za sretnike koji imaju jako puno prostora, podnožnik je super detalj. Napravljen je od metalne police koja je u žutu boju obojana metalnim lakom, a potom je na nju stavljen po mjeri napravljen meki, široki jastuk ispunjen s nekoliko slojeva spužve.



Ono što prostoru daje eklektični ugođaj je materijal od kojeg je jastuk napravljen.



12. Multifunkcionalni stol



I ovakav uobičajeni metalni stol lako je pretvoriti u nešto vrlo funkcionalno. Recimo radni ili tipično ženski kozmetički stolić. Za ovakvu transformaciju prvo treba skinuti staklenu površinu.

I nadomjestiti je tankom mramornom, ili nekom pristupačnijom inačicom. Ovo je vrlo elegantno riješenje koje diže svaki prostor.



13. Polica sa zelenim detaljima



Evo još jedne zanimljive "uradi sam" transformacije, za koju nam treba obična polica s nekoliko otvorenih ladica za skladištenje. Da bi joj dali malo života, od iverice joj skrojite "odijelo", i dodajte joj ga sa svih strana. Dobili smo slatki detalj koji može funkcionirati u hodniku, dječjoj sobi, ili kupaonici.



14. Zasto bi bio samo držač za papir?



Ovo je samo dokaz kako se neki predmet može gledati iz više kutova. A u slučaju kupaonskog držača za wc papir, i u smjeru zanimljivog držača za slušalice. Zanimljiv je detalj idealan za sobu nekog teenagera, a priprema se i više nego lako, samo s kačenjem na zid.



15. Krzena sjedalica



Krzno, po globalnom trendu umjetnom, svakom prostoru daje dozu luksuza. A ako se pitate gdje ga ubaciti, nehajno preko sjedalice koja je prethodno doživjela make over.

A on je bio lagan, brz i učinkovit. I napravio se na način da su noge sjedalice s metalik zlatnim sprejem dobile osvježenje. Koje je u kombinaciji s krznenom stolom postalo luksuzni detalj u prostoru.