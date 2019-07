Gosti koji su tu bili, vraćaju se opet: ljubitelji ekstremnog sporta pronašli novu hit destinaciju na jugu Hrvatske; Sreli smo i Splićanina, evo zašto mu je tamo bolje nego na Žnjanu

Dok maestral tjera kupače s nepreglednih pješčanih plaža neretvanskog ušća, kiteri zauzimaju svoje pozicije pa, koristeći snagu vjetra, nesputano jedre nepreglednim modro-plavim prostranstvima.

Ovi ekstremni sportaši strpljivo iščekuju čarobni maestral da se otisnu na pučinu i uživaju u čarima mora, sunca i vjetra, kojeg ne nedostaje na Ušću. Vjetar se u pravilu probija iza podneva, što Ušće čini privlačnim ljubiteljima ovoga ekstremnog sporta, posebno onima sklonima noćnom životu i partijanju uz poznate DJ-eve, što je također dio kitesurfing ponude na ušću Neretve. Nakon burnih noći i provoda, maestral je tu sve do mraka i kiterima drugo ništa nije ni potrebno.

Tako je kominsko Ušće već nekoliko godina postalo oaza kiterima, koju otkrivaju i upoznaju ne samo hrvatski već i strani zaljubljenici u ovaj vodeni sport, među kojima su najbrojniji Slovenci, Mađari, Nijemci, Poljaci, Talijani te surferi iz skandinavskih zemalja.

Da pustolovna avantura započne, dovoljno je malo sportskog duha nabijenog adrenalinom i moćni kite, u rukama surfera, s kojim će neustrašivo zabrazdati uzburkanim pličinama neretvanskog ušća, koji je s obzirom na povoljan vjetar idealno mjesto za surfere.

Dok iščekuju maestral, surferi pripremaju svoju opremu, napuhuju "zmajeve", raspleću užad, navlače odijela, donose jedra, slažu daske, na kojima će u povoljnom trenutku zajahati vjetar. I svi nestrpljivo čekaju da se raspuše maestral.

I tako kada je bog Eol poslao maestral, surferi su zajahali valove držeći čvrsto u rukama uzde svojih zmajeva. U samo nekoliko trenutaka raznobojni zmajevi u rukama kitesurfera zabrazdali su morem i zrakom iznad Ušća. Maestrala im nije nedostajalo pa kada se tome pridoda adrenalinski naboj, nesvakidašnja avantura mogla je početi.

Kitesurfer stoji na kiteboardu s nogama u vezovima i koristi snagu velikog zmaja visoko u zraku, koji ga vuče po površini vode, što omogućava izvođenje različitih akrobacija.

A na Ušću zatječemo desetke zaljubljenika u snagu vjetra. Tu su početnici, koji će napraviti svoje prve korake u svijetu ekstremnih sportova, ali i iskusni kiteri, poput Splićanina Duje Marina, zaljubljenika u ovaj sport, kojim se intenzivno bavi već osam godina.

– Ušće Neretve je idealno za kitere jer ljeti stalno puše maestral – kazuje nam Marin. Njega, kao i sve ostale kitere, u Neretvu je privukao adrenalin. Osim na Ušću, on putuje i po svjetskim kiterskim destinacijama u Brazilu i Egiptu. Zapravo, svaka kiterska destinacija ima svoj vjetar. Na Ušću je to maestral, na splitskom Žnjanu jugo, u Ninu bura.

– "Kitanje" je adrenalinski sport u kojem je vrlo lako napredovati. Ako svladate tehnike, podižete svoj level i to je to – otkriva Duje Marin.

Mnogo je zainteresiranih koji se žele baviti kitesurfingom. Od početnika, koji svladavaju prve korake, pa do iskusnih kitera koji rade okrete, skokove slaloma i druge vratolomije koje pruža jedrenje na dasci, a sve to u organizaciji kluba "Kiteboarding Komin – Neretva".

– Sezona maestrala počinje oko 1. svibnja i traje do kraja rujna. Dolaze surferi iz čitave Europe, a nedavno smo imali i Argentince – kaže nam Lovre Šuman iz kluba "Kiteboarding Komin – Neretva".

– Kiteri su vrlo zahvalni gosti i ekološki su osviješteni – govori Lovre. Surferi koji dolaze na neretvansko ušće uglavnom su već iskusni kiteri, a za one koji to tek namjeravaju postati organizira se škola kitanja, trodnevni tečaj koji ih osposobi da mogu samostalno voziti. Neretva je postala europski brend i kiterska destinacija. Gosti koji su tu bili vraćaju se opet.

– Dolina Neretve je idealna za kite sport jer ima 90 posto vjetrovitih dana u sezoni. To nam je velika prednost jer gotovo svaki dan puše maestral – kazuje Lovre koji, osim što uči početnike, radi i kao spasilac na moru, ali, na svu sreću, kaže nam, nema puno intervencija.

Zaljubljenik u ovaj sport je i Alen Medak, koji već pet godina drži poziciju prvaka Hrvatske u freestyle disciplini. Voli ovaj sport jer mu pruža neograničeno uživanje u zraku i na moru.

– Freestyle, sama riječ kaže, slobodni je stil, izvode se trikovi s daskom ili bez daske. Što teži trikovi, dobijete više bodova. Ušće Neretve postaje sve popularniji spot za kitere – kaže nam Alen, koji je "kitao" na Kanarima i Filipinima, gdje je na natjecanju ostvario četvrto mjesto.

– Svako mjesto ima svoje čari, ali ušće Neretve je posebno – otkriva nam Alen, koji svoj godišnji odmor provodi kitajući.

A na Ušću kitaju svi, početnici, ali i profesionalci, koji ne propuštaju europske i svjetske regate. Svima njima vjetar daje snagu za pokrete na valovima.

Zbog velikog zanimanja surfera, turistička sezona u Neretvi traje od Uskrsa do listopada.

Lokalne turističke zajednice bilježe povećan broj posjetitelja, a zadovoljni su i domaći ugostitelji, iznajmljivači soba i apartmana. Turistički djelatnici kažu da je sezona dobro počela upravo zbog kitesurfera, koji se svake godine iznova vraćaju u ovaj kraj, zahvaljujući nesputanoj snazi maestrala, te nošeni vjetrom šaraju nebo ponad ušća Neretve.

Osim što zahtijeva iznimno znanje i vještine, kitesurf je i poprilično skup sport jer za opremu treba izdvojiti i do dvije tisuće eura. Neki kupuju jeftiniju polovnu opremu, s obzirom na često pucanje daske. Cijena kitova (zmajeva) najveća je stavka u opremi kitesurfera. Primjerice, kit od 14 metara četvornih košta i do 900 eura, ovisno o proizvođaču, dok je cijena daske (dimenzija 184x46) od 200 do 600 eura.