O ovom raju u hvarskoj Lozni dva puta je pisao pariški Vogue: impresionirat će vas ljepotom, interijerom i činjenicom da nemaju ni jednu jedinu stvarčicu od plastike

Svakoga tko u svojem životu pazi na to da smanji korištenje plastike treba pohvaliti, pokazati kao primjer osobe, tima, platforme koja je globalne preporuke o potrebi reduciranja jednog od najvećih zagađivača naše prirode poslušala primijeniti na konkretnoj razini.



No, ima i onih koji su plastiku ne samo reducirali, nego su je i koliko je god to moguće izbacili iz svojih prostora. Ovaj put govorimo o hvarskom boutique non-hotelu "Little Green Bay", hedonističkoj oazi smještenoj u uvali Lozna, mnogi će se usuditi reći raju na zemlji. Njegovi su vlasnici Francuzi, sestra i brat Julie i Mathieu Grinberg, potpisnici zdanja i koncepta koji je već dva puta predstavljen na stranicama Voguea.



Prvi put kroz prizmu njegova specifičnog uređenja i interijernih rješenja, a drugi kroz preporuku posjeta plaži u njihovoj koncesiji i ručka. Između ta dva bitna elementa priče utkala se i ona pionirska, o reduciranju uporabe plastike u svakodnevnom hotelskom životu.



Izbaciti je nije bilo lako rješenje, praksa je pokazala da je razmišljanje o "non-plastika" avanturi doneseno kao dosta zahtjevna i optimistična odluka, gledano u odnosu na aktualnu ponudu. Zbog toga u hotelu radije govore o okretanju prema ekološkom pristupu rada, koji je obuhvatio kompletnu promjenu mentalnog sklopa.

Staklene slamke

– Jako pazimo na to, plastika koju ipak koristimo je biorazgradiva, slamke su nam limene ili staklene, vrećice za rublje naših gostiju isključivo su krpene. Vizitke su nam od recikliranog papira, podmetači od pluta, japanke od reciklirane gume. Vlasnici hotela su Francuzi, sestra i brat Julie i Mathieu Grinber, koji su i potpisnici ovoga koncepta.



Julie je zaslužna za dizajn i dugo je birala materijale, palete boja i slagala ovo mjesto – veli voditeljica hotela Nina Marić, žena koja je svoje znanje o hotelijerstvu brusila u milanskom hotelu "Bulgari" i "Hiltonu" u Veneciji.



A učinak je apsolutno fantastičan, a da ne laskamo tek tako, govore i gosti, koji svoj termin bilježe i više od šest mjeseci unaprijed. Zašto je to tako? Zbog toga što je zdanje dobilo ruho koje vuče na čisti hedonizam, u neprikosnovenom raju na zemlji, uvali Lozna sa sjeverne strane Hvara.



Hotel "Little Green Bay" nastao je kroz projekt preuređenja bivše obiteljske kuće s apartmanima za iznajmljivanje, a da bi dobio novu svrhu, trebale su četiri godine obnove. Najveći je problem bio vezan uz dovoz materijala i pronalazak radne snage, te obnovu vrta i strukture u brdu. Teren je, naime, takav da se na lokalitet nije mogao donijeti nikakav stroj za prijevoz kamenja, tako da su tone kamenja prenesene doslovce na rukama.



– Hotel ima 15 soba, svaka je različita dekorom, ali svima su zajednički dizajnerski komadi namještaja, lanene plahte koje se šivaju specijalno za nas, te prirodni materijali, polirani beton, drvo i prirodne boje.



Uistinu se pazilo na svaki detalj, počevši od palete zelenih boja koje daju naglasak na prirodu, preko zanimljivih slika i tepiha, radova malih umjetnika koje je Julie srela na svojim putovanjima. Godinama je skupljala te ideje i slagala uređenje pojedinih dijelova objekta.



Zapravo su sve te stvari čekale svoje vrijeme u skladištu. Tako da imamo lampe koje su nam stigle iz Maroka, neki od tepiha rađeni su samo za hotel, a neki su kupljeni. Namještaj i detalji napravljeni su po mjeri. Imamo neke detalje koji su poznati u svijetu interijera, ali ima i dekorativnih komada koji dolaze s malih vintage sajmova – veli Nina.

Stolić na mulu

Našlo se u tom moru malih hvatača pažnje i hrvatskih komada, primjerice drvenih stolova i sjedalica koje gosti, kažu nam u hotelu, obožavaju. Svaki od njih ima i neki svoj omiljeni dio, neki mir pronalaze na plaži, poneki se odlučuju na mulić i stolove pod sjenom krošnji, nekima se sviđa lounge bar.



Netko za sebe bira veliku drvenu klupu u restoranu, netko će radije guštati na ležaljkama svoje terase. A ima tu i stolić na vrhu vrta, do kojega treba malo prošetati, opružiti noge.



– Ovo zapravo nije hotel, ne volimo ga tako nazivati. Radije biramo riječ "non-hotel". Kada kažete "hotel", to tako hladno zvuči, stvara barijeru između gosta i djelatnika, a to je ono što ja kao voditelj ne želim. Mi smo zapravo domaćini našim gostima koji ovdje dođu na odmor u svoju drugu kuću.

Manje je više



Zapravo smo doveli uslugu do razine razloga zbog kojega se ljudi vraćaju. A to je stvarno teško, pogotovo s cijenama. Mi smo s gostima na WhatsAppu, oni se fotkaju s osobljem, čuju se preko zime. Kao obitelj smo. Što se tiče pitanja luksuza, mislim da ta činjenica nije vezana uz namještaj, nego uz buđenje uz šum valova, prirodno okruženje, uz degustaciju vina koje je netko buteljirao u samo 500 boca. Kod nas je manje više – objašnjava.



Gosti koji kod njih dolaze u prosjeku bukiraju smještaj 220 dana prije dolaska, i za naše pojmove plaćaju visoku cijenu boravka. No, ona je na razini cjelokupnog doživljaja i odmora. A podosta njih je vjerojatno prvu informaciju o ovom luksuznom, a opet nepretencioznom zdanju dobila možda iz Voguea.



Ili najboljom reklamom, onom od uha do uha, koja vrijedi više od svakog PR-a. Nina veli kako nakon izlaska članka nisu mogli vjerovati koliko je to snažno odjeknulo. Vogue im je donio domino-efekt s nizom drugih magazina, koji su prenosili ono što je objavljeno u francuskom izdanju modne biblije.



– Mislim da nismo mogli imati bolju podršku za početak poslovanja. I dandanas još uvijek vidimo efekte tog jednog članka, jer od tada se uopće više ne brinemo o marketingu. Gosti pronalaze nas, a ne mi njih – veli Nina.