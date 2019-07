Pristupimo ovoj delikatnoj temi u maniri dokumentaraca o prirodi. Režiser i narator David Attenborough, tekst čita Miljenko Kokot.

Noć je, ljeto, mladi mužjak stoji uz šank u noćnom klubu negdje u Dalmaciji. Primjećuje grupicu mladih ženki koje su tek stigle. Ogledavaju se, biraju najbolju poziciju. Odlažu torbice na visoki stolić i počinju se gibati u ritmu glazbe. Jedna mu je posebno zapela za oko pa joj pokušava uhvatiti pogled. Ne, ne polazi mu za rukom, zapričala se s prijateljicom. A, evo ga napokon, kontakt očima je uspostavljen i djevojka mu smješkom signalizira da joj nije mrsko što ju gleda. Cura vadi smartphone, pravi se da snima selfie, a zapravo provjerava šminku. Zadovoljna je viđenim pa se okreće i preko ramena upućuje još jedan pogled u smjeru našeg junaka. On ispija piće do kraja i kreće u akciju.

Primiče se bliže, zaobilazi konobara s punom tacnom i grupicu mlađarije mutnog pogleda i eto ga na cilju. Naginje se prema djevojci i nešto joj govori. Nažalost, od glasne glazbe ne čujemo što šapuće... O, ne, nešto je pošlo krivo, jasno je po izrazu na djevojčinom licu. Munjevito mu je okrenula leđa i koluta očima. Mladić se udaljava, razočaran i zbunjen, pita se kako mu se dogodio takav promašaj. Po svemu sudeći, recimo to otvoreno, 'ulet' mu je bio loš.

Naravno da nije stvar samo u 'uletu', u obzir treba uzeti i međusobnu kemiju, hormone, feromone, ono nešto, što god to bilo, ali ipak nije na odmet imati na umu kakve je stvari bolje ne reći (i napraviti) osobi na koju smo bacili oko. Premda i cure znaju izvaliti biser vrijedan par godina crvenjenja (ili smijanja, sve ovisi o kutu glednja), ovoga puta u obzir smo uzeli očajne muške 'ulete'.

Otkrile su nam ih sretnice koje su ih doživjele, neke pucajući od smijeha, druge uz kolutanje očima i komentare u stilu 'Ajme, zašto budit potisnute traume'. Sve dame su iz Splita i okolice, no ni jednoj nećemo otkriti identitet, jer tako smo im obećali, a evo što pamte, neke rado, a neke nerado...

- Definitivno najgore je bilo pitanje: 'Oćemo se j*** pa na burek', a kad san mu rekla 'Ne', pita je: 'Šta je, al ne voliš burek?'

- Tip je ispred mene zubima smrvija kocku leda i reka: 'Evo ja sam probija led, sad je red na tebe'.

- Jedan me gleda neko vrime, pa se mislija jedno pet minuti, doša do mene i reka: 'A vidi sisa u male, jesi to kaišen podvezala?'

- Prijateljici i meni priša je neki momak i pita možemo li se upoznat, a kad mu je ona rekla da se zove Itana zavarija je i reka: 'Kakvo je to glupo ime'. Njemu je ime bilo Meho

- Jedan mi je reka da bi me smota u cigaru, taman je mota jednu, još me pita da mu poližem rizlu, bljak

- Nisam sigurna jel to tribala bit neka glupa baza ili ulet, ali uvatija me za guzu i reka: 'Mm, ti baš imaš iz čega prdnit'

- Reka mi je: 'Oćemo do mene, starci su mi na selu'. Bilo bi okej da mu je dvadeset, a ne skoro duplo više

- Malo me mirija, pa doša do mene i pita: 'Nosiš li gaćice?'

- Znamo se cili život, nikad ni naznake kuvanja, kad jedne večeri nas dvoje u autu, čekamo nekoga, normalno pričamo i odjednom mi stavi ruku na kolino. Ja je maknem i ko da ništa nije bilo. Misec dana posli, ja i njegov brat, sidimo na zidiću, najnormalnije, kad eto ga - cap - ruka na kolino. Jesu učili iz istog priručnika?

- Pita me: 'Jesi žedna?'. Šta, ne bi me častija da nisam žedna?

- Dok san se vozila s jednim likom, na radiju je počela pisma 'Dok ljuljaju se kreveti', a on je pojača i značajno me pogleda, ono, malo nakrivija glavu i napravija neki mot očima, došlo mi je da zavarin...

- Reka mi je jedan: 'Malo si se zdepala priko zime, al isto bi te j***'

- Baš prije neku večer prijama i meni upa je neki stranac i pita nas 'Znate li kako znam da san u Hrvatskoj?'. Ja ga pitan jel zato šta je priša granicu, pokaza dokumente, a on se naljutija, reka ':Pa zato jer sam među najljepšim ženama na svijetu. Sve si uništila!' i otiša ća

- Nešto smo se kuvali, a onda mi je uletija, kao, da ne može bit sa mnom jer je u vezi, 'ali j*** ću te kad-tad'. Reko' ne da nećeš...

- Daleko su mi najgori oni šta se znojno očešu u prolazu, nakon toga im stvarno nema smisla ništa govorit

Momci, nemojte sad upasti u crnjak, jer i loš 'ulet' može upaliti ako se stvari poslože kako treba. Nemojmo se zavaravati, 'uleti' katastrofalni poput gore navedenih teško da će požnjeti uspjeh, ali zna se dogoditi da nešto što zvuči blago rečeno blesavo na kraju ispadne dobitna kombinacija. Tako se jedna Solinjanka prisjetila mladića koji joj je savim ozbiljno rekao: 'Ne gledaj me više tako, neće pomoć ni šta san vatrogasac'. Koliko god da joj je to danas smiješno, te je davne ljetne večeri upalilo.

Posrećilo se i mladiću koji je djevojci koja mu se sviđala ponudio prijevoz pa ju usput provezao pored svoje napuštene djedovine i rekao, pokazujući na ruševnu kuću i zarasli maslinik: 'Vidiš, mala, sve ovo jednoga dana može biti tvoje'. Djevojka je mislila da se šali i da je duhovit.

A čak i kad imate odličan ulet, trebali bi pripaziti da vas ne sabotira onaj od kojega to najmanje očekujete. Jedna od dama s kojima smo pričali još se sjeća epizode s jednog dvnog koncerta, kad je njenoj prijateljici pristupio momak i baš joj lijepo, iskreno rekao: 'Curo, ti se meni stvarno sviđaš'. Cura se sva ozarila, a onda je sve pokvario njegov prijatelj sa 'savjetom': 'Pa zažvali je, šta čekaš!'.