'Ana govori: kako zračiš, tako i privlačiš, to je okosnica njezina učenja! Eto, ona je privukla tri propala braka; je l' vam taj podatak govori dovoljno?'

Suprug, uskoro bivši, najpoznatije hrvatske motivacijske govornice i influencerice Ane Bučević, Saša Dvornik iz Splita, ovih je dana svojom ogorčenom objavom na društvenoj mreži uzbudio duhove i podijelio javnost.



Naime, Dvornik, s kojim Bučević ima petogodišnjeg sinčića, oštro se obrušio na partnericu s kojom je još uvijek u braku (proces razvoda ona je inicirala prije nekoliko mjeseci, nap. a.) ali i poslovnom partnerskom odnosu, optužujući je da ga je iskoristila te odbacila kao "krpu" i "opušak", te najavljujući vlastiti proboj na scenu self-helpa uz istovremeno raskrinkavanje njezina djelovanja.



Iz rečenog se dade iščitati da je, kolokvijalno, optužuje za prodaju magle i obmanu, pa smo Dvornika (koji je u međuvremenu sporni post, te još jedan sličan izbrisao s Facebooka, nap. a.) zamolili da nam prilikom susreta uživo prokomentira svoje ostrašćene virtualne izljeve.



Sa Dvornikom smo se našli u maloj splitskoj konobici, rekao je da će mu ovo biti prvi i jedini medijski istup, jer mu je potreban mir kako bi okrenuo novu stranicu u životu, a ta nova stranica podrazumijeva, dodaje, brigu o sinu i pravnu bitku za pravdu.



- Ne palin mobitel, izgorija je od zivkanja. Nisan ima u planu ovakav publicitet, ali možda je i bolje da istina izađe vanka. Puka mi je film, raskrinkat ću je - u dahu je kazao Dvornik, još uvijek uzrujan, ali i zatečen osuđujućom lavinom komentara, dobrim dijelom i na svoj račun.

I dalje je volim

- Puno ljudi me i podržava, a ovi koji prigovaraju da pljucan na majku svoga sina nisu u pravu, jer ja nikad nisam o Ani govorija loše ka o majci. Dobra je za odgoj maloga, i dobra za biznis, zaradit pare na iluziji. Karakterno je nekvalitetna, to znam nakon svega šta san s njom proša i šta mi je učinila - mračno je istaknuo 42-godišnji Splićanin. Na upit voli li još svoju, uskoro bivšu, suprugu, Dvornik je potvrdno kimnuo:



- Nažalost, da.



Prema njegovu svjedočanstvu, on i Bučević upoznali su se na Silvestrovo 2012. godine i potom stupili u blizak odnos. Ona je tada već imala vani svoju prvu knjigu, "Safari duha"; izdavač joj je, veli Saša, davao mizernih sedam posto od prodaje. Isprva nisu uživali veliko obilje niti imali unosne poslove...



- Napiši da tada nisam posjedovao automobil, nisan ima stalne prihode niti bilo kakvu egzistencijalnu sigurnost – pripovijeda Dvornik, miješajući sleng i književni govor kao odraz efektivnog izražavanja, ipak svjestan da priča za novine.



- Ima san samo ugovor s njemačkim partnerom težak dosta velik iznos, koji san uskoro i naplatija. Od toga smo živili, hranili se i kupili naš prvi auto, Opel Insigniju - prisjeća se Dvornik.



Onda je 2013. godine Ani stigao poziv za prvi seminar u Novom Sadu i Beogradu, dvodnevni happening. Istodobno, koncem listopada Saša osjeća jake bolove u abdomenu i uskoro doznaje za vrlo nepovoljnu dijagnozu...



- Prvo šta su mi rekli, bilo je da sam - premršav. Da mi kosti pritišću želudac, glupost; bolje da vam ne govorim ime likara koji je to "dijagnosticirao". Bolovi nisu prestajali, sa 78 kila pao sam na pedeset šest; avet.



Zadnja gastroskopija bila je alarmantna, krajem 2013. podvrgnut sam operaciji tijekom koje mu je uklonjeno 92 posto želuca, cijela slezena i pola gušterače. Imao sam karcinom želuca - govori Dvornik.



Priča o njegovoj dijagnozi nije nebitna, smatra, za kontekst jer je početak svoje buduće vrlo unosne Vortex-karijere, Ana Bučević izgradila upravo na priči da je ona svojim učenjem i "vibriranjem" izliječila njegovu zloćudnu bolest.



I prije toga Dvornik je često bio po bolnici, najviše zbog padova s motora. Jedne ga je godine sam sveti Ante, kaže, spasio od smrti. Lomio je ruke, noge i rebra, ali epizoda u kojoj ga je snašao karcinom ne može sa ni sa čim usporediti.



Prepričavanje njegove bolesti i izlječenja snagom misli postalo je sastavnim dijelom Bučevićkinih predavanja.

Osobni asistent, vozač, izdavač

- Je, ona je meni pomogla ka šta san i ja njoj, ali nije me izličija nikakav Vorteks, nego moje odbijanje kemoterapije i fiziološki procesi kojima sam riješio dva začahurena limfna čvora koja se ipak nisu bila razvila u karcinom. Bilo mi je stalo da Ana uspije pa sam bespogovorno podržavao sve njene ideje i koncepte, postao sam joj osobni asistent, menadžer i izdavač kasnijih knjiga.



Bio sam požrtvovan ne pitajući za cijenu; samo 21 dan nakon svoje teške operacije vozio sam Anu devet sati na seminar u Novi Sad, i isto toliko sati natrag. Pazite, nije zajebancija, s oproštenjem. Iz moje su utrobe izvadili tumor od dvanaest puta pet centimetara, to je veličina rukometne lopte, a ja sam tako pokrpan nju satima vozio da odradi seminare - Dvornik će, ojađen činjenicom da je njegova žrtva, smatra, danas tako podcijenjena.



Dvornik i Bučević vjenčali su se na Valentinovo 2014. godine, a sina su dobili u srpnju iste godine. Ani je brak s njim treći; iz prvoga je, kad su se Dvornik i ona upoznali, imala devetogodišnju kćerku, a u drugom braku nije imala djece.



Sa Dvornikom je trebala biti "treća sreća", ali eto nije bila...



- Ana govori "kako zračiš, tako i privlačiš", to je okosnica njezina učenja. Eto, ona je privukla tri propala braka; je l' vam taj podatak govori dovoljno? To nije scenarij koji bi bilo ko poželija - kaže Dvornik.



Jedno vrijeme supružnici Bučević-Dvornik živjeli su kao u snu; poslovi su se množili, s početnog prostora Srbije (gdje su u međuvremenu također otvorili tvrtku kako bi seminare i prodaju knjiga stavili u pravne okvire) proširili su se i u druge zemlje, pa i Hrvatsku, gdje Ani stalno raste popularnost.



Poslove u Hrvatskoj odrađuju preko tvrtke "Kontakt plus", koju je Saša osnovao još 2008. godine, za nabavu opreme za luke i marine što je, napominje, razvidno iz izvoda Trgovačkog suda u Splitu.



Zato se i sestrinska tvrtka u Srbiji zvala "Kontakt plus Safari duha Srbija".



U međuvremenu je Saša zapustio svoje poslovanje kako bi se oboje koncentrirali na veliki porast Aninih poslovnih angažmana, pa seminari i prodaja knjiga postaju "core business" Sašine tvrtke.

Iz podstanarske garsonijere u luksuzni stan

Iz podstanarske garsonijere na Mertojaku, gdje su živjeli ispočetka, Bučević i njezino dijete te Dvornik i njihov zajednički sin sele se u luksuzni stan u Strožancu, koji su kupili uz veliku ratu kredita. No, s obzirom na njihove prihode, to nije bio problem otplaćivati...



- Ispočetka san bija i ja dio Aninih predavanja, koja su se odvijala po nekoliko sati ujutro i popodne; to je koštalo u prosjeku pedesetak eura. Moj dio bija je 45 minuta govora o pobjedi karcinoma i slično, a onda mi je Ana to ukinula. To je bio prvi put da mi se upalio alarm u glavi. Nešto nije u redu, govorija mi je unutarnji glas - ističe Dvornik.



Sumnjivo mu je, kaže, bilo i to što je doznao da mu je njegova supruga Ana Bučević koncem 2017. godine, kaže, "ugradila čip u tur".



- Majka mi je preminula u studenom 2017. godine, a mjesec dana kasnije, kad se još nisam oporavio, saznajem da me Ana prati putem "parrents control" aplikacije na Ipadu, poslovnom virtualnom notesu koji nosim posvuda sa sobom - prisjeća se Dvornik "početka kraja".



Komadići mozaika počeli su se sklapati i kad je doznao da ona ima tajni devizni račun na kojemu od njega, među ostalim, skriva prihod od YouTubea. Potom mu je, kaže, s visine poručila da "s njom nema autorski ugovor".

'Naše' je postalo 'moje' i 'tvoje'



Ukratko, ono što je isprva bilo "naše", postalo je "moje" i "tvoje", sažima naš ojađeni sugovornik.



Stvar je kulminirala kad je, kaže, Ana od njega tražila da potpiše bračni ugovor 23. veljače ove godine. I na to je, veli, pristao zbog reda i mira...



- Uvijek sam bio čovjek za suradnju, povremeno zaprimao reklamacije i uredno vraćao novac. Nije ih bilo puno, ali smatrao sam korektnim izaći u susret onima koji su tražili povrat novca. Normalno da je jedan dio ljudi nezadovoljan, postotak je veći što je više korisnika, normalno.



Pazite, Anu je u Sava centru slušalo dvi iljade ljudi; jednom sam joj ka iznenađenje doveja klapu da prije seminara otpiva Čolićevu "Ti si mi u krvi" – načas je otplovio u sjetu Dvornik. Brzo se vratio u grubu stvarnost.



- Ni potpisivanje bračnog ugovora nije pomoglo da se naš brak spasi, a zapravo je sve bilo dio Anina podmuklog plana. Vrhunac njezine okrutnosti bio je taj što me na rođendan moje pokojne majke, 25. travnja ove godine, izbacila iz našega novog stana na Strožancu, nakon čega sam se vratio u svoj obiteljski dom, tamo gdje sam živio i prije nje.



U jednom trenutku sam shvatio koliko sam iskorišten i namagarčen, koliko sam bio dio njezina cirkusa. Nisam iskorišten samo emocionalno, nego je čak i moja bolest poslužila njezinoj paklenoj mašineriji. Jedina vibracija koju ona zna je beskrupulozna proizvodnja novca, a detalje te prljave rabote ću razotkriti u knjizi koju i ja sad pišem. To neće biti hit, nego bomba - najavljuje Saša Dvornik, uskoro bivši suprug influencerice Ane Bučević iz Splita.

Optuživala me da sam kockar, narkoman i luđak... - U pokušaju da sebi spasi obraz, Ana je mene prikazivala kao poročnu osobu. Jedini moj "opijat" su cigarete, ali samo kad sam nervozan, a što se kocke tiče, povremeno uplatim tiket u sportsku kladionicu.



Odgovorna sam osoba i obiteljski tip, a ona je uredno prešutjela da sam joj (kad smo se upoznali) osobno otplatio dugove, te da sam financijski podupirao njezinu familiju - navodi naš sugovornik.

Bez komentara na Ivu Todorić Motivacijska Vortex-krstarenja bili su njegova i Anina dosjetka, koja se pokazala dosta unosnom. Dvornik je osobno njima nazočio, te bio u prilici iz prve ruke družiti se s pripadnicima hrvatske društvene elite poput Ive Todorić, koja na Instagramu ima kodno ime "srculence".



Što o "Srculenetu" (Ivi Todorić) misli Dvornik? Na naš upit je li mu bilo ugodno na tom elitnom Vortex-krstarenju, samo se ironično nasmijao i rekao: Nemam komentara...

Ima ona nekoga... Kad smo ga upitali imaju li njegove optužbe za lažiranje učenja o izlječenju ipak izvjesnu iracionalnu, emotivnu podlogu, Saša je dijelom potvrdio.



- Normalno da sam povrijeđen i ljut, ali nisam glup i znam šta govorim i di ovo vodi. Stojim iza svojih izjava i postova na Facebooku jer ću dokazat sve, bez brige. Iako je i dalje volim, ali to nije važno.



Vidljivo je da se nešto događa. Žena nikad neće napustit oslonac ako nema rezervni, ali ponavljam, mene to više nije briga. Jedino bitno je šta nije u poslovnom smislu ispala fer - zloguko će Saša Dvornik.