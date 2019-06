Svaka kuća u selu u Zagori ima jednog kojeg bi hitno trebalo ženit', a cure su pobjegle u Split; Samac Marko priča: Da mi je nać ženu, pa da zvonin na krštenju svoje dice...

Kad čovjek od svega digne ruke, ostaje još samo Bog; tako bi se mogla sažeti i aktualna slika Brštanova, prekrasnog mjestašca u kršnim njedrima općine Klis u kojemu – nema ničega. Točnije, ničega osim crkve, jedinog žarišta društvenog života, budući da nema ni dućana ni kafića, a kamoli pošte, ambulante, vrtića...

Doduše, u Brštanovu postoji Osnovna škola "Knez Branimir", područna odgojno-obrazovna ustanova centrale iz Muća koju pohađa petnaestak učenika (pokriva i područje susjednog Niskog), a najbrojniji su polaznici viših razreda. Prvašići, ako ih i bude, dijele otužnu sudbinu samotnog pohađanja razreda ili prilagođenu nastavu s još tek pokojim malim kolegom, što znači djetinjstvo zakinuto za razrednu graju i prve ljubavi iz klupa...

Stoga ne čudi što se za ljubav osjeća, eto, zakinut i jedan od brojnih (starijih) momaka iz krasnog, ali gotovo pustog Brštanova. Marko Maleš (41), naime, koji – poput nekih drugih malobrojnih mu sumještana – još nije prestario za jedan sasvim konvencionalan početak bračnog života, a bogme mu se ni nada još nije ugasila...

Pogurati sudbinu

Zna Maleš dobro da sudbinu nekad treba malko i pogurati, isto kao što za dobitak na lutriji treba kupiti srećku. Iliti po narodski: "trebaš prosut da bi pokupio". Zato i jest izabrao omiljene novine, Slobodnu Dalmaciju, da ukaže na svoje i potrebe svoga mjesta i sumještana, a ne nekakav dokumentarni reality u kojem seljani traže ženu, jer mu je to vremenski prezahtjevno za posao kojim se bavi, a pošteno za reći, malo mu je i neugodno snimat se i ljubakat po televiziji.

Maleš je, naime, čovjek od crkve, zvonar i remeta župne crkve Uznesenja Marijina u Brštanovu. Još jedan detalj govori o tome koliko je život u rečenom mjestu, nekim čudom, nepopularan, kad su i župnika morali dignuti iz penzije kako bi barem duhovnika u Brštanovu bilo. Tu je časnu funkciju, naime, preuzeo fra Mate Puđa, 74-godišnji svećenik rodom iz Livna, i na tome mu je njegova nevelika pastva neizmjerno zahvalna. Jer da nema fra Mate, možda ni mise nedjeljom, tog jedinog veselja za Brštanovljane, ne bi bilo...

– Prija četrdeset godina bilo je u našoj školi sto pedeset dice, a unazad trideset, kad san ja iša u školu, šezdesetak. Sad ih je, ja mislin, negdi petnaest – ilustrira demografski sunovrat Brštanova Maleš, jedan od trideset neoženjenih momaka, što mlađih što starijih, iz mjestašca koje broji dvjestotinjak duša. Onih sa službenom adresom, a realna je brojka čak i manja.

A dok momaka, pa i pristalih poput Maleša, eto, ima – Gangsterovim rječnikom rečeno – "zrilih cura za udaju" nema ni u tragovima. Sve su, ah, pobjegle u Split, tako bliz, a opet tako dalek.

– Nije Split daleko, dvajspet kilometara, autom čas posla – veli Maleš koji, pravo za reći, nije od velikih riječi. Pravi frajer, ustvari, a ne neko prazno blebetalo.

Protagonist ove priče, koja dosta govori i o izumiranju Dalmatinske zagore, rekosmo, "crkovni" je čovjek, ali i poljoprivrednik, pomalo i stočar, a često se zabavi i faturetom na građevini. Ima nekoliko objekata, što starih kućica i pojata za obnovu, što novijih, uključujući i kuću koju dijeli sa svojim vremešnim roditeljima. Osim što pazi na njih, "ćirne" i drugu potrebitu čeljad u selu, a jutro započinje odlaskom na kapučino kod mudre starice, susjedice Ljube, koja nam je i šapnula da svaka kuća u Brštanovu ima jednog ili dvojicu koje bi hitno trebalo ženiti.

Iz 'Vanile' na Zdravomariju

Markovu samačkom statusu, doduše, kumovala je još jedna okolnost: kao zvonar i remeta ima puno obaveza, pa ne stigne noćariti ni po gradu (jer nema gdje drugdje) cure tražiti...

– Znalo se meni dogodit da direkt iz "Vanile" iden jutri zvonit Zdravomariju u Brštanovo! Ali ne često, samo koji put, jer remeta san već desetu godinu. To je za me čast, ali i velika obaveza, ako ćemo otvoreno pričat. Ja bi u jednu ruku volija kad bi neko to poslanje priuzeja, ali nema ko, a ja ne bi moga podnit da se crkva zapusti i da nema ko župniku robu oprat i ispeglat – navodi Maleš, dok se nama nad glavom roje upitnici: zar remeta sve to radi? Mi smo, hm, mislili da samo tijekom mise kupi lemozinu iliti milodare...

– Je, svašta radi zvonar i remeta, to van je nešto ka u školi domar i Katica za sve. Znači, imamo namišteno električno zvono za tri puta dnevno zvonit, ali osam dana prija Svetoga Ante, a petnajst dana prija Velike Gospe i petnaest dana prija Božića triba zvonit ručno tri puta na dan. Ručno zvonim i kad neko umre, isto tri puta na dan dok se ne ukopa, a i kad se rodi ili krsti dite, ali to je puno rjeđe. Zvoni se i osam dana prija Tijelova, tako da lito zna bit, da prostite, pakal – smije se Maleš, zadužen i za prijam svećenika kad dođu u goste te, rekosmo, skrb o habitu dobroga fra Mate.

– Napišite da dolazi uskoro u posjet biskup šibenski Tomislav Rogić, on je nami ovde nadležan – pobožno napominje remeta, koji, dakako, mora i nazočiti svakoj svetoj misi, pogrebu i krštenju sa svojom škrabicom za milodare.

Stanje u Brštanovu, tu neslavnu sliku polaganog nestajanja sela, ilustrira i činjenica da je lani bilo četrnaest sprovoda, a ni jedno krštenje. Ove je godine situacija nešto bolja jer je upisano jedno krštenje i "samo" pet pogreba...

Za svoju je časnu i napornu službu, istinabog, Maleš simbolično plaćen, sto pedeset kuna godišnje "po dimu" iliti kući. Za tu naknadu, ali više iz uvjerenja i pobožnosti nekoga odgojenog u vjeri, Maleš pola ljeta brštanovskog zvoni, crkvu redovito čisti, bilježi doprinose za crkvu i mise, a ako je pogreb, pripremi po potrebi kapsil, kolica, konope i konjića, ali i interijer okiti cvijećem o raznim prigodama. Fratru Marko opere odjeću, a majka opegla, kalež glanca; jedino još hostiju ne mora umijesiti, šali se on dobrodušno, te veli da bi majci oko sumprešavanja dobro došla pomoć nevjeste. Ako mu je dragi Bog, kamo lijepe sreće, pošalje u život. Kuća Maleša nije sirotinjska; vrijedni ljudi rade na zemlji, imaju svoje kokoši i kravu, čak i magarca.

– Krava i magarac su upisani na mater! – dovikuje Maja Maleševa kroz smijeh.

– Neće, ćerce, niko na selo, još kad čuju za kravu, pripast će se – smatra vesela Markova mati dok nas nutka domaćim pršutom i pomidorima.

Stric Ante i dašak Pariza

U kući Maleša u regalu je vaza s maslinovim grančicama od ovogodišnje Cvjetnice, ali i dašak Pariza: Eiffelov toranj napravljen od šibica.

– To je stric Ante u vojsci radija – objašnjava Marko, koji u Parizu još nije bio, ali je zato nedavno vižitao – Amsterdam.

– Iša san vidit katedralu – vragolasto se smije, pa vadi nekakav papir. Na to se brzo uozbilji.

– Ajd zapišite koliko je momaka u Brštanovu, ja san izvadija brojeve. Znači vako: u Žižićin-Sikirican je dvanaest komada, u Juterićin jedan, Šolići pet, Vrvilo – Torlaci tri. Pa Polići – Vrvili Mački je njizi deset, u Malešin pet, a u Stričevićin tri. E, tu su i Pometena brda – Maleši, tri komada neoženjenih i jedan udovac, sve skupa dva udovca. Nisan računa one šta su ošli u Split – napominje naš sugovornik.

Momaka, to jest neoženjenih, ima najviše u dobi od pedeset do sedamdeset, pa u toj statistici on zapravo ispada "pupoljčić"...

– Volija bi ja nać ženu, da ima više dice, jer je selu trenutno potribnija mrtvačnica nega vrtić. Dućan je Nediljko Tešija zatvorija prija šest-sedan godina, ajde, sva srića da Baturina svak jutro oko deset kombijen dotra kruv, bude za kupit na kombiju i ulja, cukra, manistre. Najveća je tuga šta nemaš di kupit "Slobodnu"; ajde, ja se snađen pa pročitan na internetu, ali stariji svit to ne zna. Ima jedan čovik u selu, Mirko Kusić od 83 godine, on bi volija čitat, a nema di kupit, jedino mu dikod donesu iz Prugova.

Prugovo je najbliže misto di ima kafić, ja volin otić tamo u "Veronu" popit kavu i prolistat novinu – otkriva nam svoje male radosti dobričina Maleš iz Brštanova.

Tu kavicu priželjkuje piti ubuduće s dobrom ženom, pobožnom kao što je i sam, i ne bi mu smetalo ako je razvedena i već ima dijete. Jedino bi volio, eto, da i njemu rodi, pa da crkva o kojoj se tako revno i s ljubavlju skrbi vidi i krštenja njegova izdanka, malog Maleša...

– A kakve ti cure, Marko, voliš? – upitali smo ga za kraj. Stao je pa razmislio, a onda mu se licem razlio blaženi osmijeh.

– Plave – kazao je Marko Maleš, momak za ženidbu.