Svi su se smijali Dalmatincima zbog fjake, a sad žele kopirati naš stil života: 'Odmorite, ne radite ništa, to je nevjerojatno dobro za zdravlje!'; Splitska psihologinja objašnjava sve prednosti takvog stanja uma

Koliko ste puta od stanovnika drugih krajeva Hrvatske čuli šale i pošalice na račun Dalmatinaca i fjake? Možda ste im koji put probali objasniti kako zapravo stoje stvari, no, kao što pjesma kaže, tuđi čovik nikad neće znati... A onda se pojavila jedna Nizozemka i napisala knjigu i sad svaki drugi lifecoach propovijeda koliko je važno tu i tamo sjesti, spremiti mobitel, ništa ne čitati, ništa ne raditi, o ničem ne brinuti... Samo što se to sad zove niksen.

Niksen je, kako piše spomenuta Nizozemka, a zove se, ako ćete je malo istražiti, Carolien Janssen, 'sličan mindfulnessu, samo ne trebate ništa raditi'. Ako ga želite postići, preporučuje Carolien u knjizi 'Niksen: The Dutch Art of Doing Nothing', samo usporite, odmorite i uživajte u činjenici da se u tom trenu ne bavite baš ničim. Ne trebaju vam čupave dekice ni mirisne svijeće, ne trebate chantati, mantrati ni meditirati, ne treba vam nitko za dubokouman, niti za površan razgovor - da je Janssen znala pravu riječ, napisala bi jednostavno: prepustite se fjaki. 'Gledajte kroz prozor. Prepustite se sanjarenju', savjetuje Nizozemka. 'Sjednite na Rivu i gledajte more. Popijte kavu. Ili pivo', dodali bi mi.

Rezultat uživanja u ovom, svima nama u Dalmaciji dragom stanju bit će, tvrdi Janssen u svom bestselleru, manji 'zamor materijala', kako tijela tako i duha. Ako vas netko uhvati dok ste usred fjake, pardon, niksena, pa vas stane koriti kako ste lijeni, recite mu da je znenstveno utvrđeno kako ova praksa smanjuje opasnost od opakog burnout sindroma i potiče kreativnost i produktivnost, jer, dok puštamo mozak na pašu, konstruktivne ideje dolaze same od sebe.



A gdje ćete boljeg trenutka za prakticiranje fjake, pardon, niksena, nego za vrijeme dugog toplog ljeta? Kad vrućina djeluje kao blagi anestetik, ionako nam nema druge nego usporiti i odmoriti. I nemojte da vas grize savjest. Ako vas ipak gricne, sjetite se ovog savjeta o važnosti prepuštanja fjaki koji je s nama podijelila splitska psihologinja Tina Brzić.

- Promišljajući o vlastitom životu, često se propitujemo kako živjeti najbolje, najispunjenije, najproduktivnije, odnosno kako proživjeti život na najbolji način. U tom promišljanju često zaobilazimo vrlo važan element, a to je stati i ne raditi ništa - primjećuje Tina te spominje nešto što se u geštalt terapiji zove ciklus kontakta.



- Sve u našem životu odvija se kroz faze pred kontakta, kontakta, ful kontakta i post kontakta. Kako bi doista nešto u potpunosti proživjeli i osvijestili potrebno je zaokružiti cijeli ciklus kontakta. U zadnjoj fazi ciklusa kontakta, post kontaktu, nakon zadovoljenja slijedi povlačenje i asimilacija. U praksi to znači kako je za potpuni doživljaj potrebno povući se i omogućiti sebi priliku usvojiti i pohraniti doživljeno, odnosno ne raditi ništa. Upravo u trenutku kada ne radimo ništa imamo koristi od proživljenog te se pripremamo na potpuni ulazak u nešto što slijedi u budućnosti. Ukoliko skačemo iz akcije u akciju, ne možemo ništa u potpunosti doživjeti, niti adekvatno pohraniti, već smo svugdje djelomični. Osvijestite vrijednost plodne praznine u našim životima i uživajte u cjelovitosti vlastitog bića kada ne radite ništa - zaključuje psihologinja.