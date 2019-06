Tek oprana odjeća smrdi kao stari kišobran? Evo zašto vam se to događa i kako riješiti problem

Upravo prostirete odjeću na sušilo, sretni što sunce tako jako prži da nema šanse da se roba do večeri neće osušiti, kad osjetite neugodan miris, nalik smradu prljavog kišobrana ili pokislog psa... Zvuči li vam poznato? Nemojte se zavaravati da će sušenjem miris izvjetriti - možda ga više nećete osjećati tako intenzivno, no čim se roba na vama malo zagrije ili smoči, oko sebe ćete širiti prepoznatljivu neželjenu aromu. Nemojte se sramotiti, evo zašto vam se odjeća 'čuje' i kako to riješiti. Odjeća neugodno miriše jer su se na njoj razmnožile bakterije prije nego se stigla osušiti, a razloga za to je više.



1. Oprana odjeća je predugo stajala u perilici - još jedna neugodna posljedica ljetnih vrućina je brzo množenje bakterija, koje baš vole tamna i topla mjesta poput perilice rublja. Preduhitrite ih i odjeću što prije prostrite, a ako imate običaj mašinu uključiti tek kad je jeftina struja, pogledajte ima li vaš stroj za pranje opciju odgođenog uključivanja pa ga programirajte tako da s pranjem završi baš kad se imate običaj ustati.

2. Pogrešno ste dozirali deterdžent - neugodni miris može biti posljedica netočno odmjerenog sredstva za pranje: nije dobro ni kad ga je previše ni kad ga je premalo. Pridržavajte se uputstava na pakiranju, a kako biste bili potpuno sigurni da ga dovoljno stavljate, koristite deterdžent u kapsulama

3. Perilica je prljava - premda vam nije jasno kako se uz sav taj deterdžent u mašini može nakupiti prljavština, to se ipak događa. Odvrtite jedan ciklus bez odjeće i potom dobro pregledajte sve kutove i prebrišite gumene nabore na vratima perilice. Obratite pažnju i na pretinac za doziranje sredstva za pranje pa ga izvucite i potopite u toplu vodu ako primijetite naslage omekšivača i deterdženta.

A što s odjećom koja je uhvatila neželjeni miris? Vratite ju u mašinu, u pretinac za sredstva za pranje dodajte šalicu alkoholnog octa ili sode bikarbone i operite odjeću kao i obično. Ovaj trik 'pali' na svim temperaturama, a možete ga koristiti i 'za svaki slučaj', kad perete neki komad odjeće koji se teže suši ili zahtijava nježnije centrifugiranje.