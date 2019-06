Neum, sanjivi gradić koji uglavnom na proputovanju za Dubrovnik "ćirnemo" s ceste (a nakon izgradnje pelješkog mosta vjerojatno nećemo ni to), za mnoge je Hrvate, međutim, ipak mjesto na karti bivše Jugoslavije za koje ih vežu najljepše uspomene. Ne, ne mislimo pritom na jugonostalgiju (kod populacije "četrdeset plus"), nego još prozaičniju okolnost: u Neumu su, naime, zbog niskih cijena brojni hrvatski mladenci – proslavili vjenčanje...

Realno govoreći, iako je Neum – taj draguljčić bosanske rivijere – daleko od definicije "destinacija za elitni turizam", činjenica je da je u odnosu na susjednu dubrovačku rivijeru Neum pravi Eldorado za vjenčane fešte. Razlog tomu je, dakle, konkurentna cijena, i to u najboljim hotelima, poput "Grand hotela Neum" i hotela "Sunce", koje smo osobno posjetili i uvjerili se da je patinu socrealizma u interijeru, a i vanjštini, zamijenio "look" koji udovoljava zahtjevnim suvremenim standardima...

'Neke moramo i odbiti'

– Odavno već kod nas dolaze ljudi iz Dubrovnika i okolice zbog svadbi! To je normalno, jer dobiju duplo više, a plate duplo manje! U Dubrovniku prije svadbe moraš da se najedeš – u polušali je kazao Davor Krešić iz prodaje "Sunca", koji može primiti do četiristo ljudi, no potražnja je najčešće do nekih dvjesto sjedećih mjesta za proslave vjenčanja. Klijentela: isključivo hrvatska!

– U Neumu je formalno prijavljeno boravište oko pet tisuća ljudi, ali realno ih obitava upola manje i većinom su hrvatske nacionalnosti. Hrvati su i naši dragi gosti za vjenčane fešte, premda u hotel zbog turizma dolaze najviše stranci. Gostiju iz Bosne nema puno, znate kako je: onima koji imaju novca Neum nije zanimljiv, a onima siromašnijima je preskup; nema sredine. Druga stvar je što neki bosanski "celebovi" dolaze jer im je tu ćeif, merak, kao, na primjer, Halidu Bešliću, koji dođe kod prijatelja u Neum na vikendicu zbog druženja.

Ovdje ne dolaze jako bogati i poznati gosti, ali izvlači nas dobar zemljopisni položaj, to jest blizina Dubrovnika; gosti u Neumu prespavaju i jedu dobru hranu, a cijeli dan su na izletima: Dubrovnik, Pelješac, Međugorje – Mostar, Split – Trogir... – sažima Krešić, uz napomenu da su (hrvatske) svadbe toliko tražene da ih često moraju i odbiti. Preko ljeta se zbog mira hotelskih gostiju, naime, ne prakticiraju, iako je hotel zahvaljujući jakom kongresnom turizmu pun cijelu godinu.

Tijekom našeg posjeta upravo je trajao kongres iz područja računarstva posjetitelja iz Bosne i Hercegovine, i to odmah nakon Ramazana, tijekom kojega je vladalo turističko zatišje. Istodobno, pripremala se svadbena večera, jedna od zadnjih u ovoj turističkoj sezoni.

A sad ono najvažnije: cijene. Dakle, bogati "menu" koji smo dobili od ljubaznih Slavena Konjevoda i Boška Mustapića iz Odjela prodaje drugog visokokategornika, spomenutog hotela "Grand hotel Neum", otprilike ilustrira i situaciju u "Suncu". Riječ je o nevjerojatnih 196 kuna po osobi (ako je više od 350 ljudi), odnosno 250 kuna po "sjedalici" za manje fešte, to jest do 150 osoba u "Grand Neumu".

Za taj novac jede se klasičan jelovnik: pršut, sir, francuska salata, uštipci, teleća ragu-juha, teleći rižot, dalmatinska pašticada i kroketi te pečena janjetina i teletina uz krumpir i miješanu salatu. U cijenu ulaze čak i slastice koje se zovu "omlet iznenađenja i mladenačka torta", te kava i na kraju vinski gulaš! Uz manje intervencije u cijeni se može dobiti još raskošniji jelovnik koji uključuje i salatu od hobotnice, voće i drugo, ali najvažnija stavka za uštedu je – piće.

Naime, u najboljim hotelima na bosanskohercegovačkoj rivijeri može se konzumirati neograničena količina flaširanih vina, sokova, piva, rakija, likera i prosječnog viskija za dodatak od petnaest konvertibilnih maraka po osobi, odnosno – šezdeset kuna! Da, dobro ste pročitali: neograničeno i to skoro cijeli spektar pića za 60 kuna...

Pitanje prstaca

– Gostima na svadbama služimo vrhunsko vino Podruma Andrija (Čitluk/Međugorje), te Mostarskog vinogorja. Isto tako, gosti slobodno mogu donijeti svoje piće – informira nas Konjevod.

Situacija koja se nedavno dogodila u klubu "Revelin" u Dubrovniku, kad je naime šeikova svita za vrhunske šampanjce tijekom noćnog provoda potrošila pedeset tisuća eura, u Neumu bi se teško dogodila jer je najskuplji pjenušac na njihovoj karti Brut Imperial Moet&Chandon od dvjesto konvertibilnih maraka iliti osamsto kuna za sedamdecilitarsku bocu; klijentela nije zahtjevnija od toga, no dade se nabaviti i nešto cjenovno jače na zahtjev, napominju u "Grand Neumu"...

Još jedan kuriozitet, pa i zabluda veže se, međutim, za Neum. Prstaci kao "zabranjeno voće" u Hrvatskoj otprije nekoliko godina zabranjeni su i u BiH, ali samo za konzumaciju i stavljanje u promet; izlov navodno nije zabranjen, a paradoks tog podatka mogao bi se komprimirati u rečenicu koju je jednom zgodom izgovorio glumac Emir Hadžihafizbegović: "Gdje prestaje logika, počinje Bosna i Hercegovina".

Još zanimljivije je to što se za 200 KM (oko 800 kuna) po kilogramu unatoč zabrani prstaci mogu najnormalnije naručiti u restoranima (onim izvan hotela), te što su – također unatoč zabrani) uredno oglašeni na panoima i u cjenicima.

U hotelima tijekom svadbenih fešta prstaci se, saznajemo, ne traže.

– Ne bismo ih po zakonu smjeli ni servirati, ali iskreno govoreći dosad ih nitko nije ni tražio. Čujte, oni koji dolaze u Neum proslaviti vjenčanje za tristo ljudi da bi uštedjeli, sigurno neće naručivati skupe prstace – rezonira Krešić iz "Sunca".

Ni u jednom od dva hotela koja smo posjetili u Neumu nemaju halal-certifikat, ali ni potražnju za njim. Ipak, klasični jelovnik koji se nudi po iznimno povoljnoj cijeni u odnosu na one dubrovačke, nekima je također preskup, pa odlaze feštati u dijelove BiH gdje je cijena još povoljnija, poput Čapljine ili Gabela polja, napominje Krešić.

Može još jeftinije

– Ljudi iz Neuma odlaze pirovati tamo jer uštede po četiri tisuće eura po svadbi! Inače ni kod nas nema preskupih pića jer ih gosti ne traže. Znate, nije Neum što je bio; prije rata se u hotelu "Sunce" znalo popiti četrdeset do pedeset boca u jednoj večeri u hotelskom baru, a sad se u cijelom Neumu ne popije toliko – pomalo tužno ilustrira Krešić, inače na mjestu voditelja prodaje "Sunca" zadnjih petnaest godina.

Premda je u Bosni i Hercegovini još uvijek dopušteno pušenje u prostorijama gdje se konzumira hrana, u "Suncu" na to ne gledaju blagonaklono. Ipak, tijekom svadbi nikome ne brane pušenje u sali, inače dvostruko manjoj od one u hotelu "Grand", gdje može stati do 600 osoba.

Upravo okoliš potonjeg hotela često je poprište snimanja svadbenih editorijala, no većina mladenaca odlazi napraviti glavninu uspomenskih fotografija u – Ston.

– Blizu je, ima one romantične zidine, i tako – pojašnjavaju naši sugovornici.

Uspjeh neumskih hotela po pitanju potražnje za vjenčanja, dakle, čuči u blizini granice, cijeni, ali i – balkanskim normativima.

– U Dubrovniku caruje "fine dinning", a to kod naših ljudi slabo prolazi. Oni se žele dobro najesti, pogotovo na svadbi. Zato je tu Neum – namiguje voditelj prodaje neumskog visokokategornika i rođeni Neumljanin Davor Krešić.

Raspitali smo se Cijene u Dubrovniku znatno više Osim što su znatno skuplji, mnogi bolji hoteli u Dubrovniku svadbe zbog mira gostiju više i ne organiziraju. Praksu pirovanja ukinuli su od ove godine u luksuznom "Excelsioru", a otprije dvije godine i u hotelu "Kompas". U hotelu "Palace", pak, upriličuju se samo manje svadbe (do sto uzvanika), i to u vrtu, do 23 sata. Cijena jelovnika je oko šesto kuna bez pića, ali domaćim gostima dopušta se donošenje svog vina, saznajemo od susretljivog Renata iz PR-službe.

U hotelu "Croatia" u Cavtatu, pak, cijena je od 420 kuna naviše, a piće se plaća posebno i ne može se donijeti izvana. Ljubazna Kristina Filippi iz prodaje hotela "Lapad", pak, informirala nas je da je u tom luksuznom objektu moguće donijeti svoje vino (ustupak isključivo za domaće goste), a cijena jelovnika je od 310 do 500 kuna u prosjeku, po osobi dakako. Lapad, međutim, ima kapacitet samo do sedamdeset mjesta, pa ne može udovoljiti potražnji za "grandioznim" pirovima.

Mladenci s Pelješca: Zadovoljni smo našim "neumskim pirom" Novopečeni mladenci Ivan i Josipa Vlašić s Pelješca prije nekoliko mjeseci pirovali su upravo u "Grand hotelu Neum" i uslugom su, vele, vrlo zadovoljni. Ipak, krunski razlog zašto su baš tamo imali feštu za oko dvjestotinjak uzvanika nije cijena... – Budući da smo oboje s Pelješca, zapravo nam je bilo bliže doći u Neum negoli u Dubrovnik! Osim toga, kako smo sve organizirali brzinski, unutar dva mjeseca, nismo mogli lako naći ni slobodan hotel; kao što znate, mnogi hoteli u Dubrovniku više čak i ne organiziraju svadbena slavlja, pa je izbor bio jako sužen. Dakako, ni povoljna cijena u Neumu nije nam bila mrska, čak su nam dopustili da u "Grand Neum" donesemo naša vina jer se suprugova familija bavi vinarstvom, pa nismo htjeli riskirati s tom važnom stavkom. Sve u svemu bilo je odlično i vjerojatno puno povoljnije nego što bi bilo s naše strane granice – zaključuje simpatična buduća mama i novopečena gospođa, Josipa s Pelješca.

Od šahovnice do naziva ulica "Croatian friendly" ugođaj Da na "Rivijeri Neum" vlada "croatian friendly" atmosfera potvrđuje ne samo ljubazan prijam u hotelima i restoranima (u kojima rade mahom sezonci iz srednje Bosne), te šahovnica uklesana u brdu i vidljiva iz svih "kantuna" vis-a-vis rivijere, nego i – nazivi ulica. Glavna šetnica duž plaže nosi ime po prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, a uličica kojom se spušta do velikog plažnog parkinga (makadam) po hrvatskom kralju Tomislavu.