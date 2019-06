'Takve ko ti, u šumu i udri': je li govor mržnje na društvenim mrežama manje štetan od iživljavanja uživo? Ususret Prideu, splitska psihologinja poručuje: Ne vidim pravi smisao parade...

Kad bi se ljubav mogla širiti internetom brzo kao mržnja, možda bi bilo dovoljno samo ovako nešto objaviti kao ja sad. Ali znamo svi da to nije tako i zato danas otiđi na #zagrebpride2019 i BUDI ljubav. Ne zajebavaj se s tuđom slobodom. Nemaš nikakva prava na to. Budi ljubav. Stvarno budi ljubav. Šta nije više dosta???

A post shared by Slavko Sobin (@slavkosobin) on Jun 8, 2019 at 12:39am PDT