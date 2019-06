Mislite da možete razlikovati černobilsku katastrofu od zapuštenog Splita ili Dugog Rata? Riješite kviz, šokirat ćete se: pronašli smo najjezivije prizore nama 'pred nosom'

Čitav svijet se zadnjih mjeseci imao priliku podsjetiti kako je izgledala katastrofa nastala eksplozijom reaktora u černobilskoj nuklearnoj elektrani. HBO učinio je svima tu uslugu prikazavši ono što već važi za "remek-djelo", igranu seriju "Černobil".

Svjedoci vremena znaju, neki su to tek vidjeli u seriji; jedan od najvećih užasa u povijesti ljudskoga roda ostavio je iza sebe devastiranu nuklearku, ali i sve što ju okružuje - danas je Pripjat, gradić koji je prije '86. djelovao sasvim idilično i egzistirao u poluidili obitelji radnika u elektrani, grad duhova.

Izgleda jezivo, užasno, prestrašno. Kročili nogom tamo ne biste, osim možda u sklopu neke turističke ture na čelu koje vas vodič ohrabruje kako nećete izginuti od radijacije. Svakako se ne osjećate ugodno na mjestu gdje su život izgubili toliki nevini ljudi.

No ako se zaustavite na trenutak u zgražanju nad katastrofom koju je izazvala nuklearna eksplozija, biste li se baš zakleli da ju možete razlikovati od one ljudske? Nastale čistim nemarom i lijenošću. Ova druga vam je, uz to, nećete možda ni vjerovati, pred vastitim nosom.

Biste li razlikovali napušteni Pripjat od zapuštenog Splita? Rijeke, Dugog Rata...? Dali ruku u vatru da se radi o bolnici u kojoj ste nekad izvadili krv, a ne o bolnici dalekog, ali jezivog i devastiranog grada duhova? Riješite naš kviz i saznajte.

Iznenadit ćete se do kolike mjere seže ljudski nemar i u kakvim samo uvjetima rade naši zdravstveni djelatnici, komunalci, spremači. Djeca sjede u školskim klupama dok se iznad njih krov raspada, nekad sjajna diskoteka čeka koncesionara godinama, a najpoznatija gradska plaža se "raspada".

Teško je pronaći ikakav protuargument nakon što pogledate priložene fotografije. Zaista su jezive, na jedan skroz drugačiji način od onoga koji izaziva "Černobil".