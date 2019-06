Imate zemlju, ali gradnja vikendice čini vam se nedostižna? Ove kućice hit su u Dalmaciji i Istri, otporne su na sve vremenske (ne)prilike, beskrajno su šarmantne i mi znamo sve o njima

Dugo su ponajprije bile zvijezde kampova, a posljednjih godina sve ih više traže i privatni korisnici. Mogu se koristiti tijekom cijele godine, otporne su na sve vremenske (ne)prilike, komforne i u izvedbama male kvadrature, ekološki prihvatljive, energetskog 'A' razreda s čeličnim konstrukcijama i fasadama po izboru, dizajnerskim interijerima... O brzom dobivanju ključa u ruke da i ne govorimo.



Mobilne kućice postale su pravi hit, pa su pored gomile uvoznih na hrvatskom tržištu sve prisutnije i one s etiketom “Made in Croatia”.



Najbolju prođu, što zbog cijene što zbog sklonosti Hrvata tradicionalnoj gradnji imaju one manje kvadrature (do nekoliko desetaka četvornih metara) koje najčešće služe kao vikendice ili kućice u vinogradima i maslinicima.



Potražnju za upravo takvima nagnala je vodeće ljude domaće tvrtke "Male kuće" da, pored uvoznih kućica iz Poljske, ponude ovdašnjem tržištu i dvije iz vlastite proizvodnje (isti model u mobilnoj i modularnoj verziji), koje su ovih dana izložene u njezinu show roomu, na parceli u Kaštel Sućurcu.

Podno grijanje

- Riječ je o mobilnoj kućici od 32 metra četvorna, teškoj sedam tona, a napravili smo i istu takvu modularnu, koja se, zbog jeftinijeg transporta, sastavlja iz tri dijela direktno na terenu.



U toj kućici su dvije sobice, kupaonica i kuhinja. Najveća je potražnja upravo za njima, kako za kampove tako i u slučaju privatnih korisnika. Čak nam kupci traže i njezinu jeftiniju varijantu, s jednom sobom.



Puno ljudi ih uzima za na selo gdje im služi kao mala vikendica, a mnogi traže i da je neovisna o električnoj energiji, pa se zato na njih sve više postavljaju solarni paneli. Imamo i mogućnost plinske instalacije s plinskom bocom izvan kućice – govori Dario Kujundžić iz tvrtke "Male kuće", u kojoj je, zahvaljujući pokretanju vlastite proizvodnje od nule, zaposleno osam radnika, te angažirano niz vanjskih suradnika.



- Osnovna cijena s PDV-om jedne takve prazne kućice s bijelom fasadom nalik onima od bračkog kamena je 32.000 eura, ali govorimo o ozbiljnoj mobilnoj kućici s tzv. SIP panel zidom, debelim 14 centimetara, infra crvenim podnim grijanjem, keramičkom kupaonicom što malo tko radi, jer je to teško izvesti...



Puno je to ozbiljnija kuća za puno manje novca nego što se sada nude na tržištu. Baš je hrvatski proizvod - zadovoljno će Kujundžić, navodeći razlog zbog čega su se odmah odlučili i za njezinu modularnu izvedbu.



- Dosta klijenata traži mobilnu malu kuću, ali često je parcela nepristupačna za izvanredni transport šleperom od 22 metra. Modularnu kućicu prevezemo normalnim kamionom i složimo u jedan dan. I nešto je jeftinija, njezina početna cijena je 22.000 eura - navodi Kujundžić, napominjući kako za mobilne kućice do 15 četvornih metara površine nije potrebna građevinska dozvola, tek lokacijska, ali ipak uz ogradu kako je prije kupnje najbolje provjeriti stvari na samoj lokaciji postavljanja.

Dozvole i inspekcije

- Evo prije neki dan mi je došla žena iz Dvornica kod Rogoznice. Nema građevinsku parcelu, prvi red je do mora, može je staviti, ali će komunalna inspekcija isto svake godine doći provjeriti je li se kućica pomakla centimetar lijevo ili desno. U Bolu na Braču su ih, primjerice, zabranili. Ljudi koji su ih imali morali su ih maknuti... Sve ovisi od općine do općine.



Zato uvijek ljudima kažem da najprije provjere u svojoj općini što, kako i koliko mogu - veli Dario Kujundžić iz čije je tvrtke do sada na parcele širom Hrvatske razveženo najviše mobilnih kućica manje kvadrature poput modela Grande Leone poljskog proizvođača.



U 24 četvorna metra površine ima dovoljno mjesta za ugodnu relaksaciju do šestero ljudi, navodi se u katalogu, a dobro, dopunjava Kujundžić, idu i ekonomični Chios modeli, te Ibiza prilagodljiva svakom krajoliku, koja nije samo vikendica nego kuća za svakodnevni boravak i život.



Da su modularne kuće pravi hit u Dalmaciji i Istri svjedoči i Dino Vabec iz tvrtke Trex Living System iz Pribislavca, pojašnjavajući kako su ljudi u priobalnom području prepoznali njihove objekte kao brzo i jednostavno rješenje za smještaj u turizmu, ali i za vlastito stanovanje.



- U Hrvatskoj je interes iznimno velik, što se najbolje vidi po našim objavama na službenoj Facebook stranici. Ljudima se sviđa ovakav koncept gradnje najviše iz razloga jer eliminira 'žongliranje' između različitih majstora, tvrtki, itd. i značajno skraćuje vrijeme "gradnje" kuće - veli Vabec. Podjednako zanimanje u Hrvatskoj, apostrofira, vlada za njihovim prizemnicama i katnicama.



- Naša najprodavanija kuća u Sloveniji je Trex Family 80+ i njezine modificirane varijante, dok austrijsko tržište obožava prizemnicu od 120 m2 bruto površine, ali i katnice od 125 i 155 m2. Austrijanci rado biraju katnice zbog skupih parcela, jednako kao i Nijemci, dok Hrvati uglavnom nemaju problema s preskupim zemljištem za gradnju pa uglavnom biraju prizemnice.



Na priobalju se grade katnice radi pogleda i mnoge od njih se zapravo nude na turističkom tržištu kao vile za odmor. Naše kuće za odmor manje kvadrature poput onih u 'camp' ili 'apartment' inačici interesantne su onima koji grade kuću za odmor za sebe na svojoj naslijeđenoj zemlji ili uređuju manji kamp.



No, sve više se i kod nas za potrebe turizma uzimaju kuće veće kvadrature, pa se i naša obiteljska 80+ verzija pokazala idealnom, jer za razumnu cijenu kupac uistinu dobiva vrijednost za svoj novac - kaže Vabec.



Početna cijena takve nenamještene kuće, bez PDV-a, je 45.600 eura, a namještene 51.200 eura. 'Camp' verzija kućice površine 30 metara četvornih u startu, ne uključujući PDV, iznosi 20.000 eura, dok je za njezino uređenu inačicu potrebno izdvojiti dodatne četiri tisuće eura.

Izdržala 'buru stoljeća'

- Naš izvoz kontinuirano raste, najviše na susjedna tržišta Slovenije i Austrije gdje su ovakvi inovativni načini gradnje i življenja jako dobro prihvaćeni, a često i poticani od državnih ureda. Svi naši kupci su izrazito zadovoljni, a oni koji su već imali prilike iskusiti i ljetne i zimske mjesece u kući iznenađeni su potrošnjom, odnosno niskom potrošnjom kuće kada je u pitanju hlađenje i grijanje - naglašava Vabec.



Uz smijeh odgovara i na jedno od prvih uobičajenih pitanja iz dalmatinskog podneblja - mogu li njihove modularne kuće izdržati buru?



- Naravno da mogu. Jedna od naših kuća nalazi se i u Primoštenu i s ponosom možemo reći da je bez ogrebotine izdržala već nekoliko bura, pa i ovu nedavnu koju su mnogi nazivali 'burom stoljeća', a izdržat će i mnoge nadolazeće, primarno zahvaljujući čvrstoj čeličnoj konstrukciji koja čini 'kostur svakog modula - kao primjer Vabec spominje primoštensku kuću smještenu 30 metara od mora, koju je prošlog listopada 'tukla' bura od 180 km/h.

Dodatni troškovi Prilikom kupnje montažnih kuća valja računati i na dodatne troškove prijevoza, projektne dokumentacije i montaže.



Prilikom konačnog obračuna valja uzeti u obzir i troškove kupnje zemljišta ako ga nemate, izgradnje temelja za kuću, priključke na struju, vodu i odvodnju, te ishođenje građevinske dozvole.

Pametno upravljanje Vlasnici modularnih kuća tvrtke iz Pribislavca imaju mogućnost njima upravljati iz daljine zahvaljujući aplikaciji na svojim pametnim telefonima ili tabletima.



Uz pomoć aplikacije mogu se paliti i gasiti svjetla, podizati i spuštati rolete, mijenjati temperaturu grijanja ili hlađenja...