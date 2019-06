Želite urediti svoj dom, ali imate problem koji se zove manjak novca. Poznato?



Naravno, nizak budžet problem je s kojim se često susrećemo kada želimo obnoviti ili osvježiti svoj životni prostor, zbog čega toliko željeni “makeover“ na kraju uglavnom ostane samo nerealizirana želja. No, dobra je vijest da rješenje postoji i da je nadohvat ruke.



Ako do sada niste čuli za Do It Youself (DIY) koncept koji je već neko vrijeme veliki hit u uređenju interijera poznatih svjetskih blogera, pravo je vrijeme da ga upoznate i da vam ograničeni budžet više ne bude teret, već dobar povod za nalet kreativnih ideja. Jer, vidjet ćete iz ove priče, nije sve u novcu, puno toga je u kreativnosti, stilu i vlastitim rukama.

Ne treba pristati na ružno zato što nema novca

Pravi primjer za to je Martina Palić, mlada pravnica i velika kreativka, koja je svoj šarmantni zagrebački stan do zadnjeg detalja uredila zanimljivim i kreativnim rješenjima koja jako malo koštaju, a izvrsno izgledaju.



Bilo da govorimo o maštovitoj obnovi staroga naslijeđenog namještaja, jeftinim komponentama složenim u nove cjeline ili detaljima koji personaliziranim intervencijama postaju originalne dekoracije, sva low budget rješenja u ovom stanu, koji Martina dijeli sa suprugom i psom, jednako su fantastična.



Pogotovo kad znate da su ih sve izradili potpuno sami. Svoje "uradi sam" ideje Martina rado dijeli s drugima pa je njezin Instagram profil mako.hr nezaobilazna adresa želite li se i sami okušati u velikom uređenju za malo novca.



- Kreativni DIY projekti su u mom životu prisutni od kad znam za sebe, oduvijek je to bio neki antistres ritual u kojem bih bila u svom svijetu. Low budget rješenja su zapravo samo nastavak te moje kreativne priče koja je posebno došla do izražaja kad smo se uselili u naš "privremeni" dom.



U početku smo imali plan i dogovor da ne investiramo baš previše u uređenje jer je pitanje koliko dugo tamo ostajemo. Ipak, kako nisam htjela pristati na ružan stan samo zato što ne želimo trošiti novce uludo, pokrenula sam se u smišljanju verzije lijepog stana za malo novca. I tako je počelo.



Sada, kad god imam slobodnog vremena, bacim se u potragu za novim projektima i onda guštam u njihovoj realizaciji - kaže nam Martina o svom zagrebačkom stanu koji na vrlo šarmantan način kombinira brojne stilove, a gotovo sav namještaj koji su u njemu zatekli - blagovaonske stolice, stol, radni stol, fotelje, komode u dnevnom boravku i u spavaćoj sobi, noćne ormariće i garderobu - spasili su i sami preuredili.

Skuplje ne mora značiti bolje

- Najvažnije nam je bilo izbjeći dojam kataloga i hrpu kupljenih elemenata, htjeli smo da svaki komad u svakoj prostoriji bude odraz nekog našeg stila. Puno skuplje ne treba nužno značiti i puno bolje, zato prije bilo kakve kupnje prvo odredite prioritete na kojima ne treba štedjeti te ono na što ne treba potrošiti puno.



Primjerice, odvojite više novca za kvalitetan i udoban krevet i madrac, ali zato uštedite na ukrasnim predmetima poput polica ili jastučnica koje ćete izraditi sami. Jednostavno promijenite perspektivu i način na koji gledate na stvari, ono što vidite u trgovini zamislite u nekoj drugoj ulozi jer tako dobivate nešto svoje, unikatno i za malo novca.



Evo, povoljne zavjese mogu biti odličan stolnjak, prazne boce vina svijećnjak, košare povoljni lusteri, sjenilo za lampu stalak za cvijeće…Ukratko, ne kupuj, nego sve što možeš napravi sam - savjetuje Martina koja je od nedavno pokrenula i svoju malu manufakturu pod brendom Makoland.



Sve njezine ideje, od onih na najmanjim detaljima do preuređenja kompletne kuhinje, krenu s nekom zamisli ili potrebom, a dodatnu inspiraciju najčešće pronalazi na Pinterestu i Instagramu.

- Kod mene sve kreće iz glave. Da, online inspiracija je super stvar, ali ima jedan "ali". U većini slučajeva ti su projekti realizirani materijalima iz američkih ili engleskih shopova koji ne dostavljaju u Hrvatsku. Zato prije bilo kakve realizacije moram napraviti dobru turu po našim lokalnim trgovinama, kako bih našla neku alternativu.



Većinu kupljenih stvari preuredim i personaliziram, zato je dobro što ih nađem u trgovinama s nešto povoljnijim cijenama. Dekoracije ipak volim od manjih obrtnika i kreativaca jer su unikatni - otkriva nam Martina koja je većinu stvari u stanu izvukla s tavana i iz podruma muževe rodne kuće, a drugi je dio iz tatine i djedove radionice, zbog čega svaki komad za nju ima posebnu, sentimentalnu vrijednost.

5 DIY RJEŠENJA KOJA SAMI MOŽETE PRIMIJENITI



1. STOLNJAK-ZAVJESA



Stolnjaci, posebice oni veći, često su vrlo skupi, dok s druge strane, zavjese same po sebi dolaze u većim dimenzijama pa tako dobijete puno materijala za puno manje novca. Osim toga, neke trgovine prodaju zavjese u paru pa dobijete dovoljno tkanine i za ukrasne jastučiće ili ubruse, ovisno o materijalu. Uzmete li u obzir da danas zavjese dolaze u zbilja svim uzorcima i bojama, izbor je kao i kod stolnjaka.



2.CAKESTAND – SVIJEĆNJAK + DASKA



Stalci za torte su često preskupi pa uvijek rado smislim alternativu. Najdraža i najjednostavnija mi je ona kod koje debeli drveni svijećnjak vrućim ljepilom zalijepim na dasku za rezanje i dobijem lijepi prirodni cakestand. Daskica se može kupiti i za manje od 10 kn, a svijećnjak ugrabiti na sniženju za sličnu cijenu.



3. LUSTER- KOŠARA



Novi veliki hit su lusteri od prirodnih materijala. Savjetujem da prije kupnje takvih boho lustera potražite povoljnu košaru, izbušiti rupu na dnu i kroz rupu provučete žicu. I voila, luster je tu.

4. TACNA – DASKA ZA REZANJE



Super jednostavno rješenje za super tacnu: od materijala trebate dasku, najbolje onu jednu za rezanje koju imate doma, kožu, dva čavlića i četiri filc jastučića za zaštitu nogu od namještaja da vam tacna ne lupa i ne grebe. 5. SJENILO ZA LAMPU - STALAK ZA CVIJEĆE



Uzmeš sjenilo za lampu koje košta 20 kuna. Prebacuješ ga s jedne na drugu stranu. Pa ti padne na pamet magična ideja - napraviš stalak za cvijeće.