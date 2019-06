'Mislin se ja, Mislave moj, nema tebi ovde kruva!': akademski kipar iz Kaštela u Londonu napravio čudo; Otkriva strategiju kojom je došao do 'čunki iz biznisa'

Od 300 ljudi, karikirano rečeno, njih barem 298, Mislavu Kataliniću, 40-godišnjem akademskom kiparu iz Kaštel Novoga, govorilo je da ne ide u London uludo tražiti posao, ulaziti u minus. I savjetovalo ga da mu je bolje u kućnoj radionici čekati narudžbe za svoje crteže u pokretu.



Za velike, teške, čelične konstrukcije pasa, mačaka, ljudi u kretanju. Pedantni intrigantni rad za profiliranu skupinu ljubitelja umjetnosti. Na svu sreću, Mislav je bio hrabar, pametan, dovoljno lud da posluša ono dvoje što su ga podržali u naumu.



Pa je posudio novac za put, mjesec i pol dana hostela, hranu i troškove telefonskih razgovora. I s tim u paketu napravio priču o uspjehu. Samo da ga opišemo, mršav je, vitak, tanak kao jela. Ali ima žilave, duge i jake ruke, istrenirane zbog svakodnevna rada s čeličnim šipkama. I najradije bi da o ovome ništa ne pišemo, ne dajemo mu na popularnosti, fotografiramo ga, tako da ga nitko ne prepozna. Ma kako ne, zaslužio je sve, samo ne takvo predstavljanje.



- Mislim se ja tako prije godinu i po dana, nema tebi ovde, Mislave moj, kruva. Šanse za razvoj nikakve, a ja sam želio i umjetničku i financijsku ekspanziju. I zato sam okrenuo pilu, odlučio pucati na London, vrelo umjetničkog života. Ljudi mi kažu, ti si lud, nemoj. Di ćeš tamo. Budi pametan. Ma neću bit pametan. I nisam želio čekat posal, nego sam ga odlučio sam naći.



Počnem ja zvat po Londonu, i odmah shvatim kako će me roaming, troškovi zvanja, satrat. Funta je jaka, ko će to sve isfinancirat. I odlučim, idem tamo, pa šta bude. Idem na lice mjesta. Ako ne pokušaš, ništa nećeš ni dobit - veli.

I ode on.



Već prvo jutro u hostelskoj sobi uzeo je londonski telefonski imenik i onda redom počeo nazivati galeriju za galerijom. Predstavio bi se, rekao kako traži šansu, razgovor, susret, nakon čega bi ga odmah s druge strane upozorili da su prebukirani za iduće dvije godine. Da dnevno dobivaju po 40-ak takvih ponuda i da stvarno nema potrebe da im šalje mailove sa slikama svojih radova.

'Tu sam, spreman, mogu odmah doći!'



Tu bi ih čekao, odmah bi im naveo kako je on tu u Londonu, da ima spreman portfolio s radovima, da će ako treba doći za deset minuta, isti tren, kada žele. Na takvo predstavljanje u glasovitoj Joseph Fine Art galeriji nisu ostali imuni.



- Kažu oni meni na mobitel, ako je tako, dođite. Kažem ja njima, dolazim. Uzmem svoj portfolio, isto onako kao što manekenke nose svoje bookove. Dočekao me njihov glavni. Sjednem ja, ovako kao sada, u majici skroz običnoj, u rebama. To je drugi svit, ne gleda te i ne procjenjuje po robi. Njima možeš doći i u dronjcima. Ako im vridiš, vridiš. Ne razmišljaju oni kao mi.



Otvori čovjek prvu stranu, pogleda je, traje to nekoliko dugih sekundi. I digne glavu i kaže - ovo nisam odavna vidio. I pita me, kada počinjemo, što ćete nam prvo donijeti... Do kraja tog mog londonskog mjeseca to mi se dogodilo u Catto galeriji u kojoj sam poslije imao i izložbu. Onda i u Sculpture parku, gdje sam isto izlagao svoje radove poslije. A još nekoliko galerija mi je iskazalo interes i otvorilo vrata suradnje – priča nama Mislav.



Vratio se s naramkom dogovora, s hrpom planova. Tijekom ovih nekoliko posljednjih mjeseci neki radovi su mu se i u Londonu prodali. Joseph Fine Art Gallery dala mu je golemu šansu, i za njih upravo priprema svoje posebne crteža u pokretu. Što je zanimljivo, poslao je link i nekim mladim hrvatskim kolegama, kao sponu koja im je otvorila put za izlazak vani, na umjetničko tržište izvan granica Lijepe naše.



- Sad kada to gledam s odmakom, mogu samo reći da sam napravio najbolju stvar. Potrudio sam se, osmjelio maknit, sad, je li to ludost, hrabrost, igra na sve ili ništa, srića, ne znam. Znam samo da iza mene stoji rad, rad, rad i rad. A kako je kod nas nemoguće izać iz oštro postavljenih kulturnih granica, držao sam da ja moram biti taj koji će ići u pravcu posla. Jer ako ga ne tražiš, neće ti on sam past u krilo. Nije to ptica pa da doleti – veli Mislav.



Slikali smo ga namjerno kraj njegove skulpture Pegaza, koja krasi vrt jedne od najljepših kaštelanskih vila. Visok je dva metra, dug je 250 centimetara, težak sto kilograma, cijeli je od čelika. Mislav je sretan što ga je vlasnik, čovjek koji prepoznaje i cijeni rad domaćih mladih umjetnika, postavio na visoki vrtni zid, pa izgleda kao da će sada poletjeti u visinu.

Mačka u trku za Adlarda



Ali ima on i još zanimljivih radova, s nekoliko svojih kolega potpisuje i glavu zmaja u novootvorenom splitskom Muzeju Igre prijestolja, te neke od skulptura. Tu je na svjetlo dana zapravo došlo njegovo druženje s krnjevalskom Udrugom "Poklade" Donja Kaštela, i onih 20 Krnja koje je s njima napravio. I pritom koristio inovativnu metodu rada svog kolege, autora Gorana Smojvera.



- Putem smo usavršili tehniku stvaranja skulptura koje se rade od čelične konstrukcije, pune selotejpom i papirom, i na kraju oblažu u gumu ili poliester. A što se tiče mog kiparskog rada, poslu s čelikom naučio me moj mentor i prijatelj Jure Lučić, koji mi je pokazao kako se postupa s tim materijalom. Te velike, izražajne skulpture momenta uhvaćenog u kretanju, u mom su se životu nadovezale na dječju ljubav prema stripu.



Prvo sam počeo crtati, a onda sam shvatio kako me vuče kiparstvo. Baš me čini ponosnim da je jedan moj rad crteža u pokretu otišao u ruke glasovitog crtača Charlieja Adlarda, tvorca stripa "Walking Dead". Njemu sam od čelika napravio mačku u trku. On mačke obožava – kaže nam kaštelanski umjetnik, inače i potpisnik nekih zahtjevnijih scenografija za HNK Split.