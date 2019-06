Mogu li divlje životinje postati kućni ljubimci? Marina Cunj je udomila tri čagljice i oduševljena je suživotom: S njima se igra moja curica od godinu i pol dana...

Čagalj ili šakal je, prema tumačenju Hrvatske enciklopedije, pripadnik por. pasâ (Canidae), iz reda zvijeri (Carnivora). U Africi rašireni Canis adustus i Canis mesomelas. U jugoistočnoj Europi, na sjeveru Afrike i u Aziji do Tajlanda obitava čagalj (Canis aureus). U Hrvatskoj čest u Dalmaciji i na dalmatinskim otocima. Sivožute je boje, visine do 36 cm, dužine do 76 cm, kitnjasta repa. Živi u čoporima, rjeđe pojedinačno. Djeluje u sumrak i noću. Hrani se manjim kralježnjacima, voćem, kukcima. Životni vijek 12 do 14 godina.

​Čagljevi se, kako smo već pisali, sve više stigmatiziraju, navodi se da svojim zavijanjem tjeraju turiste, što nije konkretno potkrijepljeno. Prijatelji životinja se pitaju zar bi radi komoda turista i zarade trebalo istrijebiti jednu cijelu vrstu?

Neki Dalmatinci navode da ih je i strah za ovce, a stručnjaci navode da je ta bojazan neopravdana. Naime, čagalj koji obitava na području Hrvatske ima oko deset kilograma, a neki primjerci tek - sedam, dok tjelesna masa pojedinih vrsta ovaca može u prosjeku doći i do 75 kg, a ovnova 110-120 kg.

No, problem je što su mu drag plijen i zečevi, što osobito smeta lovcima koji rado love te životinje. Zbog toga su čagljevi lovcima, kažu zaštitnici životinja, konkurencija. Zanimljivo, čagljevi obožavaju voće - posebno grožđe. Žive u šumi, ali kako im lovci ubijanju njihov plijen onda se znaju spustiti u blizinu kuća, prekopavaju smeće i mogu napasti perad. I sad tko je problem, čagljevi ili lovci, pitaju se volonteri? Inače, zlatni čagalj se može naći u cijeloj Dalmaciji, napose Pelješcu, ali sve više i u Zagori, te Slavoniji

Krajem rujna prošle godine pisali smo o Marini Cunj iz Ivanić Grada koja se mjesecima brinula o tri "čagljice" koje su pronađene na jednoj livadi. Tada su "čagljice" bile maleni štenci, a udomiteljica je smišljala plan što će i kako će s njima. Životinje su danas odrasle i novost je da su ostale uz Marinu i njezinu obitelj. One nisu, kaže Marina, zvijeri kao što neki ljudi misle, nego "tri pametne cure s kojima se rado igraju i moja djeca".



- Cure su kod mene stigle nakon poziva da su pronađeni štenci psa u polju, ostavljeni u kartonskoj kutiji. Bilo ih je pet, ali dvoje ih je vrlo brzo uginulo. Nakon što smo ih preuzeli, shvatili smo da ipak nisu štenci psa. Sve do drugog mjeseca njihove starosti nismo bili sigurni jesu li lisice ili čagljevi - objašnjavala nam je Marina kojoj se izjalovio prvotni plan o zbrinjavanju te životinjske vrste koja obitava u divljini.



- Od one priče od prije osam mjeseci kada je bio članak u "Slobodnoj", svašta se promijenilo. "Cure" su trebale u vanjski smještaj, no nažalost zbog ljudske pohlepe i gluposti to je propalo. Na svu sreću muž i ja smo se preselili u svoju kuću s velikim imanjem. "Cure" su naravno sa mnom.



Svoj kavezić i moju kuhinju su zamijenile boravkom u štali u kavezu 4x4 metra i naravno uz svakodnevno puštanje po cijeloj štali i jurcanje. To je i dalje samo privremeni smještaj jer nakon zadnjega propalog pokušaja rješavanja njihova smještaja odlučila sam uzeti stvar u svoje ruke.



Naime, cure su dobile svoju udrugu pod nazivom Društvo za zaštitu životinja "Zlatni čagalj". Još uvijek čekamo odgovor od Lovačkog saveza s papirom da ih možemo držati, ali nadamo se najboljem - kaže nam Marina Cunj koju smo upitali pušta li ih van.



- To još nismo odradili, jer su i dalje jako plašljive, a i susjedi su tu u blizini pa ne želim nikoga dovoditi u stresnu situaciju, posebno ne "čagljice". Kada su puštene izvan boksa dolaze na poziv i fućkanje. Vole se igrati sa igračkama, skakati, maziti se. Kad malo bolje promislim, maženje im je čak ponekad bitnije i od same hrane - kaže Marina, te otkriva i planove:

- Plan nam je u bližoj budućnosti napraviti stanište za cure gdje će biti u velikom vanjskom prostoru i imati svoju slobodu, a opet zaštićene od okoline. To bi bio i svojevrsni edukacijski centar jer očigledno je da ljudi ne znaju što su čagljevi, kako funkcioniraju, čime se hrane.



Ljudi od čagljeva imaju strah (po meni nepotreban) zbog nekih prenapuhanih priča o njima. Čagljevi nisu nikakve zvijeri, niti napadaju čovjeka jer ga se boje. A hrane se malim glodavcima, voćem, kukcima i potrebni su da bi održavali ravnotežu u prirodi. Ponašaju se kao psi, a i pripadaju tom rodu. Moje tri "čagljice" bit će ambasadorice svoje vrste. A vjerujem da će u novom prostoru pokazati puni potencijal - kaže Cunj koju smo upitali pokazuju li agresivnost.



- Ne, ni malo! One se uplaše kad dođu novi ljudi, i uvijek se drže podalje, pušu (onako ispuhuju kroz nos), ali ne napadaju i nikada nisu. Kad netko novi dođe skrivaju se iza mene i to im je vrhunac uplašenosti. Sada su u okolici Ivanić-Grada i tu će i ostati, želimo im ponuditi najbolji mogući dom - kaže Cunj, navodeći da ih hrani suhom hranom za pse (koja im nije baš najdraža) i konzervama, te svježim pilećim nogicama.



- Kupujem im iznutrice, a vole jabuke i ostalo voće i povrće. Voće im je prava poslastica i obožavaju ga - navodi Marina te nas dalje informira kako će 'cure' biti kastrirane jer nema smisla "proizvoditi" čagljeve s obzirom na to da su po našem Zakonu štetočine i nude se velike nagrade za odstrel, a i poznato je da se mogu pariti sa psima tako da će svaku takvu mogućnost isključiti.



- One su prava vesela i dobra bića. kad me vide ujutro one luduju od veselja, skaču, cvile i jedva čekaju doći na red za maženje. Alfa i dalje voli hranu jakooo, ali je i ljubomorna kada se netko od cura uvali u krilo prije nje pa stalno cvili. Rea i dalje gleda kako bi bilo što ukrala i svaka igračka je prvo kod nje u ustima dok joj ne dosadi. Kia ima novi talent, a to je skakanje u naručje s poda i ležanje na ramenu. Jako su velike maze, ali hoće i poslušati kada rade nepodopštine. Naime, kad viknem ne ili fuj prestanu jer znaju da to ne smiju raditi - kaže Marina koju ljudi često pitaju zašto ih nije vratila u prirodu.



- Za njih to od početka kada su stigle nikako nije bilo više moguće. One zbog vezanosti za čovjeka više ne mogu biti vraćene u prirodu jer smo ih pronašli malene i nismo ih tada mogli ostaviti u prirodi jer bi uginule pošto se ne zna što joj je bilo s majkom. S obzirom na to da je situacija takva kakva je, mislim da curama apsolutno ništa ne fali i da im može biti sve samo bolje i bolje - kaže nam Marina Cunj koja ima i dvoje djece. A s obzirom na to da ih zakon smatra zvijerima, zanimalo nas je igraju li se i njezina djeca s "čagljicama".





- Imam dvoje djece. Dečkića od 10 godina i curicu od 1,5 godine. Sa sinom se igraju, skaču, maze se - i curicu njuškaju ali je ne stavljam među njih, da je u svom veselju i želji za igrom slučajno ne izgrebu kandžama. Često od kolegice dođu nećakinje i one bez problema ulaze u boks i maze ih. Također, i sa mojim psima se njuškaju preko ograde, nema agresivnosti, navikli su jedni na druge s obzirom na to da su odrasli u istom prostoru - zaključuje Marina.