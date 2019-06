'Stradavaju pušači, sve više i žene': istu dijagnozu ima velik broj ljudi iz Splita i okolice; Nakon teške operacije, pacijenti nastavljaju živjeti normalno, samo neke navike mijenjaju

Jedina klapa laringektomiranih osoba u Hrvatskoj, onih dakle kojima je zbog zloćudne bolesti amputiran grkljan, osnovana je u režiji Udruge "ULS – Split 2000" prije tri godine. Inicijativu predsjednika i glavnog "motora" svih aktivnosti Udruge zadnjih šest godina Dražana Maleša, prihvatilo je desetak tadašnjih klapaša iz formacijske faze, a klapa naziva "Orilo-grmilo" u međuvremenu je imala i zapaženi nastup na međunarodnom godišnjem susretu pacijenata liječenih na grlu i liječnika na splitskom Duilovu, prošle godine, trećeg veljače, na blagdan svetoga Blaža – zaštitnika grla i dišnih organa.

No, tri godine kasnije klapa laringektomiranih susrela se s problemom koji nije uobičajen za obične klape. Naime, ta nekonvencionalna, štoviše, krajnje osebujna glazbena formacija doživjela je osipanje članstva zbog nedostatka motivacije, ali i smrtnosti članova.

Tužno je na to ukazao 59-godišnji Maleš, inače umirovljeni veteran legendarne Četvrte gardijske brigade iz Splita i časnik, laringektomiran zbog jakih bolova u grlu prije petnaest godina. Dijagnoza je bila neumoljiva: karcinom.

– Tri godine nisam mogao uopće govoriti, a onda kad sam uz pomoć aparata i vježbi ponovno progovorio, suze su mi tekle niz lice od sreće. A tek kad smo propjevali... I ranije sam pjevao u sklopu KUD-a "Didi s Kamešnice" iz Gljeva, bio sam razgovorljiv, druželjubiv... Nažalost, i teški pušač, kao i gotovo svi ostali članovi udruge, koja danas broji nas četrdeset članova iz Dalmacije.

No, to nije konačan broj jer i dalje obolijeva velik broj osoba iz Splita i okolice, u prosjeku ih se na Firulama operira trideset do četrdeset godišnje. Zato bi mi bilo drago da se, kad ih je već snašla takva prisilna promjena života, jave u udrugu, a ne da klonu duhom. Kod nas će dobiti sve potrebne informacije o pravima i olakšicama zbog invaliditeta, a potrebno nam je i svježe članstvo u klapi – optimistično poručuje Maleš, dok mu to odobravaju neki od agilnijih članova Udruge laringektomiranih Split.

Jedan od novijih je Dragutin Žigrović, zvani Dragec, iz Svetog Ivana Zeline rodom, a u Splitu nastanjen još od 1968. godine, kad je kao radnik u bjelovarskoj "Sireli" došao na more kako bi sanirao tegobe zbog bronhijalne astme. On je ujedno izvukao lošiju kartu od ostalih jer mu je uz grkljan 2015. godine odstranjen i dio pluća.

– Meni su vam odrezali pravu šniclu, komad s lijeve strane debeo centimetar i pol, a dug petnaestak centimetara. Izvadili su mi i grkljan, ma sve što ne valja, i sad sam odličan, popravljen. Jedino se zbog komada pluća koji fali zadišem kad pjevam – veli simpatični 75-godišnji Zagorec, čija je dnevna doza nikotina bila dvije do tri kutije.

I Ivica Ćuk, pomorac, bio je nekoć strastveni pušač, a danas je, u svojoj 65. godini, u apstinenciji iako je i nakon operacije grla "pućkao" još šest godina. Unatoč tom lošem andragoškom primjeru, Ćuk je zapravo dobar primjer osobe koja je i nakon teške operacije nastavila normalno živjeti i raditi; falilo mu je pet godina do pune mirovine u svojstvu upravitelja stroja (tzv. kapo, nap.a.), pa je čovjek lijepo sve to odradio i danas, eto, može mirne duše pjevati...

– Najdugovječniji laringektomirani muškarac u našoj županiji bio je, pak, Ivo Kuzmić, operiran davne 1976. godine. No, nažalost, prije tri mjeseca je preminuo...

– Njegov primjer pokazuje kako se može i nakon amputacije grkljana dugo poživjeti, raditi, pa evo i pjevati! – veselo će predsjednik udruge Maleš, čiji je raspored obveza sad u mirovini pun kao u mladim danima. To ga ipak nije omelo u povremenom bavljenju likovnom umjetnošću; ljepotu likovnosti otkrio je još na bojištu, a talent je razvio ponajviše u danima kad nije mogao govoriti...

– Važno je baviti se nekim hobijem i, vojnim rječnikom, "zbiti redove"! Zato bih volio da ljudi koji su prošli slično iskustvo kao mi – uključujući ovdje također nazočnoga Nediljka Karana, operiranog prije četiri godine – dođu u udrugu! Zajedno smo jači, družit ćemo se i biti kreativni, a i klapa bolje zvuči kad je više glasova – istaknuo je Dražan Maleš, predsjednik Udruge laringektomiranih i tehnički voditelj klape "Orilo-grmilo".