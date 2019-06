Zbog jedne Oliverove pjesme napustio je sve i došao u Split: priča ovog Australca uistinu je nevjerojatna, u samo četiri mjeseca uspio je naučiti jezik, a ima i poseban plan...

Dylan Potter, 18-godišnjak iz australskoga grada Brisbanea, za Balkan je čuo prije godinu i pol dana kada je preko online igrice upoznao momke iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Ni u najluđim snovima nije mislio da će danas, zbog slučajnog prijateljstva, provoditi ljeto na Jadranskoj obali i s lokalcima razgovarati na hrvatskom jeziku bez većih problema.

– Ćevape, burek i rakiju prvi put sam probao u Brisbaneu, u restoranu koji vodi obitelj iz Bosne, ali to nije bila prekretnica da naučim hrvatski jezik. Prijatelji su me polako počeli upoznavati s vašom glazbenom scenom, a kada sam prvi put čuo Olivera Dragojevića i "Trag u beskraju" oduševio sam se. Ima nešto posebno kod njega kao umjetnika jer je pjevao o ljubavi i svemu što svi proživljavamo i s čim se lako poistovjetiti. On je bio jedna od glavnih inspiracija da naučim hrvatski – započinje razgovor Dylan i unaprijed nam se ispričava ako napravi neku gramatičku pogrešku.

Nakon završetka srednje škole upisao je fakultet, ali je vrlo brzo odustao od studiranja. Kaže kako to nije trenutno za njega. Kada je prijateljima rekao da želi naučiti hrvatski, slatko su mu se nasmijali u lice, ali upravo je ta reakcija kod njega izazvala inat da im pokaže kako je sve moguće.

– Prvo sam se uputio u knjižnicu kako bih posudio sve moguće knjige koje mi trebaju. Uhvatio sam se ukoštac s gramatikom i svaki dan učio i pisao, a često sam odlazio i u restoran s početka priče, kako bih što više razumio hrvatski jezik. Nakon toga redovito sam slušao Olivera, Azru, Darka Rundeka, Bijelo dugme, Edu Maajku i ostale te gledao filmove kako bih "podebljao" vokabular – objašnjava nam Dylan, koji je neko vrijeme i od obitelji skrivao da uči novi jezik. Oni su shvatili da se nešto događa tek kad je na društvenim mrežama počeo objavljivati fotografije s opisima na njima "čudnom" jeziku.

Upoznao Rundeka

– Tek tada sam im otkrio svoj plan, a to je da proputujem Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom te Srbijom. Šok je blaga riječ za njihovu reakciju. Nisu prihvaćali moj plan putovanja, ali što je tu je. Sada su se već priviknuli i shvatili da je to ono što želim – veli Australac.

U Hrvatsku je stigao 10. svibnja, a povratak kući planira tek za kraj kolovoza.

– Prvo sam nekoliko dana proveo u Zagrebu kod prijatelja Adriana, gdje sam se izvrsno zabavio. Vrhunac je bio nastup Darka Rundeka, a uspio sam se čak i fotografirat s njim, sa smiješkom će Dylan, dodajući kako je Rundek bio šokiran kada mu je prišao te na hrvatskom jeziku objasnio da je stigao iz daleke Australije. Nakon Zagreba, slučajno je završio u Rijeci koja ga je oduševila, te se nakon dvije provedene noći u Puli kod Adriana i obitelji, opet na tjedan dana vratio u Rijeku.

– Rijeka me oduševila i odmah sam se zaljubio te sam odlučio vratiti se u rujnu na nekoliko mjeseci, kako bih završio tečaj hrvatskog jezika – najavio je Dylan. Putovanje je nastavio Jadranskom obalom, posjetio je i Zadar, a sada mu je privremena adresa u Splitu, gdje ostaje do nedjelje, pa putuje na Korčulu, na kojoj će provesti nekoliko dana.

Sljedeća postaja – Vela Luka

– Oliver je moj heroj i inspiracija te ovo putovanje ne može proći a da ne posjetim njegovo rodno mjesto, Vela Luku – govori Dylan i dodaje kako nakon Korčule ide u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Bugarsku, Makedoniju, Grčku i Tursku, te nakon toga leti kući.

Do sada nije imao negativnih iskustava te kaže kako su Hrvati prijateljski nastrojeni i uvijek spremni pomoći, a žene su ljepše nego u Australiji jer su jednostavne, a s druge strane i posebne.

– Vrijeme me oduševilo jer nisu toliko visoke temperature kao u Brisbaneu. Čuo sam i za vašu opaku buru, ali, srećom, izbjegao sam to. Kazali su mi kako nosi sve pred sobom, pa me pomalo i strah vašeg vjetra – govori nam Dylan i dodaje kako je u Splitu život opušten te nema žurbe i panike, što mu se sviđa.

– Putujem bez velikih očekivanja i dopuštam svakom gradu da me iznenadi svojim posebnostima. Najbolji način da što bolje naučim hrvatski jezik je da se družim s lokalcima i upoznajem vaš način života. Krajem kolovoza vraća se u Australiju, ali samo privremeno jer mu je u planu vratiti se u Rijeku kako bi pohađao tečaj hrvatskog jezika i do savršenstva naučio hrvatski jezik.

– Nakon toga, tko zna gdje ću završiti. Velikih planova za budućnost nemam, što bude bit će – zaključio je ovaj simpatični momak.