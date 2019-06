'Otac mi je sakrivao gojzerice, mater je bilo sram...': Stipe Božić otvorio dušu, Everest je pun njegovih mrtvih prijatelja; 'Danas penjači imaju wi-fi, kisik, noćne zabave, doslovno ih odnesu gore...'

U povijesti pokušaja i uspona na Everest zabilježeno je više od 200 smrtnih slučajeva. Na vrh je došlo tek 29 posto ljudi. Unatoč tome, svake godine sve je više onih koji traže dozvolu za uspon ne pitajući za cijenu. Samo ovog proljeća nepalske vlasti izdale su čak 380 dozvola. Proteklih tjedana najmanje 11 ljudi je poginulo

Iako tek izišla iz tiska, monografija "San o Everestu" Stipe Božića, izdana povodom 40. obljetnice njegova legendarnog uspona na krov svijeta, izaziva veliko zanimanje javnosti.



Na splitskoj i zagrebačkoj promociji knjige tražilo se mjesto više, a otkako se u Split vratio iz Nepala, gdje je vodio kćer i prijatelje na 6189 metara visok vrh Imja Tse, njegov mobitel ne prestaje zvoniti. Dojmovi s Himalaja prilično su snažni.



- Dok sam stajao tamo na Kalapataru, s pogledom na Everest, sam sa sobom, emocije su navirale zbog svih onih ljudi, alpinista i mojih prijatelja koji su poginuli sanjajući svoje snove. Ispod mene vidjelo se golemo šatorsko naselje, na tisuću šatora se tamo postavilo, za razliku od 1979. godine kada smo bili sami, samo dvadesetak šatora za nas i Šerpe - prisjeća se Božić svog podviga kada je kao član ekspedicije bivše Jugoslavije postao prvi Hrvat kojem je uspjelo popeti se na Everest.

Riječ je o ekipi u kojoj je bio još jedan Hrvat, Vladimir Dado Mesarić. Bila je to tada najjača alpinistička momčad na svijetu. Penjalo se zapadnim grebenom što se u potpunosti nije ponovilo ni nakon četrdeset godina. Stipe se drugi put na vrh svijeta popeo 1989. godine po jugoistočnom grebenu, kao član makedonske ekspedicije kada je izgubio prijatelja Dmitra Ilievskog.



U njegovoj knjizi opisan je i put na Everest 1996. godine kada se dogodila velika tragedija po kojoj je snimljen i film.



U povijesti pokušaja i uspona na Everest zabilježeno je više od 200 smrtnih slučajeva. Sam uspon uspjelo je postići tek 29 posto ljudi. Unatoč tome, svake godine sve je više onih koji traže dozvolu za uspon ne pitajući za cijenu. Samo ovog proljeća nepalske vlasti izdale su čak 380 dozvola. Proteklih tjedana najmanje 11 ljudi je poginulo. Niske temperature, vjetar koji mijenja smjer i manjak kisika iznova podsjećaju da Everest nije šetnja parkom.

Grijani šatori i udobne postelje



- Danas tamo ne vlada alpinizam, nego masovni turizam. Sve je više onih kojima je stvar prestiža popeti se na Everest. Bazni logor danas je veliki šatorski grad. Ti ljudi borave u grijanim šatorima, imaju udobne postelje, vrhunske kuhinje, wi-fi, noćne zabave, svu moguću opremu i podršku, a Šerpe im postavljaju užad od 5300 metara do vrha, nose im kisik, hranu, opremu, doslovce ih odnesu gore.



Ovisno o tome koliko imaš novca, imaš bolju uslugu. Krajem svibnja, kada su najpovoljniji vremenski uvjeti kreće se prema vrhu - govori Božić.

Tih nekoliko dana svi navale put gore, na stotine ljudi. Grupe čekaju najslabije članove, a to čekanje, veli Božić, i jest najopasnije jer je velik rizik od smrzavanja, pa se ove godine dogodilo 11 nesreća uglavnom od smrzavanja i poskliznuća.



- Na koncu, većina uopće ne takne vrh jer fizički svi ne mogu stati na njega. To je jedna velika groteska - komentira naš proslavljeni alpinist sjećajući se kako je masovnost krenula 1989. godine, kada je i on bio tamo.



Kina je tada ukinula dozvole za penjanje iz Tibeta, pa je nepalska vlada otvorila put ekspedicijama. Uz one alpinističke, krenule su i komercijalne. Cijene od tada samo skaču, Šerpe i nepalska vlada zarađuju, a masovnost uzima danak.

Puno je mrtvih po putu



- Prije tri godine dogodio se incident kada su se sukobili Šerpe i alpinisti. Zbog topljenja ledenjaka puno je mrtvih tijela po putu. Grozan je to osjećaj jer nema te tehnike koja može spustiti tijelo s 8000 metara. Helikopteri voze do 6000, a sve ostalo je rizik za ljudstvo.



Za mene je veliki moralni krimen situacija poput one da grupe idu put vrha i natrag, a putem naiđu na ljude koji umiru i ne daju im vode ni kisik. Zbog velikog broja ljudi koji žele na Everest, dok su ostale planine samotne i nezanimljive bogatim turistima, nosači dnevno spuštaju po tridesetak bačava s izmetom u doline.



Sve je to civilizacijski korak unatrag, pa će tamošnje vlasti zaista trebati nešto promijeniti. Za sada je svima najvažnija zarada - kaže Božić kojeg je na proteklom putovanju u Nepal pratila i kćer Iva, koja je snimila bogat materijal za dokumentarac na temu "40 godina poslije".



S velikim poštovanjem Stipe i dalje gleda na svaku uzvisinu, na svaku planinu. Kaže da je imao sreću da živi svoje snove penjući se okolo.



- Sve što sam znao bilo je od prijatelja, najviše od braće Maroević, Tonča i Vinka i Nenada Čulića. Oni su na mene sugestivno djelovali i ja sam počeo sanjati taj san o dalekim vrhuncima iako se tad sve to činilo nestvarno. Nakon Hindukusha gdje sam popeo vrh s Borisom Siriščevićem, dobili smo ulaznicu za dalje. Tako sam i dospio u ekspediciju za Everest 1979. - sjeća se, dodajući kako su mediji, točnije Slobodna Dalmacija, donijela novi pogled na planine općenito.

Odlazak u planine je bila sramota



- Kada se upuštate u ekspedicije, treba vam i podrška obitelji. Sjećam se vremena kada je baš i nisam imao, kada je odlazak u planine bila sramota. Mater bi znala reći "sinko moj, nemoj nam činit sramotu", a otac je pokušavao sakriti gojzerice. Kada sam počeo slati izvještaje Slobodnoj Dalmaciji iz baznog logora, prije 40 godina, s Everesta, koja su nakon osam dana stizala u redakciju, vijesti o našoj ekspediciji bile su pravi hit. Čitatelji su ih s guštom čitali, prepričavali, izrezivali članke... Planinarenje je dobivalo sve više na važnosti - prisjeća se Božić.

Iako je zarađivao za život kao električar, fotograf, novinar, montažer, redatelj, autor s više od 120 filmova, dobio brojne nagrade za njih, napisao evo sad i petu knjigu, ne krije da su planine odredile njegov pogled na svijet. Na visinama, u osami, izvan zone komfora, etika i moral su najcjenjenije ljudske odlike.



- Tamo ovisite o sebi i ljudima oko sebe. Sve što učiniš je vidljivo i lišeno laži. Nema izmotavanja. Život u planini uči vas životu u nizini. Kad dođeš dolje i čuješ jadikovke, prenemaganja, nepotrebne svađe, pitaš se čemu to, kuda idemo, zašto se ne poštujemo.



Najviše se žale oni koji imaju više u materijalnom smislu. Kad pogledate sve sfere našeg društva, materijalno je uvijek prisutno. Nitko nas ne uči kako odgajati dijete, kako voljeti druge, gdje je sreća... Butanci, recimo, imaju ministarstvo sreće. Kada bi se naš veliki pustolov Mate Svjetski vratio iz bijelog svijeta, donio bi neke sitnice, uspomene, a ne blago, pa su mu se smijali.

Djeci možemo ostaviti samo znanje i ljubav



Danas se svi slažemo da je njegovo bogatstvo veće od sviju. Iza njega je ostala priča, a ona je jedino što ostane iza čovjeka. Ništa ne nosimo u grob. Djeci možemo ostaviti znanje, ljubav i priču, da oni sami dalje grade nove vrijednosti - smatra čovjek koji svoje životne stavove i iskustva često prenosi drugima kroz motivacijska predavanja.



Uvijek kaže kako uzore treba tražiti u najboljima oko sebe.



- Moji uzori su Edmund Hillary koji se zajedno sa Šerpom Tenzing Norgayem popeo prvi na Mount Everest, Ernest Shackleton, polarni istraživač, Reinhold Messner... Osim što su bili vrsni planinari, bili su sjajni ljudi. To je najvažnije - kaže Božić koji altruizam, humanost i ostale pozitivne vrijednosti živi i angažmanom u HGSS-u, volonterskoj organizaciji s velikom motivacijom njezinih pripadnika koji spašavaju ljudske živote.



Pitamo ga osjeća li ikad strah.



- Strah je prirodna pojava. I sam se bojim nepoznatog. U planinama, bojiš se za prijatelja, za onog pored sebe. Inače se najviše bojiš za svoje bližnje, za djecu najviše. Zato treba paziti na ljude oko sebe, na svoju okolinu. Prije nego što nešto kritiziramo, ajmo vidjeti koliko smo mi dali od sebe. Ne mogu svi ići u planine, ali mogu njegovati pozitivne vrijednosti, svojim primjerom činiti dobro - zaključuje Stipe.