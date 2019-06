Ovi apartmani teški su hit u svijetu turizma, pronašli smo ih nekoliko i u Dalmaciji: kad zavirite u luksuzni interijer s kuhinjom iz snova, nećete vjerovati da se nalazi - na stablu!

Željni ste zagrljaja s prirodom i potpuno nesvakidašnjeg doživljaja poput buđenja u krošnji? Ako vam je potreban takav "no stres" predah i bijeg iz ubrzane svakodnevice, jedna kućica na stablu, dovoljno "uzvišena" od ovozemaljskih pritisaka koji vas muče, savršen je izbor za makar kratkotrajno utočište.

U Hrvatskoj ih je sve više, bilo da je riječ o njihovim robinzonskim inačicama ili moderno i luksuzno opremljenim verzijama, i za sve postoji ogromno zanimanje gostiju, vele nam vlasnici omiljenih drvenih kućica na stablima, razasutim po raznim lokacijama širom Lijepe naše – od Dubrovnika do Obonjana, Krka, preko Plitvica i Karlovca, do Gorskog kotara, Istre...

– Kad bismo mi u Konavlima imali sto kuća na stablu, to ne bi bilo dovoljno – veli nam Zoran Ateljević iz adrenalinskoga parka Cadmos Village, koji je s partnerom Goranom Jerkovićem u mjestu Komaji u Konavlima, udaljenom tek 20-ak kilometara od Dubrovnika, ljubiteljima pustolovnog turizma za uživanje tijekom cijele godine među krošnjama hrastova ponudio i popularnu "treehouse".

Postavljena na platformi od 50 četvornih metara, ima sve što je potrebno za smještaj šest osoba – WC s tuš-kabinom, mini kuhinju, dnevni boravak s blagovaonicom, spavaće sobe, veliku terasu od 20 četvornih metara... Smještaj je to s ekološkim predznakom, jer energija kojom se zdanje napaja dolazi sto posto iz obnovljivih izvora, a dan najma, ovisno o sezoni, stoji od 120 do 300 eura.

Pustolovni park u Konavlima

– Cijeli pustolovni park, površine 7000 četvornih metara, napaja se zahvaljujući vlastitoj solarnoj energiji. U pitanju je održiva priča, ekosustav, imamo i vjetrenjače i solarne panele. U kući na stablu imamo i peć na pelete... Gosti iz svijeta to jako cijene – ističe Ateljević, koji bi volio da se i drugi u Konavlima povedu za njegovim i Jerkovićevim primjerom.

– Tek bismo onda bili mikrolokacija na koju bi ljudi ciljano odlazili. Ljudi misle u stilu: "A lako vama, izgradili ste tu kuću na stablu. Kad bi bila druga, to bi već bila konkurencija." A to nije točno. Interes je velik, upravo je to način kako zauzimati tržište. Biti drugačiji od drugih. Ključno je da se moramo udruživati. Mi već čekamo projekte i možda to krene u smjeru da ćemo imati mnogo različitih objekata, različitih veličina i oblika, kako bismo postali prava glamping destincija – najavljuje Ateljević, napominjući kako njihov Cadmos Village posjećuju gosti iz cijelog svijeta, ali i domaći turisti. Ove je godine u njihovoj kućici na drvetu organizirano čak i nekoliko djevojačkih i momačkih večeri.

Jedan od "treehouse" pionira u Hrvatskoj je rođeni Karlovčanin Tihomir Ožvald, koji se nakon godina provedenih u inozemstvu vratio u rodni kraj i osmislio pravu oazu u seocetu Resnice na Mrežnici, izgradivši drvenu kućicu za smještaj četiri osobe, u čijoj idili okruženoj nepreglednim zelenilom već treću sezonu uživaju i strani i domaći gosti. Tihomir i njegova supruga Vlatka sjajni su domaćini, ukazuju na to izvrsne recenzije oduševljenih posjetitelja njihove kućice čiji budući gosti čekaju u redu za najam. Pri pokušaju rezervacije Bookingov nam je sustav ponudio "rupu" od dva slobodna dana u rujnu za dvjestotinjak eura i poručio: "Gotovo nikad nije raspoloživo – posrećilo vam se!"

Puni sve do jeseni

– Kod nas ste sami, usred ničega. Pravi robinzonski smještaj, zato iznajmljujemo samo od 1. svibnja do 31. listopada. I puni smo. U ovom trenutku prvi slobodan datum nam je 24. rujna, ali sve će se to do kraja popuniti. U svibnju i lipnju dolaze nam Riječani i Zagrepčani, za vrijeme školskih praznika obitelji s djecom, a tijekom ljeta i parovi, ljudi s kućnim ljubimcima... U srpnju i kolovozu dolaze mahom stranci – Belgijci, Nijemci, Englezi... Nema pravila, doslovno cijeli svijet. U rujnu i listopadu Dalmatinci. Kad vama završi sezona, onda dolazite k nama da se malo odmorite od gostiju – uz smiješak će Vlatka.

Njezin je Tihomir kućicu za smještaj četvero ljudi uz pomoć prijatelja gradio dvije godine – ima mali dnevni boravak, spavaonicu u potkrovlju i terasu u krošnjama hrasta i kruške (kuhinja je u vanjskom, odvojenom objektu), a uredio ju je sitnicama i suvenirima koje je skupljao po francuskim i talijanskim buvljacima, te detaljima kupljenima u Japanu. Ograda je načinjena od granja iz šume, zidovi od sirovih pružnih pragova, a velike staklene stijenke gostima pružaju jedinstven osjećaj stapanja s prirodom. Gosti se umivaju i tuširaju kišnicom (njome se pere i posuđe), na raspolaganju su im oprema za roštilj, kanui, bicikli, quad...

Za one željne luksuznijeg smještaja lani otvoreni glamping "Plitvice Holiday Resort" u Grabovcu, naselju nedaleko od Plitvičkih jezera, nudi smještaj u čak pet kućica na drvetu, a u ponudi ima i devet Tiny kućica uz jezero, te boravak u indijanskim šatorima. Kućice na drvetu za smještaj četiri osobe pravo su prostrano bogatstvo, čiji elegantan interijer objedinjava dvije kupaonice, dvije spavaće sobe, dnevni boravak i kuhinju, a na raspolaganju su tijekom cijele godine. Već u predsezoni vikendima su bile popunjene mjesecima unaprijed. Minimalna rezervacija za dva noćenja trenutno iznosi 300 eura.

Gosti iz cijeloga svijeta

– Pažnju najprije privuku kućice u krošnji, no one su kapaciteta četiri osobe i pogodnije su za obitelj, dok parovi češće biraju kućice uz jezero, koje su kapaciteta za dvije osobe i pružaju romantičan ugođaj. Nešto je veći naglasak na kućicama u krošnjama i na jezeru jer su otvorene tijekom cijele godine, dok su šatori dostupni tijekom ljetne sezone, no i oni su popunjeni par mjeseci unaprijed – kaže Mirjana Šebalj, voditeljica kampa "Plitvice Holiday Resort".

– Interes gostiju je velik kako za kućice u krošnjama i na jezeru, tako i za šatore. Glamping je sve više popularan, i u svijetu i kod nas, a to se odražava i na potražnji i na rezervacijama. Dolaze nam gosti iz cijeloga svijeta, a posebno veseli što je ovakav koncept interesantan i domaćim gostima, koji nas iz dana u dan sve češće posjećuju. Između parova i obiteljskih odmora, često nam se, posebno u predsezoni i posezoni, javljaju tvrtke koje dolaze na team-building – zadovoljan je Šebalj popunjenošću kapaciteta u prvoj godini rada.

Da je kućica na stablu sjajna dodana vrijednost kući s devetogodišnjim stažem iznajmljivanja, svjedoči primjer Tončija Grabušića, poznatog riječkog jazz bubnjara i zlatara, u čijoj renoviranoj starini s dva bazena (običnim i hidromasažnim) u selu Sveti Vid blizu Dobrinja na otoku Krku uživaju i gosti, ali i njegova obitelj čim završi sezona. No, svima je hit upravo kućica na drvetu – u njoj se može spavati, odmarati, opuštati... Iako je skromnih dimenzija, površine samo 7-8 četvornih metara, a s balkončićem možda desetak kvadrata, Tončijeva kućica ima sve što treba kako biste u njoj ugodno proveli dan i noć.

– Daljinskim upravljačem uključimo rasvjetu na podnožju, u cijelom rukohvatu i unutrašnjosti, pa svjetla bacaju sjene oko nje. Izgleda kao svemirski brod... – govori Tonči, kojemu je djetinji san o vlastitoj kućici na drvetu ispunio njegov prijatelj Ivan Juretić, višestruko nagrađivani arhitekt koji se proslavio čudesnim planinarskim domovima na Velebitu. Kako se Ivan iz hobija bavi i stolarijom, od prvih crteža projekta (svaki komad ima svoj nacrt) do montaže kućice na stoljetnom hrastu prošlo je manje od tri mjeseca.

– Napravili smo je nas dvojica i još jedan pomoćni radnik. Na drugoj lokaciji ispilili smo je u dijelove, dovezli na Krk kamionom i montirali. Kao da ste kupili neku industrijsku kuhinju, donijeli je kući i složili. Rješenje je genijalno, toliko je stopljena s okolišem, a iznutra je modernih linija. Kad gosti dođu, parkiraju se i ugledaju je, razvuku samo takve osmijehe. Pogotovo djeca... Reakcije su nevjerojatne – prezadovoljno će Grabušić. U njegovu slučaju riječ je o pozitivnoj intervenciji u prostoru – kućica je postavljena na nosivim stupovima i prianja uz neoštećeno stablo. Nisu ga ni dirnuli kako bi se moglo i dalje slobodno razvijati i rasti.