Ma koja Irska, posla ima i ovdje, ali samo za ovu struku: u Splitu se okupili stručnjaci u potrazi za kvalitetnim mladim kadrom, većina je 'totalno rasprodana'

U vrijeme kada potražnja za dobrim programerima raste, i kada sve više "traži se" oglasa uključuje pojmove poput front end i back end developera, Split se jučer (a i danas) pokazao kao idealna "pošta" za sve one koji ribare za dobrim kadrom.

Hotel "Radisson blu" predstavljao je idealno lovište za sve poslodavce budući da je jučer tamo startala osma po redu Shift konferencija – powered by ICT Županija. Važno je napomenuti kako ova konferencija ima ime Shift i prezime – Dev. Jasno je, posvećena je programerima, developerima, svima onima koji to žele biti, i onima koji ih – u Hrvatskoj je to znalo biti i svijećom – traže.

Shift se disperzirao, pa je u Zagrebu krajem prošle godine organiziran i Shift Money (bit će i ove) koji se dotiče financija i tehnologije, no u Splitu je ostala ona srž Shifta – mladi ljudi. Neki bi ih nazvali geekovima. Ma neka ih i zovu. Davno je to prestalo biti pogrdno, dapače, svi ti geekovi danas iznimno su tražena roba. U Split je tako Ivan Burazin, organizator konferencije, suosnivač tvrtke Codeanywhere, doveo ekstra traženu robu u vidu poznatih govornika iz IT industrije.

Značenje diplome

– Geek is new sexy. O da, prošla su ta vremena kada su geekovi izgledali tako nekako prašnjavo. Ovo je zanimanje koje ulazi u sve sfere svjetskog i života i gospodarstva. U Splitu nam je ova dva dana centar, okupili smo iz cijelog svijeta developere koji su dobili prigodu razmijeniti iskustva, učiti od najboljih – kaže nam 24-godišnji Marin Tomičić iz Splita, jedan od sedam ljudi iz organizacije, iz tima od njih 70 koji su potpora dvodnevnoj Shift konferenciji.

Pa nam brzinski, jer ovdje se sve brzo odvija, pobrojava štandove s ponudom softverskih noviteta iz svijeta banaka, turizma, putovanja, tehnologije... Govori da im je intencija animirati veći broj žena u njihov svijet; istina je, naime, da je muškaraca na splitskom Shiftu puno više nego žena. Potvrđuje da su totalno rasprodani, evo prvi put otkad se konferencija pod Marjanom organizira. I kaže još jednu zanimljivu stvar – da, kada iziđeš s fakulteta, to ne znači da si automatski i spreman za rad u ovoj branši.

– Zvuči apsurdno, ali to je istina. Ta ti diploma samo pokazuje da si bio ustrajan, uporan, da si ispunjavao obveze... I to je to. Geekom se drukčije postaje. Bitno ti je samo da imaš volje učiti, učiti, raditi – kaže Marin.

I evo nam odmah primjera za tu tvrdnju: 18-godišnji Splićanina Stipe Lelas maturirao je prije nekoliko dana i istog trena dobio zaposlenje u IT sektoru. Godinama radi na Shiftovima, volontirao je, već se i zaposlio uz školu, a čim ju je i završio, tvrtka Shift u vlasništvu Ivana Burazina, utemeljitelja ovog događanja, ubacila ga je u svoje redove. A Irska, EU, odlazak preko granice trbuhom za kruhom?

Gošća iz Toronta

– Ma kakvi. Ima posla i ovdje, ali treba ga naći. Od prvog srednje ja već radim na Shift konferencijama, a volontiram i na drugim događanjima ovakve vrste. Počeo sam kao dizajner u svijetu digitalnih tehnologija. Nije mi se svidjelo, pa sam se prebacio u programere, ali nije me ni to toliko privuklo, i na kraju sam našao svoje područje, marketing. To je to – kaže nam ovaj 18-godišnjak pred kojim je cijeli IT svijet.

A iz svijeta je u centar svita došla, već drugi put, i 32-godišnja Tiffany Tse iz Toronta. Stručnjakinja je za izradu softverskih rješenja koja pomažu invalidnim osobama u svakodnevnom životu i radi za Shopify. Diplomirala je na umjetničkoj akademiji, bavila se fotografijom, zaintrigirao ju je dizajn, a onda je otkrila novu ljubav i postala developer(ica). Već je osam godina u tom svijetu, predaje studentima, putuje planetom. A ovamo je došla kako bi upoznala ljude, i naravno, učila od najboljih stručnjaka koji su se na splitskom Shiftu pojavili u ulozi predavača.

– Istina je da je ovo, još uvijek, izraženije muški posao. No ne razmišljam o tome, ne gledam se kao žena u muškom svijetu. Razmišljam kao programer, a, na kraju krajeva, uvijek kontaktiram s vrlo ugodnim i pametnim ljudima iz ove branše. Mislim da svatko tko želi učiti ima mogućnost napraviti nešto na ovom polju. Programer se ne rađa, mislim da se on stvara – pojasnila nam je Tiffany.

Presudno pitanje Osmijeh ne silazi s lica Ivana Burazina, mladog Splićanina koji je pod Marjanom pokrenuo Shift konferenciju. A napravio je to slučajno, tako što je na putovanjima od jednog pametnog sudionika IT skupa čuo pitanje: Pa zašto vi to u Splitu ne napravite? I evo ga, napravio je. Doveo je ono najbolje, pozicioniravši ovaj grad na mapi IT događanja. Stvorio platformu na kojoj se brzinom munje dijele informacije, upoznaju ljudi, sklapaju poslovi.

Vjetar u leđa iz Grada i Županije Lijepo je vidjeti da su i Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija dali veliki vjetar u leđa, i konferenciji i onome što ona donosi. I da su obećali i na jučerašnjem otvaranju gurati je i dalje svom snagom, zato jer su svjesni poslovnog značenja ovoga gospodarskog sektora. Naglasili su to i gradonačelnik Andro Krstulović Opara i župan Blaženko Boban, koji su naveli kako i grad i županija rastu, šire se, u svim segmentima, i naravno i u iznimno važnom IT sektoru.