'Skoro svaki vikend potegnem put Dalmacije!': simpatična voditeljica HRT-a otkrila nam je da je na obali pronašla ljubav, ali to nije jedini razlog što se vraća u grad svoje majke...

Morana Kasapović, novinarka Hrvatske radiotelevizije, od prošle jeseni ispituje puls Hrvatske. Dokumentarnim reportažama prikazuje svakodnevicu građana u Lijepoj našoj. U emisiji, koja se i zove "Puls", bavi se različitim društvenim temama, fenomenima i – posebice Šibenikom!

Barem tako (polu)ozbiljno govore Moranine kolegice, s obzirom da materijal za "Puls" nerijetko pronalazi u našem gradu. Ne samo zato što tu ima višak zanimljivih tema. Morana ne pokušava sakriti da je zaljubljena u Šibenik. Grad njezine majke. No, ne veže je samo ona za more i naše kale. Tu je pronašla i ljubav. Zato nisu rijetki vikendi kada ova TV voditeljica i urednica potegne put Dalmacije. Da vidi kako pulsira Šibenik. I obično pronađe novu temu za emisiju.

Tako je bilo i minulog vikenda, kad joj se vikend-odmor pretvorio u – aktivni odmor, kako znaju obično govoriti nogometni treneri.

– Uvijek sama sebi pokvarim izlet u Šibenik! Miješaju mi se emocije i želja da budem profesionalna. Volim raditi teme vezane za Šibenik i ovaj kraj. Tu ne fali zanimljivih, pametnih ljudi, tema… A onda se zapitam zašto sam došla raditi, mogu li barem koji dan guštati!? – smije se Morana.

Ovoga je puta na tapetu bila ekološka tema o plastici u Jadranu.

– Jedan od mojih sugovornika je bio ribar i bivši saborski zastupnik Petar Baranović. Kao čovjek koji je već prije nekoliko godina ukazao na problem plastike u moru. Poklopilo se da su ronioci, predvođeni Emilom Lemcem, protekla dva tjedna čistili šibensko podmorje. Otišla sam i na Zlarin. Prvi hrvatski otok koji se odrekao plastike. S obzirom na to da je to aktualna tema i u Europskoj uniji, koja želi zabraniti korištenje jednokratne plastike, učinila mi se vrlo zanimljiva i za "Puls" – objasnila nam je Morana Kasapović.

Brodarica kao oaza

Kroz "Puls" su već prošle priče o šibenskim pilotima kanadera, snimatelji iz šibenskog dopisništva su dobili nagradu za reportažu koju su snimili za "Puls" o Anti Mrvici... Posebno su zanimljive bile reakcije nakon reportaže o "vatrenim momcima".

– Ne bih to smjela govoriti jer bi se njihove supruge mogle naljutiti, ali nekoliko me kolegica pitalo "kad će ti piloti posjetiti HRT!?" Aludirajući na to da su ne samo vješti u svom poslu, već i zgodni. No, vjerujem da im to samo može biti kompliment. Ta je reportaža imala vrlo dobar odjek. Najviše zbog toga, što su ti momci jednostavno, lijepo i vrlo skromno govorili o poslu koji rade, a koji nije nimalo jednostavan. Meni je ta priča jedna od najdražih u dosadašnjoj karijeri. No, moram priznati da sam bila u velikom stresu dok smo je pravili. Najteže je raditi priču o ljudima iz svoga kraja. Uvijek se bojiš da nešto ne kažeš krivo, da se nešto ne shvati pogrešno, da ne bude grintanja… Međutim, i oni su bili prezadovoljni. Baš sam ih srela prošlog vikenda u Šibeniku. Rekli su mi da su ih nakon te reportaže na HRT-u ljudi počeli zaustavljati na cesti i čestitati im – ponosno će HRT-ova uzdanica.

Dio kadrova iz priče o pilotima snimljen je na Brodarici. Tamo, gdje se nalazi Moranina obiteljska kuća.

– Zagreb doživljavam kao mjesto gdje radim, a u Šibeniku, zapravo, živim. Sve lijepo što mi se događa, svi najdraži ljudi u tom su gradu. Majka, dragi (op.a. Krešimir Krnić, sudac Općinskog suda u Šibeniku), prijatelji… Svi životni problemi su vezani za Zagreb! Zato na poslu imam kalendar, na kojemu, poput vojnika, križam dane i računam kada ću u Šibenik. Tu sam u prosjeku svakih petnaest dana. Životne planove i raspoloženje može mi pokvariti jedino zatvoren Maslenički most – šali se naša sugovornica.

Kada je u Šibeniku, odnosno na Brodarici, poznato televizijsko lice najčešće ćete vidjeti na trima lokacijama.

– U "Fjaki", "Vagabundu" i "Vintageu"! To su tri kafića, gdje ćete me jamačno sresti. Tamo se najbolje osjećam. Na Brodaricu dolazim još od devete godine, ali mi je majka, zapravo, Vrpoljka. U Vrpoljcu sam, kako kažu Šibenčani, kao mala stukla sva koljena! Prije toga sam živjela u Banjoj Luci, odakle mi je otac. No, mama je poželjela sagraditi kuću u svome rodnom kraju, pa smo odabrali Brodaricu, koja je, za razliku od Vrpolja, na moru. Jedino more koje poznajem je ono brodaričko – emotivno će Morana.

Grad izgleda sve bolje!

Ne biste vjerovali, ali jedan od razloga zbog kojih Morana Kasapović dolazi u Šibenik su i dobra zabava, koncerti i noćni izlasci. Prošloga vikenda susreli smo se i na koncertu grupe "Pavel". O Šibeniku i životu u njemu, očito, ima puno bolje mišljenje nego dobar dio Šibenčana!

– Ma, Šibenik se baš probudio. Grad se razvija, izgleda sve bolje i bolje. Kad god nekome kažem da idem u Šibenik, svi reagiraju u stilu "taj je grad super". Dakle, nije to samo moje osobno mišljenje. Zato mi, međutim, nitko od Šibenčana ne vjeruje kad kažem da mi tu ama baš nikad nije dosadno. Vjerojatno i zato što Šibenčani vole živjeti u Zagrebu, što baš i ne razumijem, ali dobro… Istina je da Zagreb nudi puno mogućnosti. No, znate što vam se dogodi. Kad imate puno opcija, onda se ne opterećujete mišlju da to morate iskoristiti pošto-poto. Kažem sebi "otići ću sutra, prekosutra, za pet dana…".

A na koncu ne odem nigdje i ništa od ponuđenoga ne iskoristim! Druga stvar, u Zagrebu je postalo naporno živjeti zbog gužve. Gdje god idete, izgubite previše vremena. I energije. A kad se konačno vratite u svoj kvart, ne da vam se ponovno ići negdje u grad. U Šibeniku je obrnuto. Kad se nešto nudi, glupo je to ne iskoristiti. Primjerice, koncerte na Tvrđavi svetog Mihovila, predstave u kazalištu… Pa, svi najbolji koncerti, koje sam u posljednje vrijeme odslušala, bili su u Šibeniku: Gibonni, 2Cellos, S.A.R.S.... U Zagrebu nikoga od njih nisam slušala – ističe Morana.

Simpatična novinarka HRT-a otvoreno nam je priznala i kakvi su joj životni planovi.

– Moja je namjera preseliti u Šibenik. Doći živjeti tu jednoga dana. Do tada će grad, nadam se, izgledati idealno. Kad se izgradi sva potrebna infrastruktura. Moja je želja samo da turizam, koji, također, evidentno raste, ne ode u ekstrem. Da nas ne zaguši, kao neke druge gradove na našoj obali – smatra Morana Kasapović.

'Uvijek kontra'

A dok ne promijeni adresu, gledat ćemo je i dalje na nacionalnoj dalekovidnici. Novinarka, koja se najdulje zadržala u redakciji vanjske politike, od prvoga dana lipnja iz informativnog programa prijeći će u novu redakciju.

– Selim se u zabavni program HRT-a! I to vam je ekskluzivna informacija. Inače, kad me pitaju gdje mi je bilo najljepše, uvijek kažem da je to talk show "Uvijek kontra". U tom sam se formatu najbolje snašla. S dvojicom Igora – Mandićem i Zidićem. Bilo je čast raditi, družiti se, provoditi vrijeme s takvim ljudima, intelektualcima. Ideja je bila da to bude pametan, informativan, ali i zabavan talk show. A s njima to nije bilo teško izvesti.

"Puls" je zanimljiv, ali i vrlo težak projekt. Radim ga u suradnji s Majom Tokić, urednicom projekta. Ona je, inače, Splićanka, pa je, eto, i tu na djelu dalmatinska veza! Naradile smo se ove godine i ona, i ja, pa jedva čekam godišnji – otkrila nam je Morana.

Na zadnje pitanje druži li se s ne baš malom šibenskom kolonijom na HRT-u dala nam je zanimljiv odgovor:

– Sa Šibenčanima se najviše volim družiti u Šibeniku! Posao je posao, a zabava je zabava – za kraj će Morana Kasapović.