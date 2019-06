Marija je dalmatinska 'kraljica slastica', a unosan biznis ova je majka troje djece stvorila iz ničega: otkrila nam je svoje glavne recepte, morate ih isprobati

Zašto sam se odlučila za poduzetništvo, i to sa slasticama. Pa, oduvijek me je privlačilo slastičarstvo i za Božić u mojoj kući nikad nije bilo manje od 10 do 15 vrsta kolača. Uvijek sam voljela nešto mutiti i slobodno vrijeme provoditi s mikserom – prisjeća se Marija Granić, 36-godišnja Makaranka, sretno udana u Bašku Vodu, i majka troje djece. Marija je sada najpoznatija po svojim "Marijinim slasticama", koje se spominju i hvale na svakom kantunu Makarske rivijere, a prije kolača se bavila posve drukčijim poslovima.

Već sedam godina ima obiteljsku vilu u Baškoj Vodi, otvorila je kozmetički salon u kojem je i sama radila pedikuru, manikuru i masaže, a u jednom razdoblju života, čak, vozila je goste na aerodrom. Na početku, kada su suprug Lovre i Marija tek otvorili svoju vilu "Pallomu" radili su isključivo s agencijskim gostima.

Odlazak u školu

– Tu nije bilo baš mogućnosti pokazati se u najboljem svjetlu po pitanju hrane. Nakon pet godina krenuli smo privatno, bez agencija, i tu sam vidjela svoju priliku da se pokažem u slatkom svjetlu. Suprug me je pitao želim li raditi kolače za naše goste? Odgovorila sam mu da znam raditi onako kao naše bake i mame, no, ako ću nešto drukčije i modernije, onda bih trebala završiti školu slastičarstva – govori Marija o početku svoje slastičarske avanture.

Tako je i bilo... Prije tri godine u Splitu je završila školu za slastičara "Oliva Allegra", a u međuvremenu je svom životopisu dodala i edukacije Gourmandise u Zagrebu, inače specijalizirane za pripremu francuskih slastica.

– U svemu što radite u životu najbitnija je ljubav. Tako i u mom poslu, bez ljubavi prema slasticama i kuhanju općenito, sigurna sam, uspjeh bi izostao. Osim toga, presudna je bila i podrška obitelji koja je od samih početaka sveprisutna i bezuvjetna, vjera u sebe, stalno educiranje, učenje i istraživanje novih stvari. Sada, nakon tri godine intenzivnog rada, mogu reći da su "Marijine slastice" postigle možda i veći uspjeh nego što sam očekivala u tako kratkom razdoblju. Najbolji pokazatelj su povratne informacije mojih klijenata. Kada dobijem pozitivne kritike i pohvalu, zahvalna sam što sam im zasladila i uljepšala važne trenutke, kao što su vjenčanja, rođendani i godišnjice – veli naša sugovornica i dodaje kako uspjeha ne bi bilo da nije uskakala obitelj.

Ljubav i upornost

Na početku, naravno, bilo je svega, od neuspjelih torti i nejestivih kolača koji su završavali u kanti za smeće, do toga da su članovi uže i šire obitelji zbog ljubavi prema Mariji morali sve to degustirati.

– Bilo je tu i propitivanja sebe je li meni to sve trebalo, sumnji u vlastiti uspjeh i sličnih stvari normalnih za svakog čovjeka. No, upornost me je tjerala da svaki dan, a tu se ne šalim kada kažem svaki dan, pokušavam iznova napraviti sve te slastice i tako stalno dok ih nisam dovela do savršenstva. Ljubav, volja i upornost u konačnici su me gurali naprijed. Na greškama se uči, a moje greške i upornost na kraju su se i isplatili. Svjesna sam da svaki novi početak donosi potencijalni rizik, ali kada i njega prihvatiš kao mogućnost i odbaciš strah, onda je uz sve već navedeno uspjeh najčešći ishod – naglašava glavna junakinja naše priče, koja i drugima poručuje da se ne boje ostvariti svoje snove.

– Biti će sigurno puno spoticanja, možda će ih i okolina sputavati, pitat će sami sebe što im je sve to trebalo, možda će biti i pokoji nož u leđima... No, jednom kada krenu i osjete koliko ih ono što rade ispunjava, znat će da ne smiju odustati. Postavite realne ciljeve u skladu sa svojim mogućnostima. Znanje je jedini kapital koji ti nitko ne može oduzeti i zato kad mislite da više ne možete – e, tada baš najviše morate! – poticajno će mlada slastičarka, koja kaže da je sretna osoba i da ima ispunjen život u kojem je ostvarila svoj san.

Lovre mi je apaurin

Ne voli govoriti o vlastitim sposobnostima i više se drži one da njezina djela, odnosno proizvodi govore za nju. Ipak, na naš nagovor otkriva poduzetničke osobine koje posjeduje i formulu svoga uspjeha.

– Prije svega potrebno je jasno postaviti ciljeve koje želimo ostvariti, imati jasnu viziju i stremiti prema njezinu ostvarenju. Nadalje, posvećenost cilju upornošću i napornim radom, puno odricanja i ulaganja, pri tome ne mislim samo na financijska. Također, ne smije izostati ni kreativnost, isto kao ni inovativnost – kaže Marija, kojoj ni od čega spomenutog ne nedostaje. Posebno ne kreativnosti, koja iz ove mlade i zanimljive, te nadasve svestrane žene pršti. Važno joj je da u sve što je naučila na edukacijama unese nešto novo, nešto svoje i da dade svoj završni "touch" svemu što radi.

Posao joj se iz dana u dan sve više širi, sada se njezine slastice nalaze na jelovnicima nekoliko makarskih restorana i hotela, i u njezinoj vili "Palomi" gdje je sve i počelo. U međuvremenu je Marija zaposlila i radnicu, koja joj pomaže da se sve slastice na vrijeme pripreme.

– Posla i rada se ne bojim, međutim najvažnija mi je kvaliteta i nikad neću dopustiti da kvaliteta pati zbog kvantitete. Imam dosta posla, sve zasad stižem uz pomoć žene koja je snage i brzine kao i ja. Daj Bože, da dogodine bude još posla, pa da mogu zaposliti još jednu ženu. Volim i uživam u tome što radim, suprug Lovre je moja bolja polovica i moj apaurin – smije se Marija i dodaje da je ona za razliku od supruga tempirana bomba.

Marijina veselost i vrckavost manifestira se i kroz odjevne kombinacije kojima privlači poglede brojnih, a ove dvije karakteristike primjetne su i na slasticama koje su uvijek neobično i unikatno dekorirane. Baš zato, a i zbog božanstvenog okusa, "Marijine slastice" su najbolje na Rivijeri.

MOJI RECEPTI AMARETO CHEESCAKE



150 g McVities keksa

100 g amareto keksa

10 g maslaca

Kekse usitniti, sve pomiješati i staviti u kalup veličine 24-26 centimetara.



Krema

375 g ABC ili Philadelphia sira

400 ml vrhnja

200 g milerama

10 g želatine

150 g bijele čokolade

50 g šećera u prahu



Priprema

Otopite želatinu. Zagrijte 100 ml vrhnja i kad provrije dodajte želatinu. U drugih 100 ml otopite čokoladu. Miksati sir, mileram i šećer dok ne postanu pjenasti. Dodati otopljenu čokoladu i želatinu. Slagati pola smjese na kekse i ostaviti da se stisne te posuti mrvljenim keksima. Na to dodati drugu polovicu kreme.

LEMON TART Prhko tijesto



400 g brašna

160 g šećera u prahu

60 g bademova brašna

4 g soli

240 g maslaca

80 g jaja

Spojite maslac sa suhim sastojcima i soli. Dodajte jaja i ostavite na hladnome. Razvaljajte tijesto na debljinu od 2,5 mm. Utisnite tijesto u obruče za tartove i ostavite da se odmori. Pecite 15-20 minuta na 160 stupnjeva.



Krema od limuna

60 g maslaca

4 korice limuna/limete

300 g cijelih jaja

300 g šećera

299 g soka od limuna



Priprema

Zagrijte limunov sok i koricu. Miksajte jaja i šećer. Od ovih sastojaka skuhajte kremu na način kako se kuha slastičarska krema. Dodajte maslac i kremu raspodijelite preko tarta. Pecite 3 minute na 180 stupnjeva.



Za kraj pripremite Swiss meringu...

SWISS MERINGA



200 g bjelanjaka

200 g šećera u prahu

Šećer u prahu dodajte u bjelanjke. Dobro izmiješajte. Stavite na vatru i kuhajte do 50-62 stupnja topline. Dobro izmiksajte.