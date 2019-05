Karizmatičan je i šarmantan, a u pozadini manipulator koji vam može uništiti život: testirajte ove simptome i prepoznajte vrstu partnera od koje treba bježati

Obično su takvi ljudi – samo na prvi pogled – savršeni.

Oni su samouvjereni. Karizmatični. Nevjerojatno šarmantni. Njihova mana nije samo zadovoljstvo svojom slikom koju vide u zrcalu, u pozadini je manipulativna osoba koja vam može oduzeti dostojanstvo i samopoštovanje.



Zato proučite znakove koji će vam pomoći da takvu osobu prepoznate na vrijeme.

1. Nedostatak empatije

Što ste prijazniji prema njima, oni su grublji i drskiji. To je karakterističan znak narcisoidne ličnosti. U ljubaznosti i dostupnosti osobe vide slabost koju mogu upotrijebiti za napad – ignoriranje njihova stava ili načina razmišljanja, a onda se hvale kako su vješto demantirali sugovornika i dokazali svoju superiornost.



To zadovoljstvo u verbalnom okršaju je koncentrat njihova nedostatka svake empatije.

2. Kažu da ste savršeni

Njihovi izrazi ljubavi ponekad izgledaju kao bombardiranje emocijama, ali to je samo način na koji žele utjecati na osobu da postane ovisna o njima i da se počne oslanjati na njihovu dobronamjernost i ljubav. Kad su u lovu, ulažu mnogo truda.



No, kada pokažete da ste i vi ispod kože čovjek s emocijama, onda se priča okreće. Tada vas, kad god je to moguće, upozoravaju kako ste zapravo nesavršeni.



Ponižavanje, sramoćenje, pretjerane reakcije – najčešće tišina i uskraćivanje pažnje, čak i na najmanji nesporazum koji ih uzruja reagiraju bujicom emocija i pretjeranom svađom, u kojoj ste uvijek krivi – vi.

3. Ne poznaju tuđe granice

Oni ne razumiju gdje su granice drugih ljudi. Budući da je najvažnija njihova riječ, oni su nepogrešivi i ruše sve granice bez ikakva obzira.



U vezi, uvijek inzistiraju na onome što se njima čini ispravnim. Ako priznate da se bojite visine, odvest će vas prilikom sljedećeg susreta na skok padobranom. Ako im potvrdite da pokušavate prestati pušiti, odmah će vam pripaliti cigaretu.



A kada ih ostavite same kod kuće, njuškat će po vašem životu i pokušavati otkriti tajne koje mogu upotrijebiti protiv vas.

4. Oni lažu

To nisu samo dramatične laži. Otkrit ćete da lažu o svemu, samo da bi svoj, inače potpuno neprimjetan život, predstavili većim nego što stvarno jest. Lažu o broju bivših partnera, zaradi, o filmovima koje su gledali, o koncertima koje su posjetili, o trivijalnostima za koje ne možete ni razumjeti zašto o njima lažu.



U početku lažu da ih zanima baš sve što i vas zanima, što je još jedna manipulativna taktika.

5. Imaju česte napade bijesa

Nisu to mali temperamentni ispadi, već napadi stvarnog, gotovo nekontroliranog bijesa, u kojem se koriste teške uvrede, osude i poniženja. Razlozi za takve napade su obično kritike koje doživljavaju kao zlokobne napade na sebe.



Za njih je, primjerice, ozbiljno uvredljiva kritika samo ako im spomenete da su vas povrijedili. Budući da su uvjereni da su savršeni, uopće ne razumiju da mogu učiniti bilo što loše – uključujući i to da vas mogu povrijediti.