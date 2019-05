Ćiro Blažević 'napao' našeg novinara: Ti si partizan i provokator!; Otkrio nam je da je posjetio bjegunca Mamića: Izgrlio sam ga, postat će svećenik, cijeli se dao u vjeru...

S trenerom svih trenera nikad nije dosadno. Otkako se Ćiro Blažević uključio u kampanju Samostalne demokratske srpske stranke za Europski parlament i istrčao na medijsko-politički teren, mnogi igrači obrušavaju se na njega u niskom startu.



U komentarima su mu, umjesto "Ćiro pederu", pisali "Ćiro Srbine", ali starog vuka to nimalo ne brine jer ni jedno ni drugo, kaže, nije uvreda.

Tvrdi da je snimajući spot htio poslati poruku da je dosta mržnje, ali je umjesto zahvale i razumijevanja dobio – osmrtnicu. Umalo se i nas dvojica posvađasmo kad sam ga upitao je li mu Pupovac platio za spot.



"Mali, nemoj me zaje...at", odbrusio mi je, uljudno pozdravio i poklopio slušalicu.

Popio sam kavu, malo pričekao da se balun "ispuše" i opet nazvao.



"Nemojte Ćiro na sina vikat, evo, hoćemo li ponovno...", udario sam ligadinu i ipak ga u konačnici odobrovoljio za razgovor, u kojem smo na brzinu protresli sve i svašta.

– Sine, opraštam ti, ajde, pitaj što te zanima.

Je li vas Milorad Pupovac nagovarao da se pojavite u spotu?

– Nije. Zašto bi me nagovarao? Odmah sam pristao.

Većini poznatih se plati za sudjelovanje u spotovima.

– Ma daj, nemoj me vrijeđati. Ja se nikad nisam prodao niti ću, jer čim uzmeš pare onda si gotov, nisi slobodan i drugi dirigiraju s tobom. Pare uzmi za svoj rad, ali ne za svoja uvjerenja. Ljutiš me sine.

Pa ne ljutite se, pitam...

– Ma ja sam se 55 godina borio da bih bio slobodan i mogao reći što mislim, što će meni Pupovac ili bilo tko plaćati za moje stavove. Ja sam to napravio jer sam htio.

Je li vam žao što vas HDZ nije zvao?

– Nije, vjerojatno im ne trebam za takvu vrstu promidžbe. Pupovac je imao taj refleks, nazvao me i to je to.

A da vas je zvao HDZ?

– Pa naravno da bih se odazvao, to je moja stranka, još od vremena pokojnog predsjednika Tuđmana.

Još ste član HDZ-a?

– Jesam, zašto ne bih bio. Plaćam članarinu. Do smrti ću biti član.

Vrijeđaju vas zbog spota.

– Ne dira ti to mene, sine, meni je jedino žao kad vrijeđaju moje prijatelje i druge Srbe koji su ravnopravni građani ove zemlje. Ja nikoga ne dijelim po nacionalnosti, vjeroispovijesti, bio on Bošnjak, Srbin, musliman ili pravoslavac.



Zločinci moraju odgovarati, ali što je kriv tamo neki lojalni Srbin, građanin Hrvatske i zašto ga se mora vrijeđati i pljuvati. To nikad neću razumjeti i srce me zaboli kad vidim kakve strahote pišu po zidovima i što izlazi iz usta nekih pojedinaca.

Zbog čega se to događa?



– Ma ljudi su nesretni, gladni, skupljaju boce, pa onda svoje nezadovoljstvo projiciraju prema Srbima. I to nije u redu. Da je bolji standard, bilo bi i puno manje ovakvih incidenata. Imamo svoju domovinu, nema rata, moramo svi skupa živjeti i onda mi nije jasno zašto i odakle ovolika mržnja. Čovjek treba drugom čovjeku biti čovjek, a ne vuk.

Ima li danas puno vukova?

– Puno i previše. I žalostan sam zbog toga. Ne sviđa mi se ova atmosfera danas.

Ljudi onda ne shvaćaju zašto ste vi snimili spot.

– Nažalost, umrijet ću, a ljudi još neće shvatiti zašto sam to napravio.

Napravili su vam i osmrtnicu?

– Hvala im. To je velika čast imati osmrtnicu dok si živ. Nasmijali su me, a ne uvrijedili. Moja je savjest mirna, sine.

Znači brzo zaspete?

– Ma je k...c, dok ne popijem tabletu nema sna.

l kako provodite dane?

– A živim od nostalgije. Prisjećam se i vrtim filmove. Znaš, malo razmišljam kako sam u prošlosti bio baš blesav nekad, ali nije bilo zla u meni.

Jeste se vidjeli i čuli sa Zdravkom Mamićem?

– Jesam.

Gdje?

– Nakon što je u Mostaru bila promocija knjige Zlatka Dalića, otišao sam ga posjetiti u Međugorje.

Kako vas je dočekao?

– Izgrlili smo se i napričali se.

Izgrlili ste se, a kažete da vam je toliko zla nanio u prošlosti.

– Uvijek kažem da sam ja njemu mladost učinio lijepom, a on meni starost ružnom. Ali Ćiro ne udara ljude dok su na koljenima. A Mamiću se mora priznat da je obogatio jedan siromašni Dinamo, pretvorio ga u Juventus.

A obogatio je i sebe?

– A zato sada plaća.

Kako se on nosi s ovim svime?

– On se skroz okrenuo Bogu i vjeri, ja mislim da će on na kraju završiti kao svećenik. Njega vam je, kao i mnoge druge u teškim vremenima, spasila vjera.

Morao je biti svjestan da se neće tako lako izvući...

– Ne znam što je bilo u njegovoj glavi, ali dok su ljudi na podu ja ih neću mlatiti. Mamiću sam se suprotstavljao kad je bio najjači, a sada smo se zagrlili ko najveći jarani.

Što mislite o Kolindi?

– Sve najbolje, hrvatska kraljica. Pa pogledajte kako su je dočekali u Kanadi, kako je vole. Ona je prava ambasadorica Hrvatske.

A što kažete na njezine kritičare...

– Mogu im samo reći da sviraju k...u. I recite mi što joj to zamjeraju.

Ali, evo, među ostalim, da je maknula Titovu bistu, a Tuđman ju je tamo postavio.

– I neka ju je maknula. Ali, zašto pričati o prošlosti. Khm, ti si sigurno dijete partizana.

Jesam.

– I neka si, ali pustimo, sine, prošlost.

E, da, zaboravio sam pitati: spominjete da ljudi kopaju po kontejnerima – je li vaš HDZ tome kriv?

– Ti si partizan i volim te zbog toga, ali ja ne mogu protiv HDZ-a i svojih. HDZ nam je stvorio državu i donio toliko dobra.

Dobro, ne možete, ali tko je kriv što ljudi kopaju po kontejnerima?

– Imamo Vladu koju vodi HDZ i mislim da idemo u dobrom smjeru i da će biti bolje.

Što mislite o pozdravu Za dom spremni?

– Boli me k...c, dokazali su da je ustaški, okrenimo se budućnosti. Kakve veze "Dom spremni" ima s ekonomijom, zapošljavanjem. Mi se bakćemo s p.........a umjesto s realnim problemima.

A biste li vi pozdravljali tim pozdravom?

– Evo njega opet s provokacijama, ne odustaješ ti sine. Ne bih pozdravljao tako, nije to moj pozdrav. Pustimo to, neću više o tome.

Ok, pustimo. Je li Zlatku Daliću bilo pametnije da je nakon Svjetskog prvenstva otišao iz reprezentacije.

– Je, i ja sam mu to savjetovao.

Što ste mu konkretno rekli.

– Rekao sam mu "ajde po lovu, ovdje će te na prvi neuspjeh napasti i zaboravit će na sve dobro". Ali on nije htio, stavio je patriotizam ispred novca. I zato mu svaka čast. Ja sam mu savjetovao ono što bi bilo najbolje za njega, ali on to nije htio.

Je li izgubio puno novca?

– Nakon Svjetskog prvenstva je mogao uzeti klub koji je htio i reprezentaciju, platili bi ga milijune eura, dakle puno više nego što će dobiti od naše reprezentacije. A on nije htio. To je karakter.