Žarulje koje dominiraju kućanstvima odgovorne su za probleme s vidom nakon 50-e, kompletno uništavaju kvalitetu sna, a posebno su na njih osjetljivi najmlađi

Zadnjih godina LED rasvjeta gotovo da je u potpunosti istisnula upotrebu klasičnih "žutih" žarulja. Ne samo da se u svome početku izreklamirala kao povoljnija i ekološki održivija, već se donedavno smatralo i da je efekt bijelog svjetla s plavkastim nijansama zapravo blagotvorniji za ljudsko oko.

No otprilike u trenutku kada su milijuni korisnika prešli na LED, krenuli su napisi u medijima kako je takva vrsta žarulja, u stvari, štetna. Neki to još uvijek nazivaju "zabludom", no posljednje istraživanje moglo bi ukazivati da LED zaista može naštetiti retini ljudskoga oka, piše CNN.

I ne samo to, u izvještaju provedenom u Francuskoj, tvrde kako se žarulje koje se na veliko kupuju i koriste u većini domova u Europi isto tako "petljaju" u naš bioritam i uvelike nam mogu poremetiti kvalitetu sna.

Francuski ANSES javlja tako da uistinu postoje "fototoksični efekti" LED žarulja - dugotrajna izloženost visoko intenzivnome plavome svjetlu iz takvih izvora uzrokuje kasniju degeneraciju žute pjege, male točke smještene blizu centra mrežnice oka. Vodeći je to uzrok gubitka i smanjenja kvalitete vida kod ljudi u dobi iznad 50 godina, stoji u izvješću.

Što se tiče zaštite od utjecaja plavoga svjetla, postoje razni anti-refleksni slojevi na ekranima računala i mobitela, kao i varijante koje se ugrađuju u naočale, no iz ANSES-a tvrde kako još nije dokazano može li to spriječiti utjecaj koji svjetlo ima na kvalitetu sna.

O čemu je zapravo riječ? Iako ljudska rožnica ima dobru UV zaštitu, slabije blokira plavi spektar upravo zbog prodornosti plavih nijansi koje možda imaju manju duljinu nego ona žuta i crvena svjetla, ali zato mnogo veću energiju i prodornost. Proirući dublje u oko, plavo svjetlo može tako oštetiti nježnu žutu pjegu, pa uzrokuje njene kasnije degeneracije.

No postoje i razlike između intenziteta i vrste LED lampi; "topla bijela" koja se uglavnom i koristi u kućanstvima ima nižu "fototoksičnost" od primjerice džepnih baterija, iznimno štetnih automobilskih farova pa i nekih igračaka koje sadrže intenzivna plava svjetla - riječ je o "hladnijim" plavim nijansama.

U jeku izvještaja koji u pitanje dovodi praksu korištenja LED svjetala, javili su se i neki koji "poremećaj bioritma" kao izravnu posljedicu boravka u prostorima osvijetljenima ovim načinom tumače na drugačiji način - rana su istraživanja, naime, pokazala, kako izloženost LED svjetlima usred dana pridonosi poboljšanoj aktivnosti na poslu i povećanoj učinkovitosti, kaže oftalmologinja Janet Sparrow za CNN.

No stručnjaci se slažu u zaključku kako je više istraživanja na ovu temu potrebno - naposlijetku, radi se o nečemu što utječe na zdravlje brojnih ljudi na svijetu koji su se odlučili prijeći na ovaj način rasvjete. Neki znanstvenici predlažu ono što bi, tvrde, bilo optimalno rješenje - sistem rasvjete koji mijenja način i jačinu tijekom dana.

Zaključk ANSES-a je pak da bi svakako trebalo umanjiti količinu izloženosti plavome svjetlu - djeca i tinejdžeri čije oči još uvijek ne mogu u potpunosti filtrirati takvu vrstu svjetla, posebno su osjetljiva skupina. Smatraju i da je posebno važno umanjiti intenzitet LED žarulja u automobilskim svjetlima.