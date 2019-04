Ne znate kako dijete 'skinuti' s ekrana mobitela? Ako prekorače ovu dnevnu dozu, vrijeme je da priznate problem: donosimo par važnih savjeta za roditelje malih 'ovisnika'

Činjenica je da djeca svih uzrasta sve više vremena borave uz tablete, pametne telefone i prijenosna računala, što sigurno nije dobro za njihovo zdravlje i razvoj. No, roditeljima, čak i kada su svjesni da s druženjem ove vrste ne treba pretjerivati, teško je odrediti kako uspostaviti ravnotežu.

Uređaji poput pametnih telefona, tableta i televizora imaju mnoge prednosti za djecu. Oni ih informiraju o svijetu, pomažu im da ostanu u kontaktu sa svojim prijateljima, što znači da su društveno aktivniji, a igranje igara može im pomoći da razviju svoje motoričke sposobnosti. Ali svi oni imaju i svoje nedostatke.

Naime, djeca mogu putem društvenih mreža biti izložena snažnom pritisku da izgledaju ili da se ponašaju na određeni način, mogu biti izložena sumnjivom oglašavanju ili nekom neprikladnom sadržaju. A, uz to da ih ekrani ohrabruju da se druže, previše vremena provedenog u sobi gledanjem u ekran može učiniti upravo suprotno i naškoditi njihovom društvenom razvoju.

Druge potencijalne nuspojave uključuju poremećeni san, nedovoljno vježbanje i opasnost od zanemarivanja školskih zadataka i obveza. Prema jednoj studiji, djeca koja su gledala televiziju više od dva sata dnevno imala su viši krvni tlak, što je povezano s zdravstvenim problemima kao što su kardiovaskularne bolesti kasnije u životu.

Internet Matters, neprofitna skupina posvećena sigurnosti djece na internetu, nudi savjete o vremenu koje se provodi uz zaslone i o drugim pitanjima oko kojih bi roditelji mogli biti zabrinuti, uključujući internetsko zlostavljanje, društveno umrežavanje i igre.

Prema Američkoj pedijatrijskoj akademiji, djeca ne bi trebala biti izložena elektroničkim uređajima prije nego što navrše 18 mjeseci, a onda samo pod strogim nadzorom. Trebaju gledati samo kvalitetne programe za njihovu dobnu skupinu.

Djeca od dvije do pet godina ne bi trebala više od sat vremena korisiti ove uređaje dnevno, ali i uz to potrebno je sadržaje koje gledaju odabrati tako da budu prilagođeni uzrastu i da to budu kvalitetni sadržaji. Školska djeca i stariji trebaju uskladiti upotrebu ovih medija sa drugim navikama zdravog ponašanja.

Spavanje je važno

Stručnjaci ističu važnost dovoljno dugog i kvalitetnog sna, koji je nužan za pravilan rast i razvoj djece. Stoga, ostavite pametne telefone i sve druge elektroničke uređaje izvan spavaće sobe kad je vrijeme za spavanje.

Dijelite razumno

Razgovarajte s djecom o dijeljenju fotografija i informacija na mreži i načinu na koji se ponekad manipulira fotografijama i riječima. Roditelji i skrbnici nikada ne smiju pretpostavljati da su djeca sretna što se njihove fotografije dijele po mrežama i trebaju razmišljati da fotografije njihove djece mogu 'odlutati' i biti upotrijebljene na kriminalan način. Stoga, samo iznimno šaljite fotografije svoje djece i njih upozorite na moguće zloupotrebe. Za sve sadržaje koji vam se učinu sumnjivim, ne prenosite ih!

Obrazovanje je važno

Pobrinite se da vi i vaša djeca budete savjesni i da se pridržavate pravila koje je škola utvrdila/preporučila oko vremena koje se preporučuje provoditi uz ekran.

Ne zaboravite na kretanje

Svatko bi trebao uzeti pauzu nakon nekoliko sati sjedenja ili ležanja ispred zaslona. Dobro je ustati i malo se prošetati. Roditelji se trebaju potruditi da djeci usade ovu naviku.

Sigurnost na cesti

Savjetujte djecu da ne koriste zaslone dok prelaze cestu ili se bave aktivnostima koje zahtijevaju njihovu punu pozornost.

Razgovor pomaže

Razgovarajte sa svojom djecom o korištenju zaslona i onome što gledaju. Promjena u ponašanju može biti znak da su uznemireni - pobrinite se da znaju da uvijek mogu razgovarati s vama ili drugom odgovornom odraslom osobom ako se osjećaju nelagodno zbog korištenja zaslona ili društvenih medija.