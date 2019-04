'Ispada da sam ja za potkornjak, ovo je pokušaj hajke!': pitamo vas je li se HTV-ov reporter izblamirao ili je bio duhovit?

Možete ga voljeti ili ne, govoriti ovakav je, onakav je, ali jedno je sigurno – splitski reporter HRT–a Šime Kovačević svojim "lajvovima" za javnu televiziju zna često izazvati prašinu i uzbuditi nemirne duhove.

Posljednji put dogodilo se to 1. travnja kada je Splićanin tijekom Regionalnog Dnevnika napravio javljanje s Marjana koje je na društvenim mrežama pogledano gotovo sto tisuća puta i izazvalo tolike reakcije da su neki napisali kako će zbog ovoga prestati plaćati pretplatu HRT-u.

I novinar i HRT osramotili se intervjuom s potkornjakom koji je trebao biti prvoaprilska šala: potpuno besmislen tv prilog zgrozio Splićane i širu javnost

– Sada nešto posve drukčije. Iako se vjerovalo da sanacija park-šume Marjan, koju je napao nametnik potkoranjak, dobro napreduje, čini se da ne ide sve prema planu. Na Marjanu su, naime, pronađeni divovski primjerci potkornjaka. Šime, kako to?, upitala je reportera voditeljica Mirjana Posavec.

Šime je potom rekao da je pronašao kraljicu potkornjaka koju je zatekao na ljetovanju u Splitu. Potom u kadru vidimo zamaskiranu osobu pokrivenu crnom maskom kukca kako govori: Ovdje me svi vole, nikome ne smetam. Nešto kasnije reporter je "ugostio" i izvanzemaljaca iz Avatara koji je došao obraniti Marjan od nametnika.

Neukusna prvotravanjska šala ili pak dobra fora – ostavljamo vama na prosudbu.

Nema sredine kad je Šime u pitanju, za kojeg je svojedobno urednica ugasle HRT-ove emisije Hrvatska uživo Maja Sever kazala da je brend te televizije.

– Svima je to bila dobra baza, a ovo je pokušaj hajke, jer kad pročitate komentare vidite da je 70 posto ljudi za mene, znaju o čemu govorim. Zato me sve to ne pogađa, ali ne mogu razumjeti da su neki ljudi u Hrvatskoj cijepljeni od humora, sve mora biti mrtvo ozbiljno.

Svatko me ne može voljeti, to je normalno. Ipak, nisam očekivao da će neki kolege novinari koji se bave istim poslom, okrenuti tu priču da bi napravili senzaciju. Negativni komentari na društvenim mrežama dolaze od onih koji se ne potpisuju pravim imenom i prezimenom i skrivaju se iza raznih slika poput one Dina Dvornika.

To su gotovo uvijek iste osobe, nemaju pametnijeg posla u životu ni muda da kažu tko su – bez dlake na jeziku će Šime.

– To javljanje se skroz izokrenulo jer sam prvi novinar koji je prije tri godine u emisiji "Imam problem" zajedno s Minjom Cvetkovićem i Brankom Potkrajčićem ukazao na štetu potkornjaka.

Napravio sam afirmativni prilog o tome kako marjanska šuma propada. Svi su govorili kako nema opasnosti, a stabla su propadala. Sad po ovoj priči ispada da sam za potkornjak što je suludo – kaže reporter kojem su neki tog 1. travnja zamjerili i javljanje u emisiju "Dobro jutro, Hrvatska".

Tada je stilistica jednog modnog brenda uredila gospodina imena Marjan, a kad je Daniela Trbović Šimi kazala da opet "privatiziraju eter", to se protumačilo kao pokušaj reklamiranja modnog brenda.

– Ma kakvi, opet krivo! Daniela i ja smo kliknuli od prvog dana. Ljudima je to toliko simpatično da me stalno pitaju kada ću je "skuvat". Na kraju tog javljanja sam rekao: "A najveći pozdrav mojoj Danieli", pa je ona na to dobacila kako opet privatiziramo eter.

Šime je već 21 godinu dobro poznato lice HRT-a, a tijekom njegove karijere bilo je dana i koji mu nisu ostali u lijepom sjećanju. Primjerice, kad mu je za garniture ravnatelja Gorana Radmana zabranjeno javljanje uživo u "Dobro jutro, Hrvatska".

– Jednog sam dana došao na posao da bi mi na porti rekli kako se taj dan ne javljam uživo. Portirka je to znala prije mene. Ta je cenzura trajala oko godinu i pol dana. Najviše me pogodilo što tadašnja urednica emisije nije imala hrabrosti da mi to sama kaže u lice – odlučno će Kovačević, svjestan da i nakon toliko godina provedenih na televiziji uvijek ima mogućnosti za napredovanje, u smislu boljeg izgovora, stava, držanja...

Ipak, ono što mu se ne može osporiti jest da tremu pred kamerama nikad nema, a na njemu ćete uvijek uočiti osmijeh od uha do uha.

– Želim gledateljima pokazati, pogotovo ujutro, da je svaki dan dobar dan i da u Splitu ima pozitivnih ljudi koji su dokaz da treba ostati u Hrvatskoj. Normalno je u životu da vas jedni vole, drugi ne vole. U Splitu sam naučio čuti različite kritike, iako nikad nisam doživio neugodnost da mi netko kaže da me ne voli.

Nedavno je kolegica Mariola Milardović Perić bila kod majke u domu pa mi je rekla da je vidjela kako umirovljenici gledaju televiziju i govore: "Evo naš Šime!" Šokira me što me u Zagrebu prepoznaju na ulici i osjećam da sam ljudima tamo jako simpatičan i da me vole – zaključuje Šime Kovačević.

Kako je prilog s gigantskim potkornjakom izazvao sasvim oprečne reakcije, pitamo vas za mišljenje je li HTV-ov splitski reporter bio neuspješan ili baš duhovit i neshvaćen u svojoj prvoaprilskoj epizodi?