Ona je hrvatska glumica koja ili iritira ili impresionira, u velikom razgovoru ogolila je dušu: Nitko nije znao da sam u stravičnoj depresiji, uvrede nikad neću zaboraviti...

Mila Elegović točno je od onih javnih osoba koje su ljudima, s razlogom ili bez, silno dojmljive ili silno odbojne.

U tom doživljaju kao da zaista nema sredine, a lijepa, svestrana i zanimljiva zagrebačka glumica i glazbenica itekako je svjesna svega.

U ovim godinama života sve je to spremna prihvatiti i zrelo se nosi sa svime. A da nije uvijek bilo lako, dapače, krajnje je otvoreno progovorila u velikom intervjuu kojeg je dala za portal 100posto, u kojem nema kojeg se aspekta nije dotakla. Profesionalnog, religioznog, ljubavnog.

Koliko god se činila, ako bi sudili po medijskoj slici, kako je sveprisutna i kako nema gdje je nema, otvoreno je pričala o posebno bolnim godinama kad u svom matičnom kazalištu "Komedija" tri godine nije dobila novu ulogu.

"Nikad nisam saznala da li sam nekome stala na žulj ili se to naprosto tako dogodilo. Kazališne igre zakulisne su vrlo zeznut moment, a i ne mora biti. Nikad nisam saznala, iako bih voljela da jesam.

Voljela bih da mi je netko rekao da sam nešto loše odigrala ili nekog uvrijedila, nešto napravila, međutim, vi to ne saznate, a ja nisam htjela po tome čeprkati. Uvijek imam neki svoj javni život, i tad sam postojala, međutim, nisam radila tri godine nijedan novi naslov u 'Komediji' i to me strašno frustriralo.

Bila sam nesretna, u depresiji stravičnoj, a na van to nitko nije znao. Jer, koga se na kraju i to tiče?" - ispričala je, među ostalim, za 100posto.

Televizijski lik kroz koji ju je upoznala najšira publika, onaj Irene u "Bitangama i princezama", donio joj je i slavu i stravu.

To je toliko boljelo

"Irena je prve dvije sezone bila najneomiljeniji lik u seriji, ti komentari koje sam dobivala od kritika, te uvrede koje sam dobivala na račun glume, glasa... To nikad neću zaboraviti. Ona je bila toliko iritantna ljudima, nisu razumjeli valjda, čak i kazališni establishment je smatrao kretenizmom to što radim.

Čula sam takve komentare za sebe, to je toliko boljelo, uvrede da glumatam, vrištim... Nitko nije shvatio, vrlo malo ljudi je shvatilo da radimo američki sitcom tipa 'Will&Grace', gdje karakteri izlaze iz okvira, nisu realni, na jednom su rubu racionalnosti pa se vrate natrag.

Tek nakon dvije godine je Irena postala omiljena i kako su godine prolazile, kako su ljudi više i više to gledali, ona im je postala bliska. Zadnja sam dobila tu ulogu. Sve hrvatske glumice su bile na tom castingu, ja sam došla zadnja. Imala sam tada već preko 30 godina, a oni su htjeli nekog mlađeg komada. Spremila sam se dobro, imala sam dvije inspiracije.

Jedna je bila Mira Sorvino u filmu 'Mighty Afrodity' Woodyja Allena, a druga je bila Miss Piggy, ona ima taj 'kissi kissi' moment. Onda sam došla i dobila ulogu, uz skepsu, i bila sam plaćena puno manje nego ostali. Kasnije sam se izborila" - otkrila je Mila.

Okrutni kazališni establišment

Ustvrdila je i kako je "kazališni establishment strašno okrutan".

"Stravično je okrutan taj kazališni svijet. Showbiznis je okrutan jako, no ovo se gore brine za vas. Ako ste odabrani umjetnik, ako vas taj posao odabere, nevidljiva ruka se pobrine za vas. Puno radim na sebi, puno sam se odricala jer jako volim ovaj posao. Te muke i boli nekako preživite, u nekim godinama kad prođete te paklove, onda ste ok, malo vas ostave na miru, ali nikad niste sigurni. Pad se može dogoditi svake sekunde. Vi kao glumac živite koliko trajete".

Privatni život, kaže, ne skriva, no ne želi ga niti dijeliti bez potrebe.

"Javnoj osobi je teško započeti vezu jer ako i započne pa onda ona prerano izađe u javnost, to je uništi iste sekunde, vrlo često. Mi ljudi živimo u svijetu gdje svake subote misliš da ćeš sresti ljubav svog života, s druge strane, živimo u svijetu koji je užasno seksualiziran i sve se svelo na neku pornografiju.

Partnerstva su jako bitna u životu, ali s druge strane, ja sebi ne mogu dozvoliti neke stvari. Ne mogu. Intima je intima, nešto što je samo vaše, s time da ja uživam lijepi odnos s medijima i poštuje se moja odluka. Dosljedna sam po tom pitanju. Nije da skrivam, ali niti ne otkrivam, pokušavam živjeti svoj život najbolje moguće" - priča Elegović.

Žene više nisu žene

Sretna je što iza sebe ima brak i iskustvo suživota. Feministicom se nikao ne bi nazvala, dapače.

"Ma kakvi, ne. Ne volim to zato što mislim da su emancipacija i feminizam napravili košmare nama u glavama, mislim da su se uloge pomiješale po pitanju seksualnosti, mislim da žene više nisu žene nego polumuškarci, imamo te neke polužene i polumuškarce i to se meni ne sviđa" - priznala je.

Odnos s bivšim suprugom, fotografom Ivanom Balićem Cobrom, i danas joj je jako značajan.

"Nisam očekivala da će mi se to u životu dogoditi, znam da je to neuobičajeno, naš odnos nije završen, završila mu je ta neka faza tog nekog bračnog, muško ženskog odnosa, ali on je meni iz nekog razloga potreban, a i ja njemu, pa se taj odnos nastavio.

Odnos s Cobrom

On nema djece, ja nemam djece, on mi je velika podrška, suradnik mi je, i strašno je zaslužan za moju karijeru. Tu sam doživjela da ljubav ako je prava - nikad ne umire, samo prelazi u drugi oblik, ona ne iščezne ako joj ljudi pristupaju s poštovanjem.

Nisam očekivala da će on i dalje biti moja obitelj jer ja nemam brata, sestru, roditelje, djecu i to mi je neuobičajeno, malo onako francuski kako bih rekla. Tu me život iznenadio. Najteže mi je kod sebe prihvatiti te neke neuobičajene stvari, ali je tako" - ustvrdila je glumica.

O prednostima i zamkama atraktivnog izgleda ispričala je:

"Fizička ljepota je toliko profanirana, ne dao ti Bog da si fizički ugodan oku jer onda si sigurno loša i isprazna osoba koja ne poznaje trud i nema vrline.

Svi ljudi koji pišu o tome kako žene putem izgleda dobivaju ne znam što, ja isto tako mogu reći da sam zbog svog izgleda vrlo često bila kritizirana i stavljena u neku šablonu, to je isto neka vrsta zlostavljanja" - ustvrdila je Mila u velikom osobnom intervjuu na portalu 100posto.