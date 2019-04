Nakon dijagnoze život joj se promijenio iz temelja, no ne odustaje od borbe za prava svih koji boluju u Hrvatskoj: nekadašnja pjevačica revoltirana novim zakonom prozvala ministra zdravstva

"Ovako nekako izgledale smo prije 15-ak minuta Sia i ja, kad je mama (ja) pročitala da je gospodin Kujundžić dozvolio sadnju marihuane u medicinske svrhe (naravno ne ljudima kojima treba) već isključivo FARMACEUTSKIM TVRTKAMA i ljekarnama koje imaju dozvolu za proizvodnju lijekova. Super! Sad očekujem da će iste ako ne i bolje kvalitete (svatko tko ima potrebu koristiti 'smolu') istu imati BESPLATNO preko HZZO-a. U suprotnom, ići ću vam toliko na živce da ćete nam je na kraju, samo da prestanem, na vrata dostavljati na mjesečnoj bazi", ogorčeno je na svom Instagram profilu napisala Nika Antolos, nekadašnja pjevačica grupe Feminnem, čiji je život iz korijena promijenila dijagnoza multiple skleroze.

Hrabra je Nika srčano reagirala nakon što se eterom proširila izjava ministra zdravstva Milana Kujundžića kako uzgoj i proizvodnja indijske konoplje u medicinske svrhe neće biti dopušteni građanima, nego samo tvrtkama i ljekarnama koje se bave proizvodnjom lijekova.

"Kanabis će u Hrvatskoj moći uzgajati samo proizvođači lijekova, neće se moći sjetiti bilo tko i početi ga proizvoditi", kazao je ministar zdravstva, što je revoltiralo Niku i sve oboljele koji koriste konopljino ulje kako bi smanjili bolove i sebi olakšali svakodnevni život.

– Ja sam vam jedan uuuužasno tvrd orah, gospodine Kujundžiću, mala, a toliko paprena da me nećete htjeti progutati. Ima nas puno takvih, spremnih na borbu za ljudsko pravo i nećemo šutjeti. Bar ja sigurno neću – poručila je Nika ministru Kujundžiću uz hashtagove "nematekorupcijedameusutka, besplatnasmola, i odustajanjenijeopcija".

Majka malene Sienne inače na svom Facebook profilu, pored vlastite, istaknutom drži i fotografiju Huanita Luksetića kojega je pomilovala predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović nakon što je dobio dvije godine zatvora zbog nezakonite proizvodnje, uzgoja i preprodaje konoplje, za koju je tvrdio kako ju je posjedovao i koristio isključivo za medicinske svrhe.

Nika je u proteklom razdoblju nebrojeno puta progovarala o problemima s kojima se susreće kao oboljela osoba s dijagnozom multiple skleroze, ali i o nedjelotvornosti skupog ulja koje proizvode tvrtke ili ljekarne. I ona mu, kao i mnogi bolesnici koji koriste ulje kanabisa, zamjeraju slabu prisutnost aktivne tvari, a uz to i visoku cijenu od 2000 kuna.

''Ljudi nemaju novaca, uključujući i mene, za takve pothvate. Nema svatko te dvije tisuće kuna za ljekarnu. To je smiješno i nije normalno. I to za lijek koji uopće nije lijek jer nije pravo ulje. Ulje koje se može kupiti kod nas u ljekarni ne djeluje zato što nije dovoljno jako i nije dovoljno koncentrirano. Nije djelovalo i ljudi su ga prestali kupovati. Da bi djelovalo, potrebna su tri mjeseca korištenja, a svaki mjesec platiti minimalno dvije tisuće kuna ljudima je nemoguće'', ustvrdila je nedavno pjevačica vjerujući kako će zakonodavac imati sluha za tegobe oboljelih.

No, da hrvatska Vlada uopće ne razmišlja o dopuštanju uzgoja kanabisa građanima za vlastite medicinske potrebe, što je na snazi u nekim europskim zemljama, jasno je ovih dana dao do znanja ministar Kujundžić napomenuvši kako će se prepuštanjem proizvodnje u ruke pravnih subjekata omogućiti i snižavanje cijena lijekova na bazi kanabisa.

Nika Antolos je o svojoj borbi za pravo na vlastiti uzgoj kanabisa u medicinske svrhe početkom godine pisala i predsjednici RH upozoravajući je kako će možda biti prisiljena prekršiti zakon jer ne želi trpjeti svakodnevne nagle bolove cijeloga tijela, konstantan umor i vrtoglavice.

"Sia me moli da se igramo lovice, ali ja nemam snage. A s obzirom na to da medicinsko ulje kanabisa u pravoj formi i čistim dozama u ljekarnama ne postoji niti nosi normalnu cijenu, očito ću biti primorana odlaziti u Sloveniju i ilegalno kupovati isto. Najmanje od svega što trebam uz takvu dijagnozu jest stres koji osjećam na samu pomisao da nešto ilegalno radim i to još dok me dijete doma čeka. Ali, još gori me preplavi na pomisao da me Sia gura u kolicima dok ja pomalo u bolovima gasnem", napisala je, među ostalim, pjevačica u pismu predsjednici, priželjkujući samo legalnu mogućnost djelotvornog liječenja, a Kolinda Grabar-Kitarović joj je odgovorila iskazujući razumijevanje za njezine probleme.

Nika i Kolinda nedavno su se i susrele na nogometnoj utakmici Hrvatska – Azerbajdžan, što je ponukalo pjevačicu da se javnosti obrati još jednom objavom na svom Instagram profilu.

"Razmišljala sam danima o našoj predsjednici, o tome kako je odgovorila i meni i mom noniću koji nije izdržao i također joj je napisao pismo. Na koje mu je ona pismom i odgovorila", otkrila je Nika presretna zbog poteza Kolinde Grabar-Kitarović, za koju ima samo riječi hvale.

"O ženama se ovdje ne govori puno i u lijepom svjetlu, uvijek je nečeg previše ili pak premalo. 'Gle je kako se grli sa svima na svjetskom' – previše. Svi oni prije nje nisu se ni upola toliko veselili, ali zato su vrhunski krali, nešto na što smo navikli. Hladna lica, ljepljivih prstiju. Jedna žena na čelu države, države kojoj nitko nije dovoljno dobar. Države u kojoj svi sve važno znaju, a šute kad treba reći. Srela sam predsjednicu na utakmici Hrvatska – Azerbajdžan. Srela sam je ja i više od 23.000 ljudi na tribinama. Ali ja sam, nekim čudom, stala na stepenice baš kraj nje za vrijeme poluvremena. Da skratim priču, zagrlile smo se, izmijenile više nego par riječi i jedino što mogu reći jest da joj vjerujem. Imam veliki blagoslov da gledajući u oči čovjeka, nikad pogriješila nisam u njegovim namjerama, a njezine su čiste. Nema zakulisnih planova, nema lažnog osmijeha, nema puno priče bez smisla. I to mi je više nego dovoljno. Ne zanima me tko što misli, nisam tu da slavim tuđa mišljenja, već istinu. I eto je, vjerujem joj. To je sve. Ona zaista jest žena kojoj vjerujem. Hvala Vam, predsjednice RH, za iskrenu podršku i izravno djelovanje u smjeru dobrih promjena. Malo se zasluženo lijepih riječi o vama piše, a zaslužili ste ih. Hvala od moje male sjene Sienne i mene", poručila je Nika predsjednici.