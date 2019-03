Seks više nije kao prije, više ste cimeri nego partneri...: ako se nije već dogodilo, onda tek slijedi, ovo su najčešći problemi koji se javljaju nakon 10 godina braka ili veze

Popularna teorija je da najozbiljnija kriza čak i kod najsretnijih parova dolazi nakon sedam godina braka. Ali najnovija istraživanja ukazuju na potpuno drugačiji obrazac - ako ste preživjeli sedam godina bez velikih oluja, to ne znači da je vaš odnos već prošao sve testove.

Problemi koji se javljaju nakon 10 godina provedenih zajedno mogu, kažu stručnjaci, odrediti sudbinu odnosa.

U trenutku kada se pojave djeca, i s njima kaos i naknadne dužnosti, lako je izgubiti iz vida sebe i prestati voditi brigu o bliskosti, toploj atmosferi, seksu i pažnji, piše zivim.hr.

Što nam točno donosi 10 godina braka ili veze.



Više ste cimeri nego partneri

Pobrinite se da veza ne postane previše labava. Ono što je važno - ne radi se samo o seksu. Naprotiv, govorimo o malim gestama i znakovima pažnje.



Dosadno vam je

To je razlog zašto je vrijeme koje posvećujemo sebi - za vlastite strasti i interese, kao i za opuštanje vrlo važno. Psiholozi koji su uključeni u terapiju parova su složni: samo kada se osjećamo dobro sami sa sobom, bit će nam dobro s partnerom. Također, svakodnevna rutina je dosadna i predvidljiva sve dok nešto ne promijenimo! Da, tako je lako - malo iznenađenja i popuštanja može učiniti čuda!

Seks nije kao prije

Intimnost treba njegovati, hraniti i održavati. I kada život uzme maha seks pada na kraj liste prioriteta. Kažu da on nije najvažniji, ali ako ga nema, onda dolazi do velikog problema

Dodajte dašak svježine u vaš odnos. To mogu biti mirisne svijeće i aromatizirano ulje, tuširanje u dvoje, seksi donje rublje koje vam stoji na dnu ladice ili tijekom toplijih mjeseci vođenje ljubavi pod mjesečinom (samo pazite da ste dobro skriveni).

Dekica, hrana, vino i samo vas dvoje. Otvorite konačno tu bočicu adrenalina i odvažite se na nove poze. Za promjenu pričajte o vašim maštarijama, a ne o problemima. I gledajte kako stvari idu na bolje...



Nedostatak brige

Svaki odnos dođe do točke kad sve 'maske padaju', odnosno ulazak u sigurnu zonu. Ona naravno ima svojih prednosti, no problemi nastaju kad se čovjek u udobnost previše 'ušuška'.

Zna se lako dogoditi da partneru sve rjeđe pokazujete koliko ga volite, cijenite i koliko se brinete za njegove/njene osjećaje. Stručnjaci kažu da brakovi imaju tendenciju da ne uspiju kad jedan (ili oba) partner prestane brinuti za drugog i kad se ljubav i prijateljstvo pretvore u ljutnju i zamjeranje.

Nemojte da prođu tjedni ili mjeseci, a da ne odete na spoj. I nemojte uzimati partnera zdravo za gotovo.

Mali znak pažnje, komplimenti, slatka poruka mogu učiniti čuda. Njegujte svoj odnos sa zdravom dozom ljubavi i pažnje.

Prestali ste se smijati zajedno

Zvuči tužno i zaista je. No, sve se može spasiti. Sve se opet svodi na zajedničko druženje. Radite stvari koje vam se sviđaju i koje vas opuštaju. Štoviše, ovo vrijedi i za još neotkrivena područja - možda je dobro zajedno doći do nove aktivnosti za koju nikada ne biste pomislili da bi to moglo funkcionirati? Joga, društvene igre, zajednički sport, ili nešto s nadmetanjem... bilo što što će vam vratiti osmijeh na lice, jer upravo tu počinje bliskost, koja može imati lijep nastavak u spavaćoj sobi.



Postajete sve više i više razdvojeni

Počnite spavati zajedno! Idite zajedno u krevet, čak i ako je u planu samo spavanje. Odlazak u krevet u isto vrijeme vam daje priliku da se mazite ili razgovarate o stvarima koje nisu vezane za dom i svakodnevni život.

Niste otvoreni i iskreni

Suzbijanje osjećaja i izbjegavanje sukoba je najlakši način da prestanete razgovarati. Ovime samo povećavate tu udaljenost između vas.

Mnogi parovi ne znaju kako komunicirati svoje osjećaje da ih druga osoba razumije ili ne komuniciraju o osjećajima i problemima uopće.

Ovo može zvučati kao klišej, ali komunikacija je temelj svake veze. Kako od partnera možete očekivati da napravi pozitivne promjene s namjerom da poboljša odnos, ako on/ona ne zna da je promjena potrebna. Ne čitamo misli!

Izdvojite vrijeme za razgovor. Pričajte o svom danu i problemima koji vas muče. Redoviti razgovori neće vas dovesti do točke 'pucanja' i nakupljanja osjećaja.