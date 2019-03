'Ljeto će biti najtoplije u povijesti mjerenja!': popularni meteorolog najavio 'pakao', evo što je otkrio o svom 'konzervativnom imidžu', hobijima, pjesmi...

Ako postoji meteorološki influencer, onda je to svakako Zoran Vakula, glavni meteorolog HTV-a. U današnje vrijeme kad, naime, obrazovane ljude, meteorologe koje poznajemo "imenom i prezimenom" sve više zamjenjuju aplikacije na mobilnim uređajima, relativno mladi Vakula uspio je održati status "žive legende", što je pravi raritet.

Kako doživljava takvu "opstojnost", je li osobno skloniji pripeci ili kišici, te kakvo nas ljeto očekuje, saznali smo između ostalog u ćakuli sa Zoranom Vakulom za "Slobodnu".



Slovite za jednog od najpoznatijih meteo-influencera. Kako to komentirate?

- Nisam znao da postoji i to!? Nisam na FB-u, Twitter-u, YT-u, Instagramu i drugim popularnim društvenim mrežama – pišem redovito samo za web HRT-a, i ne zarađujem kao što čitam kojegdje da zarađuju "influenceri", a i nisam privatnik - "svoga tela gospodar", nego zaposlenik HRT-a.

Začuđuje me, ali i veseli, godi i čini ponosnim što pokraj mnogobrojnih današnjih izvora meteo-informacija - i školovanih-stručnih i onih drugih - relativno često, neki čak i svakodnevno, prenose meteorološke informacije HRT-a, ponajviše iz internetskog dijela "Vrijeme i promet", u kojem se trudim "i petkom i svetkom" napisati poneku aktualnu meteo-zanimljivost prošlog i budućeg vremena, a postoje i audio zapisi s HR-a prognoza za pomorce PMC

DHMZ-a.

Jednom tjedno i agrometeorološka prognoza koju djelatnici Službe za agrometeorologiju DHMZ-a pripremaju za "Plodove zemlje" HTV-a, te već dugo postoje stare i povremeno stavljam nove meteo-karikature i nastavke meteo-stripa. Trudim se pošteno raditi svoj posao – biti koristan, djelovati za javno dobro, promovirati znanost, posebice meteorologiju, i njezinu važnost u svakodnevnom životu…



Imponira li vam činjenica da, de facto, jedno ozbiljno zvanje spašavate od zaborava, da ne kažemo izumiranja?

- Znate, koliko god su meteorološke informacije dostupne na "svakom ćošku" i postoje mnogobrojne, posebice kompjutorske/računalne vremenske prognoze za svaku točku zemaljske kugle, vjerujem da potreba za "ljudskom" – subjektivnom prognozom i dalje postoji, i postojat će još dugo.

Uostalom, zato smo na HRT-u još 2016. godine osmislili HRT METEO aplikaciju, i to na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, u kojoj su dostupni podaci mjerenja s meteoroloških i radarskih postaja, te subjektivne prognoze meteorologa Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku i okolicu, i još 34 europska grada.

Od velike pomoći korisnicima, ne samo iz Hrvatske, nego i drugih zemalja, posebice turistima, mogu biti i upozorenja na opasne vremenske pojave, te prometne informacije Hrvatskog autokluba (HAK), uključujući i mnogobrojne kamere, a nautičarima i posebne prognoze vremena i stanja mora na Jadranu.



Za razliku od gotovo svih ostalih sličnih aplikacija, u kojima su prognoze rezultat računalnoga izračuna jednoga modela atmosfere, u aplikaciji HRT METEO školovani meteorolozi prognostičari s višegodišnjim iskustvom svakodnevno analiziraju podatke o trenutačnim vremenskim prilikama i prognoze stotinjak izračuna različitih modela atmosfere te daju svoje procjene budućega vremena za mjesta i područja, i to ne samo prognoze, uključujući i onu posebnu za nautičare, nego i upozorenja na opasne vremenske pojave. Vjerojatnost pogreške je smanjena jer se za više od dva dana unaprijed prognozira za područje, a ne za mjesto.



Prognoze za danas i sutra postoje za 55 mjesta u Hrvatskoj, i još 44 europska grada, a za prekosutra i sljedeća dva dana za osam većih hrvatskih područja: središnju, istočnu i gorsku Hrvatsku, unutrašnjost Istre i Dalmacije te za sjeverni, srednji i južni Jadran. A za još dodatna dva dana – peti i šesti u odnosu na dan izrade prognoze - postoje najvjerojatniji izgledi vremena - prognoza znaka prevladavajućeg ili značajnog vremena, po potrebi i vjetra, te najniže i najviše dnevne temperature, posebno za cijelo kopneno i primorsko područje Hrvatske.



Jeste li još uvijek glavni meteorolog HTV-a?

- Da. Zašto? Imate neku drugu informaciju koja do mene još nije stigla? Prema važećoj sistematizaciji naziv mojeg radnog mjesta je "glavni meteorolog HRT-a".

U redu je, samo provjeravamo. Imate pomalo politički imidž, na tragu vođe neke stranke, uvijek odmjereni, s

naočalama retro-okvira i pomalo old-school frizurom. Je li imidž promišljen, hotimičan? Hoćete li ga mijenjati?

- E ovo me još nitko nije pitao!? Nisam znao da tako djelujem. I naočale? Hm, pa investirao sam u ove koje nemaju one "starinske" okvire, ali očito ne pratim trendove...



Ne planiram mijenjati moj nekima staromodan i konzervativan imidž. Uostalom, učili su me da meteorolog – prezenter vremenske prognoze na TV-u ne bi smio svojim izgledom – frizurom, šminkom, nakitom, odjećom i sl. - odvlačiti pozornost od meteorološke informacije. Informacija je na prvom mjestu!



Svi znamo da ste vrsni stručnjak, no imate li i neki hobi, skriveni talent možda?

- Pa, posao mi je i hobi. Ne pjevam, ne sviram, ne skupljam salvete, sličice, značke i slično, a i "otplesao" sam svoje u prvoj HRT-ovoj sezoni "Plesa sa zvijezdama", u kojoj sam, navodno, bio u svijetu prvi meteorolog – plesač. Jedino što mi ponekad dođe napisati vremensku prognozu u stihu. Svjestan sam da se ta meteo-rima ne sviđa svima, ali možda ipak nekima…



Zaustavljaju li vas ljudi na ulici, traže li autogram?

- Ima svega, srećom više pohvala nego prigovora. Autograma na ulici ne, ali se i takve želje pojavljuju nakon predavanja koje povremeno držim po školama, knjižnicama, dvoranama, kazalištima…



Nakon pjesme "Vakula", je li vam dodatno porasla popularnost?

- Nemam rezultate objektivnih anketa i istraživanja, ali mislim da je. Uostalom, simpatična je, širi pozitivne vibracije, pjevna je, tjednima je bila na i pri vrhu nekih "top-lista" slušanosti, na internetu nalazim da ima više od 1,7 milijuna pregleda, a pjevuši se povremeno još i sada. Izgleda da je Ante Cash "pogodija".



Kako gledate na novu "pošast" sveprisutnosti na društvenim mrežama, na kojima, velite, niste? Imate li

neku prognozu o tom pitanju?

- Kao u mnogočemu, mislim da se i u tome pretjeruje, a ne vjerujem da će se s tim prestati u skoroj budućnosti.



Kakvo osobno vrijeme najviše volite, što vam godi? Vruće ljeto ili sjetno kišno vrijeme, možda bura? Nju u Dalmaciji zovu "čista žena", a u zadnje vrijeme kažu i da je "najbolji prirodni lifting"...

- Zagovaram umjerenost u svemu, pa i u vremenu, iako mi se čini da je takvoga sve manje. Osim u statističkim izračunima, koji često ublažuju i čine manje vidljivima pozitivne i negativne ekstreme koji nam se često događaju. Draži mi je topliji dio godine, ali ne i pretjerana vrućina. Kiša mi je draga jer znam da je potrebna, ali više volim dan bez nje, i još ako je uz jutarnji burin pa maestral… Ne znam za povezanost bure i "liftinga", ali ima logike u tome…

Naposljetku, ali ne i najmanje važno: kakvo nas ljeto očekuje? Dakako, onoliko koliko to već sada uopće možete znati...

- Prema svim dosadašnjim izračunima koje sam analizirao, a o kojima je nedavno govorila u Studiju 4 HRT-a i moja kolegica Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a - povećana je vjerojatnost – čak 70-80% za srednju sezonsku temperaturu oko prosječne i višu, dok je prognoza oborine manje "odlučna" – procjenjujem da je 50-60% za u većini Hrvatske oborine oko prosječnih sezonskih vrijednosti i manje. Ukratko, trenutačno je vjerojatnije toplije i sušnije ljeto.



No, naravno, to nužno ne znači da će svi ljetni mjeseci – i lipanj i srpanj i kolovoz - biti takvi, a pogotovo ne svi ljetni tjedni. Riječ je o prognozi srednje sezonske temperature zraka i ukupne sezonske količine oborine. Pojedini mjeseci, i osobito tjedni, mogu biti jako različiti, posebice u oborinskome smislu, zbog često pljuskovitog oblika ljetne oborine.



Ostvari li se ta prognoza, za što postoji prilično velika vjerojatnost, osobito za temperaturu, ne samo zbog pouzdanosti dugoročnih prognoza u toplom dijelu godine, nego i zbog najnovijih prognoza razvijanja El Nina - i ova će godina u većini Hrvatske biti među najtoplijima u povijesti mjerenja.

Nadajmo se ipak ne i na onako puno mjesta ekstremna kao prošla, a i s manje rekorda. Iako, klima nam se klima i priroda teži ravnoteži, pa u toj "težnji" često poprima kojekakva ekstremna stanja, i temperature, i oborine, i vjetra, i… Valja nam se tomu prilagoditi, a i pokušati smanjiti svoje djelovanje na sve što nas okružuje... Ne djelovati samo kratkoročno i po onoj: "u se, na se i poda se", nego razmišljati dugoročno, i za javno dobro…