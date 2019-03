Jedna od popularnijih novovalnih riječi, tuđica koja se u hrvatskom jeziku udomaćila, svakako je "influencer(ica)". Službena definicija inače glasi: Riječ influencer u engleskome jeziku označuje općenito osobu ili skupinu osoba koje imaju kakav utjecaj.

U poslovnom obraćanju, nazivom influencer u engleskome se jeziku označuje osoba ili skupina osoba koje mogu utjecati na poslovne odluke zbog svojeg ugleda, položaja ili veza te čije mišljenje i djelovanje ima veću težinu nego mišljenje ili djelovanje njihovih kolega ili usporedivih skupina.

Ta se riječ upotrebljava također, i u engleskom kao i hrvatskom, u vezi s društvenim mrežama i popularnošću koju osoba ili skupina na njima ima. Influenceri su u tome kontekstu mahom osobe koje na društvenim mrežama imaju mnogo pratitelja (followera). Koliko su Splićanke i Splićani, pak, upoznati sa značenjem riječi? Pročitajte u našoj anketi.

Željka Višević (57), prodavačica na ribarnici:

- To su oni na internetu šta ih ljudi gledaju pa kopiraju! Ha! Znam ja, imam doma omladine pa sam od njih naučila! Blago njima, lipi život vode! Jednom je ovde na peškariji bio Davor Bernardić, i on je isto influencer jer ima puno onih koji ga vole i kopiraju. Ali isto se, iako je mlad, lip i utjecajan, ne može mjerit s Plenkovićem; on je potkovaniji kako god okreneš. Influencer jači, ha-ha!

Slavica Sisgoreo (60), trgovkinja:

- Influenca je gripa, znači influencer bi mogao biti oboljeli od gripe, influence. Možda je i zarazan. Zapravo, možda sam odmah trebala priznat da ne znam točno šta riječ znači. Volin učit cijeli život, mimo škole, ali to nisam vidila nikad ni u križaljci, niti na kvizovima, pa mi logično najviše "vuče" na gripu, bolest.

Sabina Hafizović (65), umirovljena pravnica iz Tešnja (BiH):

- Uvijek u martu dođemo nas tri malo do Splita nekoliko dana, uživamo u suncu i kupovini, šetnjama. Nikad nas nitko od novinara nije zaustavio, a kamoli ovako nešto pitao, ha-ha! Pa, ukratko, ne znam što "influencer" (jel se tako kaže?) znači. Ne bih se htjela provaljivat, osramotit. Bolje da se sad zaustavim.

Tonči Gabrić (58), nogometna legenda:

- Šta je... šta? Influencer? Nikad čuja. Nema veze s gripom, jel? Ne, nisan zna da to znači tako neko utjecajan, ovo-ono. Misliš da san ja bija influencer, to jel, u svoje vrime? Hm, možda i jesam, kad sam bija mlađi, ka vratar. Ne znam, bilo je drukčije vrime, bez društvenih mreža i toga svega. Evo, sad san bija šest-sedam miseci u Jedahu, u Saudijskoj Arabiji, tamo san ima ugovor. A čim san se vratija u Split, odma san nešto novo naučija (smijeh).

Sofija Medvešek (59), šetačica:

- Influ-šta?! Ma nemam pojma. Utjecajni ljudi na internetu, kažeš? To, ka, neki hakeri? Hm. Onda ih je bolje izbjeć, jel tako?



Mišel Svirčić (58), hotelijer:

- Nemam pojma, nemoj ništa pisat. Šta je onda to? Utjecajna osoba, netko dobar za marketing. Jel, rade i za hotele? Nisan zna. Meni se nitko od tih, jel, influencera nikad nije javija, možda zato što radim priko Booking coma, pa ne tribaju oni meni ni ja njima. Ali neka ih, zvuči zanimljivo, raspitat ću se.

Ante Rokov (55), poljoprivredni tehničar:

Influ, molim, kako? Fluencer? E, to je bila marka Renaulta, koliko se sićan. Znam i da ima neka istoimena sorta salate ili pomidora, ne bih se sad zakleja. Uglavnom, nemam pojma točno na šta se odnosi, bi li mi rekli? Aa, utjecajna osoba koju prati i kopira veliki broj ljudi, jel? Dobro, eto ja ću sad iskoristit svoj utjecaj kod vas reportera pa ljudima poručit da u većem broju i češće dolaze na Pazar, pogotovo dok je stađun od šparoga (kod mene su vrhunske, moran napomenit). Ovde je bar sedamdeset posto domaće robe, grijota je kupovat uvozno iz Lidla kad je ovde još uvik puno toga iz privatnoga vrtla. Znate, ja nisam utjecajan po tim društvenim mrežama, ali sam solidan govornik ovako uživo. Jel se slažete?