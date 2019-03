Kandidat za društvo sto najutjecajnijih ljudi na svijetu ponovno je jedan istaknuti Srbin, Hrvata nema ni blizu, a u prestižnoj ekipi bi se mogla naći i zvijezda 'pornića', evo zašto

Sedam godina nakon što se, 2012., našao na popisu 100 globalno najutjecajnijih ljudi prema izboru časopisa Time, tenisač Novak Đoković mogao bi ponovno ući u prestižno društvo.



Svake godine urednici Timea objavljuju popis 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, na kojemu se nađu ljudi – umjetnici, državnici, političari, znanstvenici, poduzetnici, glumci, sportaši... – koji su tijekom prošle godine svojim djelovanjem, idejama, radom... – promijenili svijet.



Prošireni popis, unutar kojega će se birati sto najutjecajnijih za 2019. godinu, Time je 27. ožujka otvorio čitateljima: iako posljednju riječ u izboru ima Time, uredništvo zanima kako bi glasali njihovi čitatelji. Stoga će upravo čitatelji imati priliku za svoje favorite glasati do 16. travnja u ponoć, dok će se konačna odluka Timea znati dva dana poslije, 18. travnja.



Puno je razloga zbog kojih se u konkurenciji za ulazak u izabrano društvo ponovno našao srbijanski tenisač Novak Đoković: nakon velikog pada u karijeri, niza ozljeda i drugih problema, Nole, sportaš omiljen i u Hrvatskoj, ponovno je stigao do vrha, ponovno postao teniski broj jedan, s više od dvije tisuće bodova ispred Rafaela Nadala, a dobitnik je, uz gimnastičarku Simonu Biles, i prestižne nagrade "Laureus" kao najbolji svjetski sportaš 2018. godine.



Tko je još, osim Đokovića, u konkurenciji da uđe u Timeovih 100?



Ima tu lica "pretplaćenih" na ovu listu – Oprah Winfrey ovo bi mogao biti jubilarni, deseti put, kao i kineskom predsjedniku Xi Jinpingu, a među onima koji su se dosad najmanje pet puta našli na popisu, a kandidirani su i ove godine, našli su se Angela Merkel, Kim Jong-un, Vladimir Putin, Jeff Bezos i papa Frane.

Četvrti put u biranom društvu globalno najutjecajnijih mogli bi se naći Elon Musk, Michelle Obama, Donald Trump, Mark Zuckerberg...

Slovenska senatorica iz Minnesote



Sasvim je novo ime na popisu – i ne treba uopće sumnjati da će ući u Timeovih 100 – švedska tinejdžerica Greta Thunberg, klimatska aktivistica stara tek 16 godina, koja je potaknula nastajanje globalnog pokreta mladih ljudi koji traže da političari i drugi koji donose odluke konačno ozbiljno shvate klimatske promjene te mlade uključe u donošenje odluka jer se radi o njihovoj budućnosti.



Novo je lice i mlada američka političarka, socijalistica Alexandria Ocasio Cortez koja je potakla pokretanje pokrenula Green New Deala; usprkos pokušajima političke konkurencije da je kompromitira, utjecaj 29-godišnje političarke koja je lani ispred Demokratske stranke ušla u Predstavnički dom Kongresa - snažno raste.



Među najutjecajnijima bi se mogla – uz glumice Jennifer Lopez, Glenn Close, Reese Whiterspoon, Pryanku Chopru... – naći i Stormy Daniels, glumica u filmovima "za odrasle", predstavljena i kao "politički katalizator", što god to značilo, s utjecajem, inače, stečenim u aferi vezanoj uz predsjednika Trumpa.



Pažnju skreće i ime Amy Klobuchar, senatorica iz Minnesote. Rođena je u SAD-u, no prezime Klobučar nosi po ocu koji je podrijetlom iz Slovenije.



U konkurenciji umjetnika našli su se i Mareshala Ali, glavni glumac iz "friško" Oscarom nagrađenog filma "Zelena knjiga", te Bradley Cooper i Lady Gaga, koji su svijet očarali svojim ulogama u također oscarovskom filmu "Zvijezda je rođena".