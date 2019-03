Stipe Bekavac, nesuđeni Gospodin Savršeni, otkriva za 'Slobodnu': Između mene i RTL-a nema zle krvi, a kamoli tužbi!; Saznajemo tko bi ga mogao zamijeniti u showu

Naočiti Omišanin Stipe Bekavac (36) publici poznat kao jedan od kandidata hrvatskog izdanja Big Brothera, trebao je biti novi Gospodin Savršeni u drugoj sezoni popularnog showa RTL-a. Bivši student hotelijerstva koji se već dugi niz godina aktivno bavi borilačkim vještinama i jedan je od naših isktaknutijih MMA boraca navodno je već bio potpisao ugovor s RTL-om da bi mu isti, kako se priča u kuloarima, bio naprasno otkazan. I to doslovno preko noći, kad se već krenulo u samu realizaciju showa.

Produkciji su, navodno, zasmetali neki prošli novinski natpisi u kojima je Bekavca jedna djevojka optužila za nasilje, da bi kasnije prekršajnu prijavu protiv njega povukla kazavši da je pogriješila.



- Zaista se ne želim vraćati na te članke koji su odavno demantirani od strane svih aktera te se pokazalo da su neistiniti. Svima koji prate Gospodina Savršenog želim da uživaju u showu. U ovom sam trenutku u potpunosti posvećen svojim sportskim obvezama. Potpisao sam ugovor za najjaču europsku organizaciju, poljski KSW. Čeka me nastup 27. travnja i on će se u direktnom prijenosu prikazivati upravo na RTL-u što je pokazatelj da između mene i te televizije nema apsolutno nikakve zle krvi, a kamoli nekakvih tužbi s bilo koje strane, kazao nam je Stipe Bekavac koji je 2007. u kući Big Brothera ostao 91 dan i bio jedan od favorita za pobjedu.



Novi Gospodin Savršeni kojeg ćemo gledati u drugoj sezoni već je odabran, no njegov se identitet još drži u tajnosti. Snimanja su nedavno počela, a s RTL-a su poručili kako će u novim nastavcima gledatelji i dalje biti svjedoci zanimljivih ljubavnih zgoda na atraktivnim lokacijama diljem Hrvatske i izvan njenih granica. Pratit će se jedna lijepa priča u nastajanju uz ekskluzivne spojeve, puno adrenalina i uvid u svakodnevni život potencijalnog ljubavnog para.



Prije nekoliko tjedana kreativna producentica i voditeljica showa Antonija Blaće otkrila je nekoliko zanimljivosti o novom Gospodinu Savršenom.

- Svašta bi van rekla, al' ne smin kazat. Ne smin reć da je svijetle puti, ne smin reć da je visok metar devedeset, ne smin reć da puno putuje što privatno što poslovno, ne smin reć da je avanturist, da voli ugađati svojoj boljoj polovici. Ne smin reć da je imućan, ne smin reć da ima stav. Ne smin reć da je gotovo savršen.



Sudeći po tom opisu, moguće kako je u trenutku snimanja te najave Blaće opisivala upravo Stipu Bekavca, no njega, što nam je i sam rekao, zasad ipak nećemo gledati u ulozi najpoznatijeg hrvatskog neženje. Kako saznajemo, pozive da upravo oni postanu novi Gospodin Savršeni, dobili su trener Mario Vekić, maneken i pisac Dean Pelić te pjevač Max Hozić.