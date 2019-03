Ana Bučević: Ne obavljam poslove psihijatra, ne postavljam dijagnoze, niti propisujem terapiju. Pomažem ljudima i ponosim se svojim radom

Nakon što je u medijima objavljena informacija i navodno spornom djelovanju Splićanke Ane Bučević, te se spominjala i prijava za nadriliječništvo, oglasila se i prozvana Splićanka.

Šok za Anu Bučević: Splićanka dobila kaznenu prijavu Ministarstva zdravstva zbog navodnog nadriliječništva

Njeno očitovanje prenosimo u cjelosti:

Obraćam vam se ovim dopisom povodom članaka u kojima me psihijatar dr.Herman Vukušić prozvao za nadrilječništvo, te zatražio od Ministarstva zdravlja da pokrene postupke protiv mene kako bi mi se zabranio rad. Dr. Vukušić se u svojoj prijavi pozvao na medijski članak koji je o mom radu objavljen prije nekoliko mjeseci i brojne neistine izrečene u tom članku, a na temelju kojeg je dr. Vukušić, bez konkretnog poznavanja mog rada, zaključio da bi ja radila nešto što bi bilo opasno za ljudsko zdravlje u smislu pogoršanja njihovog zdrastvenog statusa. Dr. Vukušić je također naveo kako mu je bilo dovoljno sat vremena da na mom Youtube kanalu pronađe rečenice koje su opasne po ljudsko zdravlje.

Zaista je nevjerojatna teza da bi edukacija o samosvijesti i svijesti o tome da svaka bolest ima uzrok i da se na uzrok treba staviti fokus, a ne samo na posljedicu, mogla ikome naštetiti. Brojne grane medicine, kao primjerice Ayurvedska medicina, počivaju upravo na takvom pristupu. No, da ne bi opet bilo “zabune”, moj program i moj rad nemaju veze s medinskim radom, niti se u svom radu bavim liječenjem bolesti (što bi značilo da sam nekome postavljala dijagnoze, prepisivala terapije ili bilo kakve postupke i slično). Nikada, ali baš nikada tijekom mog javnog rada nisam naišla na niti jedan primjer kojem je štetilo osvještavanje o snazi misli, uvjerenja, vibracije, te sposobnosti našeg tijela kao nevjerovatno energetskog sustava da snagom vjere, uvjerenja, misli i emocija pomognemo sami sebi u iscjeljenju.

Željela bih također napomenuti da postoje brojni znanstveni dokazi i priznata istraživanja o tome što smo sve kadri napraviti snagom uma i vlastite vibracije. Poznati biolog dr. Bruce Lipton i neuroznanstvenik dr. Joe Dispenza (autor knjige Placebo to ste vi, objavljeno u izdanju Planetopije) u svom radu i svojim knjigama i predavanjima nude pregršt znanstvenih dokaza upravo o tome što predstavlja i dio mog programa i mojih edukacija.

Takvih stručnjaka ima na stotine, a svi potvrđuju koliko smo moćna i sposobna bića. U svom radu koristim se istraživanjima i objavljenim radovima navedenih stručnjaka, te brojnih drugih priznatih eksperata. Edukacije o vibraciji, energiji, emocijama, zakonu privlačenja, koje predstavljaju srž mojih predavanja, primjenjuju brojni edukatori i stručnjaci diljem svijeta i ne mislim da je do sada ikome palo na pamet da pomiješa bilo koga od takvih eksperata s liječnicima, a niti mislim da je ikada itko od edukatora (uključujući i mene) pomislio da liječi ljude i da se predstavlja kao liječnik (da postavlja dijagnoze, da propisuje terapije, da preporučuje ikakve postupke ili da obavlja poslove psihijatara).

U svom radu nikada niti jednom jedinom sudioniku mojih edukacija nisam davala ikakve medicinske savjete, nego upravo suprotno. Obzirom da sam apsolutno svjesna snage vlastitih uvjerenja, preporučujem sudionicima edukacija da snagom svog uvjerenja potaknu djelovanje lijekova koje uzimaju ili metode liječenja koju koriste. Nikada mi ne bi palo na pamet da bilo koga “odvlačim" od propisane liječničke terapije, jer kako sam rekla smatram da upravo vjera u liječnika i propisanu terapiju bolesniku maksimalno pomaže pri izlječenju.

Nadrilječnik bi bila osoba koja tvrdi da poznaje metode liječenja i da ih uspješno primjenjuje na pacijentu, a to je apsolutno suprotno od onoga što ja radim. Moj cilj djelovanja je buđenje svijesti kod što većeg broja ljudi, što je jasno da ne predstavlja ikakvo liječenje i to se nikako ne može poistovijetiti, niti uopće usporediti. Dr. Vukušić je shvatio da ja poručujem ljudima da im ne trebaju lijekovi kako bi se izvukli iz depresije, što je opet apsolutno pogrešno. Naime, zagovarajući buđenje svijesti o snazi vlastitih uvjerenja savjetujem ljudima da svakako nastave s uzimanjem propisane terapije i lijekova, pa i antidepresanata, ali ih upućujem da s radom na sebi mogu lakše osvijestiti uzroke obolijevanja od depresije.

Dakle,moje podučavanje se odnosi isključivo na osvještavanje pojedinaca kako da osvijeste i u sebi pronađu uzroke, ne umanjujući pritom važnost liječenja posljedica. Nikada nisam rekla nikome da izbjegne bilo kakvu vrstu medicinskog liječenja, niti bi mi to ikada palo na pamet, pa mi nije jasno na temelju čega bi dr. Vukušić tako nešto mogao zaključiti. Upravo suprotno. podržavam svakoga u bilo kojem obliku liječenja jer znam da je tada vjera i podrška napotrebnija. Dr. Vukušić se ismijava iz mog učenja o vibracijama ljudi i utjecaju snage misli, naglašavajući da ni sam ne zna što to znači. No, ovdje se ne radi o medicini, niti o psihologiji, nego se radi o edukacijama o alternativnim pristupima koji se mogu tretirati kao “samopomoć”, a koji su danas vrlo prihvaćeni i koje propagiraju brojni znanstvenici i eksperti, koje zasigurno nitko nikada nije optuživao za nadrilječništvo, niti ih je itko ikada miješao s klasičnim liječnicima.

Apsolutno stojim iza svog rada, te se ponosim brojnim dobrim rezultatima i zahvalnošću velikog broja ljudi koji su uz pomoć našeg programa ponovno probudili svoje unutarnje ja i pronašli sreću. Mogu razumijeti da se moj program nekome ne mora sviđati, ali zaista je nevjerojatno da bi moj rad itko mogao smatrati i nazvati nadrilječništvom.

Pozivam i dr. Vukušića i bilo kojeg sumnjičavog liječnika da dođe na moje predavanje kao moj gost, pa da se i sam na licu mjesta uvjeri u sve što sam ovdje navela.

Ana Bučević, prof.